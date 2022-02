5 mẹo ăn thông minh giữ dáng ngày Tết mà hội những nàng sành điệu luôn áp dụng

1. Ăn bánh chưng hợp lý

Bánh chưng, bánh tét – món ăn đặc trưng ngày Tết – có chứa hàm lượng kcal cao. Ước tính, mỗi miếng bánh chưng có chứa khoảng 200 – 250 kcal và bạn sẽ cần khoảng nửa tiếng chạy bộ để tiêu hóa hết chỗ kcal này. Vì vậy, nếu muốn giữ dáng thì bạn nên ăn bánh chưng 1 cách hợp lý, tập trung vào phần nhân đỗ và giảm thiểu phần vỏ gạo nếp, thịt mỡ. Bạn cũng nên tránh ăn bánh chưng chiên, rán nhiều dầu mỡ.

2. Giảm thiểu nước ngọt

Các loại nước ngọt vốn có chứa hàm lượng đường cao, vừa gây tăng cân lại vừa đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thay vào đó, bạn nên chuyển sang uống những loại nước ép, nước trái cây, hoặc đơn giản là nước lọc. Ngoài ra, cũng đừng quên uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày để bổ sung đủ nước cho cơ thể.

3. Thay mứt, ô mai bằng các loại trái cây sấy

Mứt và ô mai vốn có chứa rất nhiều đường, muối để tạo vị. Trong khi đó, trái cây sấy lại giữ được vị ngọt tự nhiên của hoa quả. Vì vậy, bạn nên chọn ăn các loại trái cây sấy thay cho mứt, ô mai để đảm bảo vừa tốt cho sức khỏe và vóc dáng.

4. Ăn chậm

Trong bữa ăn ngày Tết, bạn cũng đừng quên niệm thần chú "ăn chậm – nhai kĩ". Việc nhai kĩ sẽ kích thích khu thần kinh tạo ra cảm giác no bụng. Do đó sẽ ức chế cảm giác thèm ăn và sẽ có tác dụng giảm cân. Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt đầu bữa ăn với 1 bát soup hoặc canh ấm để nhanh tạo cảm giác no bụng, giảm thiểu việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn.

5. Tập luyện đều đặn

Cuối cùng, bạn cũng đừng quên dành khoảng 15 phút mỗi ngày để tập luyện. Đều đặn tập tành đầu năm mới sẽ giúp bạn có tinh thần hứng khởi, động lực vững vàng để cả năm chăm chỉ, giữ dáng khỏe đẹp. Ngoài ra, việc chăm chỉ tập tành sẽ giúp bạn duy trì thói quen đều đặn, tránh gián đoạn, giảm bớt nặng nề do tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong ngày Tết.

