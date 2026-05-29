5+ máy rửa xe chuồng trại: Phun mạnh, sạch nhanh, tiết kiệm

Máy rửa xe chuồng trại Kumisai 80/2.2

Dòng máy Kumisai 80/2.2 là dòng máy phun rửa áp lực được thiết kế tối ưu cho các công việc vệ sinh diện rộng như chuồng trại và khu vực chăn nuôi. Máy vận hành dựa trên motor cảm ứng từ bền bỉ, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi làm việc liên tục trong môi trường nông nghiệp khắc nghiệt.

Kumisai 80/2.2

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Công suất: 2.2 kW

Motor: Cảm ứng từ

Điện áp: 220V - 50Hz

Lưu lượng nước: 15,4 Lít/phút

Áp lực làm việc: 30 Bar

Áp lực tối đa: 80 Bar

Dây dẫn cao áp: 10m

Khả năng tự hút nước: Có

Dây hút nước: 2m

Tự động ngắt: Có

Kích thước: 570 x 460 x 380mm

Trọng lượng: 38 Kg

Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Xem thêm các dòng máy rửa xe chính hãng khác tại https://kumisai.vn/may-rua-xe

Máy rửa xe chuồng trại Palada 20M32-5.5T4

Palada 20M32-5.5T4 trang bị động cơ công suất 5,5 kW cùng mô tơ cảm ứng từ, giúp máy vận hành ổn định và phù hợp với nhu cầu sử dụng liên tục. Máy có áp lực làm việc lên tới 200 bar kết hợp lưu lượng nước 13,6 lít/phút, hỗ trợ làm sạch hiệu quả các vết bẩn bám trên nền chuồng, tường chuồng hoặc các khu vực khác trong trang trại.

Palada 20M32-5.5T4

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Công suất: 5,5kW

Loại mô tơ: Cảm ứng từ

Điện áp: 380V/50Hz

Áp lực làm việc: 200 Bar

Lưu lượng nước: 13,6 lít/phút

Số vòng quay: 1450 vòng/phút

Nhiệt độ nước cấp: <40 độ C

Béc phun: 4

Khả năng tự hút: Có

Dây cao áp: 15m

Kích thước: 880 x 630 x 625 mm

Trọng lượng: 89kg

Giá bán: 16.800.000 VNĐ

Máy rửa xe chuồng trại Lutian 2600PSI

Lutian 2600PSI là dòng máy rửa xe áp lực cao được sử dụng trong nhiều trang trại chăn nuôi nhờ khả năng tạo áp lực nước mạnh và ổn định. Với công suất 3.7 kW cùng áp lực làm việc 150 bar (tối đa 180 bar), thiết bị hỗ trợ làm sạch hiệu quả các khu vực như nền chuồng, tường chuồng, lối đi hoặc máng ăn.

Lutian 2600PSI

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Công suất: 3.7 kW

Áp lực làm việc: 150 bar

Áp lực tối đa: 180 bar

Lưu lượng nước: 15.4 lít/phút

Độ dài dây dẫn cao áp: 15 m

Nguồn điện áp: 220V

Trọng lượng cả bao bì: 62 kg

Giá bán: 13.800.000 VNĐ

Máy rửa xe chuồng trại Kungfu KF 3200-5.5KW

Máy rửa xe Kungfu KF 3200-5.5KW đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh công nghiệp, làm sạch hiệu suất cao nhờ sự kết hợp giữa công suất 5.5 kW và áp lực làm việc lý tưởng lên tới 230 Bar. Model này duy trì tốc độ vòng quay ở mức 1480 vòng/phút, giúp đầu nén vận hành êm ái, giảm nhiệt lượng tỏa ra và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Kungfu KF 3200-5.5KW

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Công suất: 5.5 kW

Lưu lượng nước: 16 lít/phút

Áp lực tối đa: 230 bar

Tốc độ quay: 1480rpm

Giá bán: 12.600.000 VNĐ

Máy rửa xe chuồng trại Kumisai 2000PSI

Kumisai 2000PSI thiết lập tiêu chuẩn mới cho công tác vệ sinh nông nghiệp với lưu lượng nước ấn tượng đạt 16.4 Lít/phút. Kết hợp với áp lực làm việc 150 Bar và công suất 3 kW, máy đảm bảo bề mặt sàn trại luôn sạch bóng, giảm thiểu mùi hôi và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển, giúp vật nuôi có môi trường sống lý tưởng nhất.

Kumisai 2000PSI

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Công suất: 3kW

Điện áp: 220V - 50Hz

Lưu lượng nước: 16,4 Lít/phút

Áp lực làm việc: 150 Bar

Dây dẫn cao áp: 15m

Khả năng tự hút nước: Có

Béc phun: 0, 15, 25, 40 độ

Dây hút nước: 2m

Tự động ngắt: Có

Kích thước: 805 x 480 x 705mm

Trọng lượng máy: 56 Kg

Tổng kết lại, việc trang bị một chiếc máy rửa xe chuồng trại chuyên dụng không chỉ là giải pháp vệ sinh tức thời mà còn là khoản đầu tư thông minh cho tương lai. Nếu cần tìm hiểu thêm về các dòng máy phù hợp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Công ty TNHH Kumisai Việt Nam

Địa chỉ: Ngõ 65 Đường Lăng Hiển Linh, Thôn 1, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 0982 090 819 - 0983 898 758