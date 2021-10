5 màu tóc nhuộm của TWICE: Nền nã nhã nhặn mà không bị "ăn chơi" quá đà

Giống như rất nhiều nhóm nhạc idol khác, các thành viên của TWICE cũng thường xuyên đổi mới hình tượng, đặc biệt là trước những đợt comeback làng nhạc. Một trong những cách làm mới style phổ biến nhất của giới idol chính là đổi màu nhuộm tóc, và 9 cô nàng nhóm TWICE cũng không thể bỏ qua xu hướng này. Đây chính là lý do, TWICE có một danh sách dài các màu nhuộm tóc sành điệu, đẹp mắt. Trong vô vàn màu nhuộm của 9 thành viên nhóm TWICE, các gợi ý dưới đây là dễ áp dụng nhất. Và để có thêm nhiều ý tưởng thay đổi kiểu tóc, chị em hãy thử tham khảo 5 màu nhuộm chuẩn thời thượng của TWICE nhé!

Nâu ánh tím

Nâu ánh tím là một gam màu rất thú vị. Lựa chọn này vẫn có sự trang nhã của tông màu nâu, lại có chút "ảo diệu" của màu tím.

Có ít nhất 4 thành viên của TWICE đã từng kết thân với màu nhuộm này và không nàng nào bị "fail", trái lại đều rất thời thượng, cuốn hút. Nâu ánh tím là màu nhuộm có đủ độ trầm chứ không bị sáng quá, nhờ vậy mà dễ chinh phục và tôn da. Nếu thích trông thật nổi bật, bạn có thể nhuộm nâu ngả tím nhiều hơn như Jihyo. Còn nếu thích vẻ ngoài trang nhã, hợp công sở nhưng không kém phần ấn tượng, bạn có thể chọn nâu ánh tím nhẹ như màu nhuộm của Chaeyoung.

Nâu hạt dẻ

Nâu hạt dẻ là tông màu sáng hơn một chút so với nâu socola, nhưng vẫn đủ hiền hòa. Khi nhuộm nâu hạt dẻ, gương mặt của bạn sẽ thêm phần rạng rỡ, trẻ trung. Cô nàng Nayeon từng kết thân với tông màu nhuộm này, và đây là lựa chọn cực kỳ hợp với mái tóc ngắn, tỉa layer của chị cả nhóm TWICE. Trong trường hợp chị em để tóc dài thướt tha, hoặc tóc xoăn, nhuộm nâu hạt dẻ sẽ là cách hay để hack tuổi, và tăng thêm vẻ "tây tây" cho gương mặt.

Nâu khói

Nâu khói trông khá "huyền ảo", nên giúp vẻ ngoài của chị em trở nên nổi bật. Dẫu vậy, nâu khói vẫn có độ trang nhã nhất định, nên nàng công sở áp dụng cũng không sợ bị "ăn chơi" quá đà. Khác với những tông màu như xám khói, tím khói…, màu nâu khói không quá kén người áp dụng. Tuy nhiên, để vẻ ngoài trở nên rạng rỡ, ấn tượng chứ không bị nhợt nhạt quá, bạn vẫn nên tô son hoặc trang điểm nhè nhẹ khi nhuộm gam màu này nhé!

Nâu socola

Nâu socola là một trong những gam màu nhuộm dễ chinh phục nhất. Tông màu này sẽ tôn da tươi sáng hơn, và mang đến cho bạn vẻ ngoài vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Trong trường hợp bạn để tóc dài thướt tha, hoặc uốn xoăn nhưng sợ bị "dừ", nhuộm nâu socola chính là cách tuyệt hay giúp trẻ hóa diện mạo. Một ưu điểm nữa của tóc nâu socola là khi nhuộm tông màu này, bạn mặc kiểu trang phục nào cũng không sợ bị "lệch pha".

Nâu rêu

Nâu rêu có thể không phải là màu nhuộm hot nhất đợt này, nhưng vẫn luôn mốt bền vững. Màu nâu rêu vẫn có được sự dịu dàng, trang nhã, nhưng không kém phần phá cách nhờ ánh rêu "tây tây" và nổi bật. Đây là màu nhuộm rất hợp công sở, nàng nào muốn trông sành điệu, chất chơi mà không thích "phá vỡ" đi nét thanh lịch thì hoàn toàn có thể kết thân với màu nhuộm này.

Ảnh: Sưu tầm