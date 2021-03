5 lý do New Morning trở thành lựa chọn hàng đầu cho phái đẹp hiện đại

Thiết kế ấn tượng và di chuyển linh hoạt

Thiết kế đẹp mắt và linh hoạt khi vận hành chắc chắn là yếu tố hàng đầu được phái đẹp cân nhắc khi lựa chọn một chiếc xe phục vụ nhu cầu hàng ngày. Sở hữu bán kính quay đầu thấp, mẫu hatchback đô thị New Morning sẽ tăng thêm nhiều phần tự tin cho chị em khi di chuyển trong điều kiện đường xá nhỏ hẹp tại các đô thị lớn. Bên cạnh đó, bộ đôi New Morning với những đường nét thiết kế mạnh mẽ, đậm chất thể thao, hay tinh tế, sắc sảo giúp chị em không ngần ngại thể hiện cá tính, phong cách thời trang riêng. Với những cô nàng sành điệu thì không gì tuyệt vời hơn khi lướt trên phố mà ai cũng phải ngắm nhìn vì bạn đồng hành của mình thật đẹp và ấn tượng.

Đa dạng phong cách, thể hiện cá tính

Không chỉ là phương tiện, Kia Morning còn là hình ảnh giúp chủ sở hữu khẳng định phong cách và thể hiện cá tính riêng. Phiên bản New Morning X-Line được đánh giá là sự lựa chọn phù hợp với những cô gái ưa thích phong cách mạnh mẽ, nổi bật và khác biệt. Trong khi đó, phiên bản GT-Line sẽ là món "trang sức" không thể thiếu của các cô nàng yêu thích thời trang với phong cách công sở, lịch thiệp hay dịu dàng khi dạo phố.

Dẫu với bất kỳ phong cách nào, New Morning đều có lựa chọn phù hợp để trở thành một người bạn đồng hành lý tưởng. Phái đẹp và New Morning có thể tìm thấy sự đồng điệu ở nhiều hoàn cảnh như khi đi làm, gặp gỡ đối tác, hay đi chơi cùng gia đình, shopping cùng bè bạn.

Tiện nghi hiện đại và thuận tiện cho người dùng

Vận hành một chiếc xe không phải là điều gì đó quá căng thẳng. Không gian bên trong Kia Morning 2021 sẽ giúp phái đẹp dễ dàng làm quen và sử dụng với những tính năng được thiết kế trực quan, hợp lý. Hệ thống chiếu sáng tự động bật/tắt sẽ giúp chị em giảm bớt thao tác khi sử dụng và hạn chế tối đa hiện tượng quên tắt đèn. Gương trang điểm được bố trí ở ghế lái, giúp những nữ chủ nhân Kia Morning có được ngoài hình tự tin khi bước xuống xe.

Các thông tin về xe và hệ thống giải trí đều dễ dàng được nắm bắt thông qua màn hình 4,2 inch sau vô-lăng và 8 inch ở trung tâm nội thất. Tất cả những tính năng từ nghe/gọi tới chỉnh âm lượng, chuyển bài đều có thể thực hiện mà không cần chị em phải rời tay khỏi vô-lăng, giảm bớt thao tác sử dụng và giúp tập trung hơn vào quá trình lái xe.

An toàn trên mọi hành trình

Những công nghệ an toàn trên New Morning không chỉ giúp phái đẹp cảm thấy tự tin hơn trong lúc điều khiển xe, mà còn hỗ trợ quá trình lái xe thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Cả 2 phiên bản New Morning đều được trang bị cảm biến và camera lùi giúp chị em đỗ xe thuận tiện và tự tin. Trong những trường hợp khẩn cấp như dừng lại giữa cầu vượt cũng không còn là một tình huống căng thẳng với chị em khi có sự hỗ trợ của hệ thống khởi hành ngang dốc. Trong những tình huống đặc biệt, hành khách sẽ được bảo vệ nhờ sự can thiệp của 2 túi khí, hệ thống phanh ABS và hệ thống cân bằng điện tử.

Ưu đãi hấp dẫn, chính sách hỗ trợ trả góp tốt

Nhiều chương trình ưu đãi và chính sách hỗ trợ trả góp với lãi suất thấp nhất thị trường cũng trở thành một điểm cộng của New Morning. Đặc biệt trong tháng 3 này, tất cả khách hàng mua xe sẽ đều được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và bộ quà tặng phụ kiện chính hãng để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Đây có thể xemlà thời điểm thích hợp để phái đẹp sở hữu cho mình một chiếc xe đô thị thế hệ mới với đầy đủ những tiêu chuẩn về thời trang, tiện nghi, an toàn với mức chi phí phù hợp với khả năng tài chính.