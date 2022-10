5 loại trái cây hàng đầu nên ăn trong mùa thu, vừa tốt cho tim mạch, não bộ lại giảm căng thẳng

Thời tiết mát mẻ mùa thu khiến người ta cũng có nhiều cảm hứng cho chuyện ăn uống hơn. Nhưng bạn cần nhớ một điều vô cùng quan trọng là: Hãy chọn những thực phẩm vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe nhé.



Nếu chưa biết nên chọn trái cây nào thì hãy bắt đầu với 3 loại trái cây hàng đầu danh sách như dưới đây nhé.



1. Táo: Cải thiện sức khỏe não bộ

Táo là loại trái cây không còn xa lạ quanh năm, nhưng mùa thu chính là mùa bội thu của táo. Đây là trái cây đặc biệt tốt cho sức khỏe, bởi vậy mới có câu nói "mỗi ngày ăn một quả táo sẽ không lo chuyện phải đi gặp bác sĩ".

Một quả táo trung bình có gần 4,8 gam chất xơ. Ngoài chất xơ, vỏ táo còn rất giàu vitamin C. Trong nghiên cứu được công bố vào tháng 6/2020 trên tạp chí Separation and Purification Technology, các nhà khoa học tại Đại học Illinois lưu ý rằng vỏ táo cung cấp rất nhiều vitamin C và polyphenol, hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Theo nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan được công bố trên Tạp chí hô hấp châu Âu năm 2017, trong số những lợi ích của polyphenol thì nổi bật nhất là giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường loại 2, cũng như giảm tổn thương phổi do hút thuốc. Hơn nữa, một nghiên cứu được công bố vào tháng 8/2020 trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy rằng polyphenol được gọi là flavonoid, được tìm thấy trong táo cũng như các loại quả mọng và trà xanh, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

2. Lê: Giàu chất xơ, có lợi cho tim

Loại trái cây ngon ngọt này tương tự như táo về dinh dưỡng nhưng có nhiều chất xơ hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một quả lê cỡ vừa có 5,5g chất xơ (chiếm khoảng 20% lượng chất xơ bạn cần mỗi ngày), trong khi đó nó lại chỉ có 101 calo. Bạn cũng sẽ nhận được gần 8mg vitamin C (khoảng 9% lượng vitamin C mỗi ngày với người trưởng thành) và 206mg kali (khoảng 4% lượng kali cần mỗi ngày), trong một quả lê cỡ trung bình.

Nhà xuất bản Health Harvard lưu ý: Kali đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tế bào của bạn hoạt động tốt nhất, có nhiệm vụ điều hòa tim và giữ cho các cơ, dây thần kinh hoạt động như bình thường.

Một nghiên cứu nhỏ được công bố vào tháng 2/2019 trên tạp chí Food & Function cho thấy rằng khi những người tham gia nghiên cứu mắc hội chứng chuyển hóa - một nhóm các bệnh bao gồm tiểu đường, huyết áp cao và béo phì - ăn hai quả lê mỗi ngày thì đã cải thiện được sức khỏe tim mạch và các dấu hiệu sức khỏe quan trọng khác. Mayo Clinic cũng cho rằng, chất xơ của lê có thể đóng một vai trò quan trọng, chế độ ăn giàu chất xơ có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

3. Nam việt quất: Chống lại sự căng thẳng

Với màu đỏ bắt mắt, nam việt quất là một loại trái cây thích hợp để trưng bày trong nhiều món ăn khác nhau. Al Bochi, người phát ngôn của Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, nói: "Có nhiều cách để sử dụng nam việt quất ngoài việc chỉ dùng nó làm nước sốt".

Hơn nữa, quả nam việt quất tươi còn là một sự lựa chọn bổ dưỡng. Theo USDA, một nửa cốc nam việt quất cắt nhỏ chứa khoảng 2g chất xơ (chiếm khoảng 7% lượng chất xơ bạn cần mỗi ngày). Bạn cũng sẽ nhận được một số vitamin C - khoảng 7,5mg trong mỗi nửa cốc nam việt quất (8,5% lượng vitamin C mỗi ngày). Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, những con số này khiến nam việt quất trở thành một loại thực phẩm tốt cho tim mạch, có thể cải thiện huyết áp và cholesterol.

Theo Đại học Massachusetts ở Dartmouth, nhờ có chất anthocyanins, quả việt quất còn được coi là có thể làm giảm stress oxy hóa. Theo một nghiên cứu, được công bố vào tháng 5/2022 trên tạp chí Frontiers, những người tham gia bổ sung nam việt quất hàng ngày (tương đương với khoảng 1 cốc nam việt quất) trong 12 tuần đã cải thiện trí nhớ đáng kể, đồng thời cũng giảm cholesterol LDL (cholesterol xấu) của họ .

Còn rất nhiều các loại thực phẩm khác trong mùa thu có lợi cho sức khỏe bạn có thể lựa chọn, nhưng đừng bỏ qua 3 thực phẩm nói trên nhé.

Theo Eatingwell, Delish, Healthcare