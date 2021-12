5 mẫu ghế lười xinh xắn, tiện lợi đang được chị em săn lùng trên Shopee trong mùa đông 2021

1. Ghế lười nhồi bông ngồi bệt hình rau, củ, quả

Với chất liệu vỏ bọc ngoài bằng vải nhung cao cấp đem lại cảm giác ấm áp và mềm mịn khi ngồi. Ruột ghế được làm từ bông gòn (polyester) êm ái, dễ chịu mà không lo bị xẹp nếu dùng lâu. Hơn nữa, chất liệu này cũng dễ dàng giặt sạch và phơi khô khi bị bẩn. Bạn chỉ cần mang giặt và phơi dưới nắng một ngày là hôm sau lại có thể tiếp tục sử dụng.

Mẫu ghế có nhiều thiết kế đa dạng hình hoa quả, hình thú đa năng không chỉ mang lại cho chị em cảm giác thoải mái khi ngồi làm mà còn giúp căn phòng trở nên xinh xắn hơn rất nhiều.

Với chiều cao 55cm, rộng 50cm phù hợp với các cô nàng nhỏ nhắn và các không gian phòng có diện tích khiêm tốn cùng giá cả ưu đãi. Một điểm trừ nhỏ xinh là em này không có khung sắt nên nếu muốn tựa lưng cần dựa vào một vật chắc chắn, cố định như tường.

Giá: 219k. Bạn có thể tham khảo tại đây.

2. Ghế lười hình thú ba tầng cho bé 2 trong 1

Em ghế này được thiết kế cho các bé vừa làm giường trải ra vừa làm ghế lười gấp gọn đều thuận tiện.Vì được thiết kế dành cho các bạn nhỏ nên có rất nhiều mẫu mã đa dạng, có tới 26 mẫu khác nhau với màu sắc bắt mắt sẽ khiến các bé thích mê.

Vỏ ghế làm bằng vải nhung nên rất mềm mịn mà ấp áp, ruột làm từ bông gòn có thể vệ sinh nhanh chóng, đơn giản chỉ cần kéo khóa là có thể lấy ra dễ dàng. Ngoài ra điểm cộng to đùng vì sự tinh tế, đảm bảo an toàn cho bé bằng thiết kế mặt đáy có tấm lót gai bám sàn siêu tốt để tránh trơn trượt.

Giá: 225k. Bạn có thể tham khảo tại đây.

3. Ghế lười hình bàn chân mèo đáng yêu



Với hội yêu mèo thì không thể thoát khỏi chiếc ghế đáng yêu này ngay từ phút giây đầu tiên rồi. Với vải PP thân thiện với môi trường giúp bảo vệ cột sống và mông của chị em không bị nhiễm lạnh vào mùa đông. Khi sử dụng chiếc ghế đem lại cảm giác mềm mịn, đàn hồi, không lo biến dạng.

Em ghế này siêu thích hợp để trang trí phòng hoặc làm đệm lót ghế trên sân thượng.

Với thiết kê phần đệm lưng to và rộng rãi giúp hỗ trợ lưng tuyệt vời và làm giảm các triệu chứng phổ biến do trọng lượng cơ thể đè lên vùng xương cụt dưới, loại bỏ áp lực và giúp giảm đau thần kinh tọa, đau lưng mà chị em hay gặp do ngồi nhiều.

Giá: 217k. Bạn có thể tham khảo tại đây.

4. Ghế lười Tatami Nhật Bản



Chiếc ghế Tatami chị em đã gặp rất nhiều trong các bộ truyện hay phim của nước Nhật. Sản phẩm làm từ chất liệu nhung dày nên rất êm mà không lo kích ứng da.

Với ba lớp chính, trong cùng là khung trục kim loại, tạo hình dáng cho ghế, có khóa để ghế có thể gập các góc độ linh hoạt. Lớp giữa là mút để ngăn giữa lớp khung kim loại và tạo độ êm cho ghế. Lớp ngoài là vỏ ghế, chất nhung lạnh Nhật Bản, có thể tháo ra giặt mà không lo hỏng dáng.

Ghế phù hợp cho người hay bị mỏi lưng, mỏi cổ, và đặc biệt là bà bầu hoặc phụ nữ hay phải trông con nhỏ. Sản phẩm có tám màu để chị em tha hồ lựa chọn trang trí phòng của gia đình.

Giá: 399k. Bạn có thể tham khảo tại đây.

5. Ghế lười hạt xốp mẫu quả lê



Mẫu ghế lười này đang được nhiều chị em yêu thích bởi sự êm ái mà dễ di chuyển. Ghế hạt xốp dáng quả lê có cấu tạo gồm hai lớp: lớp vỏ và lớp ruột được may chắc chắn, có khóa kéo đảm bảo dễ dàng trong quá trình vệ sinh, giặt giũ.

Lớp vỏ với phần mặt chính được làm bằng chất liệu vải da lộn mềm mang đến sự mát mẻ, thoải mái với đặc tính thấm hút mồ hôi dễ dàng. Giống như tên gọi, ghế lười chứa vô vàn những hạt xốp trắng với kích thước khác nhau, di chuyển linh hoạt trong quá trình chuyển động của người ngồi, tạo cảm giác mềm mại, không bị gò bó.

Với trọng lượng khá nhẹ ghế lười hạt xốp giúp các bạn có thể di chuyển ghế đến bất cứ nơi nào trong nhà mà không hề gây khó khăn, việc đặt sản phẩm trong phòng khách, phòng ngủ hoặc phòng chơi là hết sức đơn giản. Bên trong là lớp vải da lộn chống thấm nước hiệu quả đựng đầy các hạt xốp nhỏ có kích thước lẫn 2-6 mm, chuyển động liên tục ôm theo dáng ghế giúp bạn cảm thoải mái khi ngồi.

Giá: 864k. Bạn có thể tham khảo tại đây.