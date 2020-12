5 loại quần áo trẻ em này sẽ đe dọa đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ cẩn thận trước khi mua

Trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều kiểu quần áo trẻ em và kéo theo đó là các nguy cơ về an toàn. Nhiều loại quần áo trẻ em có khuyết điểm về thiết kế và vải, ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của trẻ. Do đó, là cha mẹ, bạn phải để mắt khi chọn mua quần áo cho con, giúp loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn.



Những loại quần áo nào đe dọa sức khỏe trẻ em?

1. Quần áo có quá nhiều đồ trang trí

Để thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh và các bé, nhiều cơ sở kinh doanh quần áo thường đính thêm các đồ trang trí như hạt cườm, kim cương giả, và sequins, giúp quần áo trở nên hấp dẫn và đẹp mát. Tuy nhiên, những đồ trang trí không chắc chắn, dễ bị bung ra, trẻ sẽ lấy những đồ này cho vào miệng, mũi, tai… gây ra hậu quả rất lớn.

2. Quần áo quá rẻ

Đề phòng với các loại quần áo trẻ em được bán với giá quá rẻ (Ảnh minh họa)

Nhiều đài truyền hình Trung Quốc đã đưa tin về loại quần áo cũ quyên góp trong cộng đồng được tái chế, cắt nhỏ chế biến thành quần áo mới giá rẻ bán ra thị trường. Nếu quần áo quá rẻ, rất có thể đó là quần áo cũ được tái chế lại để bán cho trẻ nhỏ mặc, làn da của trẻ rất mỏng manh, mặc những loại quần áo này dễ bị dị ứng hoặc nhiễm khuẩn. Ngoài ra, quần áo quá rẻ thường có chất lượng kém, dễ phai màu, có thể có chứa formaldehyde, chất huỳnh quang,… sẽ gây tổn thương cho da của trẻ. Vì vậy, tốt nhất là không nên mua quần áo quá rẻ cho trẻ.

3. Váy nhiều lớp không thoáng khí

Váy công chúa của bé gái nhìn rất đẹp nhưng quá nhiều lớp không thoáng khí, mặc vào mùa hè rất dễ bị bí. Vì vậy, khi mua váy cho bé gái, tốt nhất mẹ không nên chọn váy quá nhiều lớp.

Các loại váy nhiều tầng lớp, không thoáng khí không tốt cho trẻ (Ảnh minh họa).

4. Quần áo nhiều lông



Những bộ quần áo lông xù trông rất dễ thương được các bậc phụ huynh thích mua cho con mình. Tuy nhiên, có những bộ quần áo này rất dễ rụng lông, sau khi mặc vào trẻ rất dễ đưa chúng vào miệng hoặc hít vào khoang mũi gây ho, viêm đường hô hấp và gây ra nhiều hậu quả khác.

5. Quần áo quá già dặn

Một số quần áo trẻ em hiện nay chạy theo xu hướng thời trang giống như người lớn, ví dụ như quần bò rách, áo crop top, áo hở lưng,… Khi trẻ mặc nhìn khá thời trang, hiện đại, nhưng do cơ thể của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, việc mặc quần áo như vậy dễ gây lạnh rốn và lưng hoặc các khớp, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Cách lựa chọn quần áo trẻ em an toàn

Đối với trẻ em, cha mẹ không nên cẩu thả trong việc ăn mặc của trẻ, ngoài việc không mua những loại quần áo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kể trên, cha mẹ nên cho trẻ ăn mặc như thế nào cho đúng?

1. Kiểm tra kỹ lưỡng

Bố mẹ nên kiểm tra thật kỹ những bộ quần áo mới mua cho trẻ, như xem cúc áo và đồ trang trí có chắc chắn không. Nếu nó không chắc chắn, cha mẹ hãy cố định những phụ kiện này trên quần áo của trẻ bằng kim và chỉ để đảm bảo rằng nó sẽ không dễ bị kéo ra. Ngoài ra, hãy kiểm tra quần áo xem có chỉ thừa không, và cắt bỏ nếu cần.

2. Giặt sạch trước khi mặc

Quần áo mới trải qua nhiều quy trình trong quá trình sản xuất và vận chuyển, có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc cặn tẩy trắng. Do đó, nhớ giặt sạch trước khi mặc, đặc biệt là quần áo bó sát, mặc mà không giặt sẽ kích thích làn da mỏng manh của trẻ và dễ gây dị ứng.

3. Thay giặt thường xuyên

Trẻ em vốn hoạt bát, hiếu động, quần áo chắc chắn sẽ bám nhiều bụi bẩn, vi khuẩn… Cha mẹ nên thay và giặt cho trẻ thường xuyên, sau khi giặt xong nên phơi nắng để khử trùng. Khi mặc quần áo cho trẻ, chúng ta phải ghi nhớ nguyên tắc an toàn hơn vẻ đẹp và thoải mái hơn là lộng lẫy. Chọn quần áo bằng vải cotton giúp trẻ thoải mái hơn, tránh những bộ quần áo lòe loẹt gây rủi ro về an toàn. Miễn là quần áo được giữ sạch sẽ và gọn gàng, quần áo đơn giản có thể tôn lên vẻ dễ thương của đứa trẻ.