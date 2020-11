5 loại nước hoa giá bình dân từ 300k cực hợp dùng trong mùa lạnh

1. The Face Shop All Over Perfume Mist (Giá khoảng 350k)



Thiết kế dạng chai xịt tiện dụng, dễ mang theo màu sắc xinh yêu của em nước hoa này hẳn sẽ rất được lòng những cô nàng nữ tính. Chai nước hoa này có hương thơm chủ đạo là xạ hương trắng kết hợp cùng hương gỗ, hương vani, hoa hồng, nhài, đào và hoa lan tây mang đến cảm giác vừa nồng ấm lại vừa thanh tao nữ tính, nhẹ nhàng. Em nó có độ lưu hương vừa phải nhưng vì thiết kế nhỏ xinh nên bạn có thể bỏ vào túi xách để dễ dàng xịt lại mọi lúc mọi nơi. Em nó vừa có thể tỏa hương lại giúp khử đi những mùi hương khó chịu.

Nơi mua: The Face Shop Việt Nam

2. Suddenly Madame Glamour (Giá khoảng 450k)



Em nước hoa này được ví như bản dupe của Chanel Coco Mademoisell. Tất nhiên về mùi hương, Suddenly Madame Glamour không thể tinh tế và bám lâu như Chanel Coco Mademoisell nhưng với mức giá khá rẻ và mùi hương hao hao thì em nó vẫn được nhiều người lựa chọn. Em nó mang hương cam bergamot, hoa cam, xạ hương, vanilla, hoa ngọc lan, hoa hồng, cỏ hương bài và đậu tonka vừa ngọt ngào vừa thanh mát nên rất được lòng những cô nàng nữ tính. Hương thơm tổng thể của em nó mang cảm giác gợi cảm, quyến rũ và sang trọng.

Nơi mua: Nam Perfume

3. Versace Bright Crystal (Giá khoảng 910k)



Em nước hoa này có hương thơm khá thanh nhã ngọt ngào với xạ hương, hổ phách, cam, hoa sen, mộc lan, mẫu đơn… Độ lưu hương vừa phải, với hương thơm nữ tính, quyến rũ. Đây là loại nước hoa mà bạn có thể diện đi làm hay đi chơi cũng hợp.

Nơi mua: Tiki

4. Yves Rocher Eau de Parfum Matin Blanc (Giá khoảng 1,4 triệu đồng)



Em nước hoa này mang mùi thơm nhẹ nhàng và dễ chịu, kết hợp giữa tinh dầu hoa cam Neroli nhẹ nhàng và tinh tế cùng với hương Orange Blossom nồng ấm tạo nên hương thơm ấm cúng và êm dịu như những ngày Đông giá rét còn cuộn mình trong chăn, bên ngoài là ánh nắng len lỏi của ngày mới, lắng đọng và bình yên. Hương thơm vừa sang trọng lại phảng phất chút vẻ thần thuộc, bình dị với độ lưu hương được đánh giá ở mức vừa phải, phù hợp để dùng vào ban ngày. Thiết kế chai tinh giản, cơ bản nắp chai bằng nhựa đen đối lập với thân chai thủy tinh trong suốt. Một chai nước hoa này nếu dùng hàng ngày có thể dùng được trong khoảng 6 tháng.

Nơi mua: Yves Rocher Việt Nam

5. The Body Shop Eau De Toilette White Musk (Giá khoảng 700k)



Em nước hoa Eau De Toilette White Musk này mang hương thơm nữ tính nhẹ nhàng. Là một sự pha trộn tinh tế của những nốt hương gồm xạ hương, hoa ly ly, hoa diên vĩ, hồng và va-ni. Hương thơm từ xạ hương nồng ấm kết hợp cùng hương hoa ngọt ngào thanh tao khiến cô nàng nào cũng chìm đắm. Em nước hoa này được đánh giá khá cao về độ lưu hương, có thể lưu hương đến chiều tối nên không cần xịt lại quá nhiều lần. Thiết kế chai thủy tinh màu tím nhẹ nhàng cũng rất được lòng những cô nàng bánh bèo nữ tính.

Nơi mua: The Body Shop Việt Nam