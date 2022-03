5 loại nước trị mụn siêu đỉnh lại bơm collagen cực tốt, chị em dùng đều vào mùa hè còn siêu tốt cho sức khỏe

Mụn luôn là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ. Nhất là vào những ngày hè nóng bức sắp tới, nhiều chị em lại ám ảnh vấn đề này. Làm sao để trị mụn, bơm collagen vào da hiệu quả bằng những loại nước đơn giản, dễ làm?



Mới đây, DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội) đã chia sẻ 5 loại nước giảm mụn cực tốt. Chị em nào đang muốn trị mụn bằng uống trong, bổ sung collagen cho da ngày càng mịn màng, căng bóng có thể tham khảo qua video dưới đây. Khuyến cáo dùng những loại nước giảm mụn này không cho thêm đường để có hiệu quả tốt nhất.

Chuyên gia chỉ rõ 5 loại nước uống giảm mụn, hỗ trợ trị mụn lại cực kỳ tốt cho sức khỏe.

5 loại nước trị mụn, bơm collagen cho da lại cực tốt cho sức khỏe vào mùa hè

1. Nước chanh

Với đặc tính giàu vitamin C, khoáng chất, nước chanh giúp giảm viêm, giảm mụn do giảm tiết bã nhờn. Đặc biệt là tình trạng thâm sau mụn cũng được cải thiện tốt. Uống nước chanh đều đặn mỗi ngày giúp ngừa mụn, trị mụn, kháng khuẩn cho da đồng thời tăng miễn dịch cho cơ thể.

Theo Healthline, vitamin C có trong chanh còn giúp tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn trên da. Nhất là với tình trạng da khô do lão hóa và tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm năm 2016 cho thấy, nước chanh cũng như nước từ các loại cam quýt ngăn ngừa sự phát triển của các nếp nhăn ở chuột không có lông.

2. Trà xanh

Theo Medicalnewstoday, trà xanh có chứa các hợp chất có nguồn gốc thực vật được gọi là catechin.

Catechin có đặc tính kháng sinh, chống viêm và chống oxy hóa. Một hợp chất catechin trong trà xanh là epigallocatechin gallate (EGCG). EGCG có đặc tính chống viêm, kháng sinh và chống oxy hóa đáng kể có thể giúp trị mụn, ngừa mụn hiệu quả.

Một đánh giá năm 2017 cũng cho thấy, polyphenol trong trà xanh có thể hỗ trợ sức khỏe làn da bằng cách giúp ngăn chặn các tuyến bã nhờn sản xuất bã nhờn hoặc dầu dư thừa. Từ đó giúp da giảm mụn rõ rệt.

3. Trà atiso

Theo Thạc sĩ, lương y Vũ Quốc Trung (Phòng Chẩn trị Y học Cổ truyền, Hội Đông y Việt Nam), Đông y sử dụng atiso vì nhiều công dụng chữa bệnh khác nhau. Uống trà atiso đều đặn, đúng cách giúp hạ huyết áp, chống oxy hóa, phòng chống ung thư.

Đặc biệt, uống trà atiso còn giúp mát gan, giải độc gan. Trong khi đó, gan không khỏe thì dễ phát sinh mụn. Do đó, bạn có thể uống trà atiso để giảm mụn cũng rất tốt.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, atiso còn rất giàu vitamin C giúp sản xuất collagen cho da hiệu quả hơn nữa. Đồng thời, dùng đúng cách giúp bạn tăng miễn dịch, làm mát từ bên trong cơ thể.

4. Nước rau má

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, rau má có tính hàn (lạnh), tân (cay), khổ (đắng) có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu, thường được sử dụng để bồi bổ cơ thể, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, mụn nhọt, rôm sảy…

Thế nên, từ rất lâu, dân gian đã biết cách uống rau má để chữa mụn, giúp giảm mụn, làm đẹp da.

Đặc biệt, nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong rau má có chứa rất nhiều beta caroten, saponins, alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, Fe, Mg, Mn, P, Kali, các loại vitamins B1, B2, B3, C và K... nên vừa tốt cho sức khỏe tổng thể, vừa tốt cho làn da với công dụng giải nhiệt từ bên trong.

5. Nước dừa

Nghiên cứu đăng tải trên Clevelandclinic vào năm 2017 cho thấy, nước dừa hỗ trợ điều trị mụn trứng cá do đặc tính kháng khuẩn của nó.

Trong Đông y, nước dừa vị ngọt mát, tính bình; vào tỳ, thận và vị; tác dụng giải nhiệt, tiêu khát, lợi niệu, giải độc, cầm máu. Uống nước dừa giúp giảm mụn, chữa nóng trong là kinh nghiệm có từ rất lâu.

Ngoài ra, chị em nên áp dụng những cách sau sẽ trị mụn, giảm mụn rất tốt, lấy lại da căng bóng

Theo DS Khuê Vũ, để trị mụn hiệu quả, dứt điểm, chị em cần ghi nhớ các cách sau:

1. Thực hiện chế độ ăn uống, ngủ nghỉ khoa học

Bạn nên ăn nhiều rau xanh, chất xơ và trái cây, uống đủ 2 lít nước 1 ngày. Hạn chế các đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, đường.

Ngoài ra, bạn cũng nên đi ngủ sớm, ngủ 7-8 tiếng/ngày, tránh thức khuya căng thẳng.

2. Chăm sóc da mụn đúng cách

Chăm sóc da mụn cần đảm bảo các bước làm sạch da, sử dụng sản phẩm trị mụn, bôi kem dưỡng, kem chống nắng vào ban ngày.

Hàng ngày bạn nên sử dụng sữa rửa mặt để làm sạch da, tránh các sản phẩm sữa rửa mặt, kem dưỡng có các thành phần gây mụn như dầu, silicones, hương liệu… Hạn chế trang điểm hoặc chỉ trang điểm nhẹ trong thời gian này, cuối ngày cần tẩy trang sạch.

3. Xử lý mụn tại nhà

Nếu chỉ xuất hiện số lượng mụn ít, các bạn có thể xử lý tại nhà. Cụ thể như sau:

- Với mụn ẩn, mụn đầu đen: Bạn có thể sử dụng tẩy da chết hóa học có chứa thành phần Salicylic Acid, sau đó dùng chấm mụn có thành phần Adapalene.

- Với mụn viêm, mụn mủ:

+ Với mụn viêm nhẹ có thể sử dụng Azelaic Acid.

+ Với mụn viêm nặng, mụn mủ, bạn có thể sử dụng chấm mụn có thành phần Adapalene kết hợp với Benzoyl Peroxide hoặc Clindamycin.

4. Liên hệ bác sĩ, dược sĩ

Trong trường hợp bạn không biết cách sử dụng hay mụn lên quá nhiều, hãy liên hệ đến với các chuyên gia da liễu như dược sĩ, bác sĩ để được tư vấn hoặc có thể đến các phòng khám uy tín, bệnh viện để thăm khám và điều trị.

