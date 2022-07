5 loại trái cây được mệnh danh là “thần dược mùa hè” của phụ nữ vì vừa đẹp da, chống nắng, thải độc lại giảm cân nhanh và cân bằng nội tiết tố

Trái cây không chỉ là nguồn thức ăn giàu dưỡng chất mà còn có thể phòng ngừa, hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh tật. Nếu dùng đúng cách còn là “thuốc bổ tự nhiên”, phương pháp làm đẹp thiên nhiên lành tính và hiệu quả.

Các loại trái cây hỗ trợ làm đẹp, giảm cân cho chị em vô cùng đa dạng, mùa nào thức nấy. Hiện tại đang là mùa hè thì không thể bỏ qua 5 cái tên sau đây:

1. Quả kiwi

Kiwi rất giàu vitamin, pectin, axit trái cây… rất tốt cho da. Không chỉ bổ sung dưỡng chất cho da, làm da mịn màng, căng bóng mà còn giảm tác hại từ tia UV trong ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa thâm nám, giúp da trắng sáng hơn.

Ngoài ra kiwi còn có tác dụng giảm cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa và thải độc thông qua hệ bài tiết. Mặc dù giàu chất dinh dưỡng nhưng lượng calo của kiwi lại rất thấp, trong khi hàm lượng chất xơ rất cao. Vì vậy, nó không chỉ giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thụ tốt hơn mà còn khiến chúng ta cảm thấy nhanh no và lo lâu hơn, rất thích hợp cho người giảm cân.

Tuy nhiên, kiwi có tính hàn nên những người bị tiêu chảy thường xuyên nên ăn vừa phải. Chị em bị kinh nguyệt ra nhiều, đau bụng kinh, vô kinh và dọa sảy thai tốt nhất là không nên ăn trái kiwi.

2. Bưởi

Nhắc đến trái cây mùa hè dành riêng cho chị em phụ nữ thì không thể bỏ qua trái bưởi.

Bưởi rất giàu vitamin C, nhiều nguyên tố chống oxy hóa và khoáng chất, có thể cải thiện hiệu quả giải độc của cơ thể. Đặc biệt, bưởi cũng có tác dụng rất lớn trong bổ sung nội tiết tố nữ. Từ đó giúp chị em trẻ đẹp từ trong ra ngoài, đẩy lùi lão hóa.

Thêm 1 điều đáng khen ngợi ở trái bưởi là nó rất giàu chất xơ, nước nhưng lại chứa lượng calo rất thấp, mỗi quả chỉ khoảng 60 calo. Nó cũng chứa axit amin có thể ức chế đường được chuyển hóa thành chất béo trong cơ thể, ngăn chặn quá trình hình thành mỡ. Chính vì vậy, xưa nay bưởi vốn nổi tiếng là trợ thủ đắc lực cho việc giảm cân.

3. Chuối

Tác dụng nhuận tràng của chuối đã quá quen thuộc với nhiều người trong số chúng ta. Chị em phụ nữ nên ăn 1 đến 2 trái chuối mỗi ngày, đặc biệt là trong mùa hè để đảm bảo nhu động ruột bình thường, giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể, khỏe đẹp từ trong ra ngoài. Ngoài ra, mặt nạ được chế biến từ chuối và mật ong có tác dụng làm trắng da, căng bóng da, giảm thâm nám và điều trị cháy nắng rất tốt.

Ảnh minh họa

Chất xơ trong chuối rất tốt cho sức khỏe ruột kết, giảm táo bón. Chứng táo bón mà một số phụ nữ gặp phải trong thai kỳ có thể được hỗ trợ khi ăn chuối. Chuối chứa nhiều sắt và có thể hỗ trợ điều trị chứng thiếu sắt ở phụ nữ.

Trong Đông y, chuối có tính hàn, công năng chính là thông ruột và dạ dày, chữa táo bón, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phổi, giải uất kết, nạp tinh, giải độc. Tuy nhiên cũng vì vậy mà những người tỳ vị hư hàn, đau dạ dày, tiêu chảy nên ăn ít, người thừa axit dạ dày không nên ăn.

4. Dưa chuột

Dưa chuột là loại quả đặc trưng của mùa hè, ăn cực kì mát. Chị em nên bổ sung loại quả này vào thực đơn hằng ngày để giúp giảm cân, điều hòa cholesterol, làm đẹp da. Dưa chuột có giá thành khá rẻ nên bạn hoàn toàn có thể ăn mỗi ngày, đặc biệt là mùa hè vì chứa nhiều nước, chất xơ, vitamin và các loại chất có lợi cho sức khỏe.

Nó cũng khiến bạn bớt nặng nề do mệt mỏi, mất nước vào mùa hè nóng nực. Đồng thời còn giúp thải độc, tốt cho tiêu hóa và giúp chị em trẻ lâu hơn. Nếu bạn muốn giảm cân, chắc chắn cũng không thể bỏ qua loại trái cây này.



Ngoài ăn tươi cả quả, làm sinh tố hay nước ép, trộn salad thì dưa chuột còn có thể dùng đắp mặt. Vì nó rất giàu vitamin E, giúp làm đẹp da, liền sẹo, chống lão hóa cực kỳ hiệu quả nên là loại mặt nạ mùa hè được rất nhiều chị em sử dụng. Khi bị cháy nắng, bạn cũng có thể dùng dưa chuột thái mỏng đắp lên để hạ nhiệt, giảm bỏng rát hoặc làm trắng, tái tạo lại làn da.

5. Thanh long

Thanh long rất bổ dưỡng, là loại trái cây có hàm lượng calo thấp và nhiều chất xơ nên được những người giảm cân vô cùng yêu thích.

Ảnh minh họa

Bởi vì trong 100g thanh long chỉ chứa khoảng 60 calo. Hơn nữa, hàm lượng Xenlulose của nó cũng rất cao, khi ăn vào nhanh sinh ra cảm giác no và no rất lâu. Một lý do khác khiến thanh long có thể giảm cân là tác dụng "điều chỉnh đường ruột" của nó. Ăn thanh long có thể làm “ẩm ruột” và “trơn ruột” rất hiệu quả. Tăng cường nhu động ruột và tống hết chất thải ra khỏi cơ thể.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều dưỡng Belitung, thanh long làm tăng nồng độ hemoglobin và hồng cầu ở phụ nữ mang thai đang bị thiếu máu do thiếu sắt. Vì vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng loại quả này có thể được sử dụng như một phương pháp điều trị thay thế cho bệnh thiếu máu thiếu sắt khi mang thai.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs, Top Beauty