5 loại quả tăng collagen, có loại giàu vitamin C gấp 4 lần cam giúp ngừa lão hóa hiệu quả

Vitamin C vốn là thần dược trong khoản làm đẹp, ngừa oxy hóa, giảm thiểu lão hóa, làm sáng da. Cam thường được mặc định là loại quả chứa nhiều vitamin C, nên rất được các chị em ưa chuộng. Theo ước tính, trong 100g cam trung bình có chứa khoảng 53mg vitamin C, vậy nhưng vẫn còn nhiều loại quả giàu vitamin C khác, thậm chí còn nhiều vitamin C và giúp ngừa lão hóa còn tốt hơn cả cam.



1. Ớt chuông đỏ

Ớt chuông là loại quả vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe. Theo ước tính, trong 100g ớt chuông đỏ có chứa khoảng 120mg vitamin C, hơn gấp đôi so với lượng vitamin C trong cam.

Ngoài ra, ớt chuông xanh, cam, vàng cũng đều có lượng vitamin C cao. Bên cạnh vitamin C, trong ớt chuông còn có giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan nhưng lại ít calo và chất béo bão hòa. Trong 100g ớt chuông đỏ chỉ có khoảng 31 kcal mà thôi. Ớt chuông còn có vị ngọt thanh tự nhiên, dễ ăn. Vì vậy, đây là món ăn được nhiều người đẹp yêu thích, ví dụ như Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

2. Đu đủ

Trong 100g đu đủ có chứa khoảng 75 - 80 mg vitamin C. Ngoài ra, trong đu đủ còn giàu các vitamin E, A, caroten (tiền vitamin A), lycopene… giúp chống oxy hóa, ngừa lão hóa, làm đẹp da hiệu quả. Đu đủ cũng có chứa hàm lượng kcal thấp, 100g đu đủ chỉ có khoảng 35 – 40 kcal, giàu chất xơ nên rất tốt cho quá trình giảm cân, giữ dáng.

3. Ổi

100g ổi có chứa tới 230mg vitamin C, cao gấp hơn 4 lần so với lượng vitamin C có trong cam. Trong trái ổi còn chứa các chất khác như vitamin A, axit folic và chất khoáng. Ổi cũng là loại trái cây chứa nhiều chất xơ, ít chất béo bão hòa và cholesterol, vậy nên đây là loại quả ngừa lão hóa, giảm cân vô cùng hiệu quả với bất cứ chị em nào. Tuy nhiên, những người suy nhược sức khỏe, mắc bệnh dạ dày, phụ nữ có thai và cho con bú nên cẩn trọng khi ăn ổi để tránh gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe.

4. Dâu tây

Bạn sẽ nhận được khoảng 80mg vitamin C cho mỗi 100g dâu tây, đây cũng là loại quả ngừa lão hóa, làm đẹp da được nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích và ăn mỗi ngày. Bên cạnh hàm lượng vitamin C dồi dào, trong dâu tây còn có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, tăng sức đề kháng chẳng hạn như acid ellagic ngăn ngừa sự phá huỷ collagen, hạn chế các nếp nhăn trên da và bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại. Bên cạnh đó, với lượng vitamin phong phú, dâu tây còn giúp làm trắng răng, hạn chế mắc các bệnh lý về răng miệng.

5. Kiwi

Với khoảng 70mg vitamin C nhận được trên mỗi 100g kiwi, bạn rất nên bổ sung loại quả này vào thực đơn hàng ngày để giúp ngừa lão hóa, làm sáng da, giữ làn da trẻ đẹp. Bên cạnh thành phần giàu vitamin C, trong kiwi còn giàu acid có thể ức chế sự gắn kết sắc tố keratinocyte, giúp giảm thiểu các điểm da tối, da khô. Trong 100g kiwi chỉ có khoảng 43 kcal, lại nhiều nước, có vị chua ngọt tự nhiên, dễ ăn.

