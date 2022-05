5 loại quả ngừa lão hóa, tăng collagen mà dàn mỹ nhân Vbiz ăn mỗi ngày

Các mỹ nhân Vbiz vốn vô cùng chú trọng đến việc làm đẹp da, ngừa lão hóa. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, họ cũng chịu khó bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin, tăng collagen. Dưới đây là 5 loại quả mà dàn mỹ nhân Việt ăn mỗi ngày để ngừa lão hóa, bạn còn chờ gì mà không bổ sung ngay những món này vào thực đơn hàng ngày.

Hà Tăng rất yêu thích bơ và thường xuyên ăn bơ, chế biến bơ thành nhiều món khác biệt. Lượng vitamin đa dạng trong quả bơ chính là nguồn dưỡng chất dồi dào, tốt cho làn da, giúp ngừa lão hóa, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, tăng sinh collagen, giữ da căng mướt, ẩm mịn.

Thanh Hằng lại thường ăn việt quất với sữa chua và yến mạch, vậy là cô đã có bữa sáng ngon lành, giàu vitamin. Việt quất có chứa nhiều chất chống oxy hóa: Vitamin E, mangan, vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, giữ da khỏe mạnh. Trong việt quất còn có chứa acid salicylic giúp làm đẹp da từ bên trong, hỗ trợ da tái tạo, sáng hồng.

Hà Hồ rất chăm ăn lựu mỗi ngày. Trong lựu giàu các loại vitamin như C, A, B, K. Ăn 1 quả lựu cỡ vừa là bạn có thể bổ sung khoảng 15mg vitamin C – tương đương khoảng 18% nhu cần vitamin C cơ thể cần mỗi ngày. Vitamin C cũng chính là chất ngừa lão hóa, làm sáng da và kích thích sản sinh collagen vô cùng tốt cho sức khỏe và nhan sắc. Với lựu, bạn có thể ăn sống hoặc chế biến nước ép, thạch lựu... đa dạng

Với hàm lượng vitamin C cao, ớt chuông là loại thực phẩm chống già thật sự hiệu quả với nhan sắc. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thường xuyên ăn ớt chuông cùng với thịt gà luộc để vừa bổ sung vitamin, vừa giảm cân, giữ dáng. Ớt chuông tốt cho quá trình giảm cân nhờ thành phần giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan nhưng lại ít calo và chất béo bão hòa. Ăn ớt chuông mỗi ngày sẽ đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Ngô Thanh Vân lại thường xuyên uống nước dừa hàng ngày. Trong nước dừa có chứa nhiều vitamin C, có thể kích thích tổng hợp collagen hiệu quả. Nước dừa còn có chứa vitamin và nhiều nguyên tố vi lượng khác giúp dưỡng da căng mịn, ẩm mượt.

