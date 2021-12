5 mặt nạ 2 trong 1 đáng sắm: Vừa làm sạch sâu vừa dưỡng da căng mịn như sương

Mặt nạ là 1 trong những món mỹ phẩm cơ bản giúp bổ sung dưỡng chất, cho da thêm sáng mịn. Trong tiết trời đông hanh khô, da dễ khô tróc như hiện tại thì bạn rất nên bổ sung ngay vào chu trình 5 loại mặt nạ đa năng 2 trong 1 dưới đây. Không chỉ bổ sung dưỡng chất, 5 ứng cử viên này còn kiêm luôn công dụng tẩy da chết cho da láng căng, không lo bít tắc, khô ráp.



Some By Mi Super Matcha Pore Clean Clay Mask có thành phần chứa chiết xuấ trà xanh và đất sét giúp hút sạch bụi bẩn. Đồng thời em nó còn giúp kháng viêm, giảm thiểu sưng tấy do mụn. Những nàng có làn da dầu, da mụn rất nên sắm em mặt nạ này để da luôn sạch khỏe.



Nơi mua: Some By Mi

Đây là 1 trong những dòng mặt nạ đình đám tại Nhật. Thành phần em nó có chứa chiết xuất gạo giúp dưỡng ẩm, làm sáng và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Dù tẩy tế bào chết nhưng mask rất nhẹ nhàng, có thể dùng hàng ngày và hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.



Nơi mua: Keana

Với chiết xuất dầu hạt xương rồng trứ danh, mặt nạ của Huxley vừa tẩy tế bào chết vừa dưỡng ẩm và chống oxy hóa hiệu quả. Các hạt scrub siêu nhỏ sẽ lấy đi lớp da chết thô sần, trả lại làn da láng mịn, căng mọng.

Nơi mua: Huxley

Thêm 1 loại mặt nạ mà những cô nàng có làn da dầu, da mụn không thể bỏ qua đến từ I'm From. Thành phần chiết xuất ngải cứu giàu vitamin, khoáng chất và tannin có tác dụng làm dịu và làm sạch da hiệu quả.

Botani Exfoliating 2 In 1 Scrub & Mask có chứa thành phần giàu chiết xuất thiên nhiên kết hợp cùng bột gạo, bột cám gạo sẽ nhẹ nhàng lấy đi lớp tế bào chết da thừa, làm sạch sâu lỗ chân lông. Sử dụng em nó đều đặn, bạn sẽ thấy da sáng khỏe và căng mướt.

Nơi mua: Botani

https://afamily.vn/5-mat-na-2-trong-1-dang-sam-vua-lam-sach-sau-vua-duong-da-cang-min-nhu-suong-20211215115721148.chn