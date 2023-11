5 loại nước ép giàu vitamin C giúp tăng sinh collagen, dưỡng da sáng mịn

Một vài công dụng của nước ép ổi mà có thể bạn chưa biết

1. Làm đẹp da, chống lão hóa da

Ổi là loại trái cây chứa nhiều vitamin C nhất, lượng vitamin C trong ổi thậm chí còn nhiều hơn cam, chanh. Vitamin C trong ổi có khả năng kích thích sản sinh collagen _ Một thành phần quan trọng trong cấu trúc da, giúp da luôn trẻ trung, căng mịn. Bên cạnh đó, vitamin C có trong ổi còn giúp vết thương trên da mau lành, chống oxy hóa, ngừa mụn và bảo vệ da khỏi các tác động từ bên ngoài.

2. Hỗ trợ giảm cân

Ngoài công dụng làm đẹp da, nước ép ổi còn giúp giảm cân an toàn, hiệu quả. Nước ép ổi chứa rất ít calo nhưng lại có hàm lượng vitamin và dưỡng chất dồi dào vì vậy bổ sung nước ép ổi trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày sẽ giúp bạn có được vóc dáng cân đối mà vẫn đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể khỏe mạnh.

3. Ngăn ngừa các bệnh từ đường tiêu hóa

Nhiều người vẫn nghĩ ăn ổi gây ra tình trạng khó tiêu táo bón tuy nhiên thực chất đây là loại quả rất tốt cho đường tiêu hóa. Nước ép ổi chứa potassium, carotenoids và vitamin C nên có tác dụng làm lành các chứng viêm trong dạ dày, tăng cường hoạt động hệ tiêu hóa, điều trị cũng như phòng ngừa tiêu chảy. Nước ép ổi cũng giúp nhuận tràng, phòng ngừa tiêu hóa nhờ lượng chất xơ dồi dào. Do đó, bạn nhớ uống nước ép ổi thường xuyên để có được hiệu quả tốt nhất nhé!