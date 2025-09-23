5 lỗi thời trang nam giới thường mắc phải khiến phái nữ “bỏ chạy”

1. Áo sơ mi nhăn nhúm, quần áo kém phom

Đây là “thủ phạm” lớn nhất làm bạn mất điểm. Một chiếc sơ mi không ủi phẳng hay chiếc quần jean chảy xệ khiến tổng thể trông cẩu thả, thiếu tinh thần. Phụ nữ thường chú ý đến những tiểu tiết, vì vậy một bộ trang phục phẳng phiu thể hiện sự tôn trọng bản thân và người đối diện.

Gợi ý khắc phục: Đầu tư bàn là hơi nước, chú trọng chất liệu ít nhăn như cotton pha, linen cao cấp; chọn size chuẩn, không quá rộng hoặc quá bó.

2. Giày bẩn, tất lạc quẻ

Bạn có thể diện suit đắt tiền, nhưng đôi giày dính bùn hoặc tất sặc sỡ “lạc tone” sẽ phá hỏng tổng thể. Nhiều phụ nữ thú nhận, họ đánh giá sự chỉn chu của đàn ông qua… đôi giày.

Gợi ý khắc phục: Luôn vệ sinh giày trước khi ra ngoài, chọn tất đồng điệu với màu quần hoặc giày, ưu tiên tông trung tính.

3. Lạm dụng logo, phụ kiện phô trương

Áo thun dán đầy thương hiệu, dây chuyền bản to, thắt lưng khóa to bản… dễ biến bạn thành “biển quảng cáo di động”. Thời trang nam giới hấp dẫn nằm ở sự tinh tế, không phải phô trương.

Gợi ý khắc phục: Chọn 1–2 điểm nhấn vừa đủ, ví dụ đồng hồ hoặc vòng tay da. Quần áo trơn, form chuẩn bao giờ cũng ghi điểm hơn.

4. Quần short quá ngắn hoặc quá dài

Short quá gối khiến dáng thấp hơn, còn short quá ngắn tạo cảm giác lạc quẻ. Độ dài hợp lý là trên gối 2–3 cm, ôm vừa phải để giữ vẻ gọn gàng, nam tính.

Gợi ý khắc phục: Chọn chất liệu kaki, linen, phối cùng áo polo hoặc sơ mi tay ngắn để trông thanh lịch.

5. Dùng quá nhiều nước hoa hoặc mùi cơ thể nặng

Không chỉ quần áo, mùi hương cũng là “trang phục” vô hình. Xịt quá tay hoặc bỏ qua khâu vệ sinh cá nhân khiến người đối diện khó chịu.

Gợi ý khắc phục: Giữ vệ sinh cơ thể, dùng lăn khử mùi, chọn nước hoa nồng độ nhẹ (EDT) và xịt ở 2–3 điểm.

Nhìn chung, phong cách không chỉ nằm ở món đồ bạn mặc, mà còn là cách bạn chăm chút từng chi tiết. Chỉ cần tránh 5 lỗi “chí mạng” trên, cánh mày râu sẽ tự tin ghi điểm trong mắt phái đẹp—mà không cần tủ quần áo đắt đỏ.