5 loại hộp hút ẩm "diệt sạch" nấm mốc cho ngày nồm, giá chỉ từ vài chục nghìn đồng

Thời tiết đang bước vào xuân, với đặc trưng mưa phùn và gió nồm, không khí ẩm ở mức độ cao khiến nấm mốc phát triển, gây khó chịu và phiền toái trong sinh hoạt.



Ngày nay, máy hút ẩm không khí được sử dụng phổ biến nhờ những tính năng lý tưởng mà nó mang lại. Song giá thành của nó lại là điều khiến nhiều người băn khoăn. Trong khi đó, hộp hút ẩm lại là công cụ giúp hạn chế tình trạng ẩm ướt, nấm mốc trong tủ quần áo, gian bếp hay hộp giày. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu cung cấp hộp hút ẩm như Acana, Uncle Bills, Hando,... được thiết kế và cấu tạo bởi các loại chất khác nhau như Canxi Clorua hay Silica Gel.

Hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây nếu bạn đang có ý định mua hộp hút ẩm nhé!

1. Hộp hút ẩm Cool Marine: 80.000 đồng/hộp

- Tính năng nổi trội: Thiết kế chống tràn, có vạch báo mức nước

Hộp hút ẩm Acana Cool Marine được sản xuất theo công thức 3 trong 1, vừa thấm hút độ ẩm dư thừa trong không khí, vừa ngăn ngừa tình trạng nấm mốc, đồng thời tạo không gian thoáng đãng và sạch sẽ với hương biển tươi mát.

Ngoài ra, hộp hút ẩm này cũng có thiết kế chống tràn tiện lợi, tránh tình trạng hư hỏng đồ dùng, thích hợp sử dụng cho bất kỳ không gian nào trong gia đình, văn phòng hoặc các nơi có độ ẩm cao như phòng tắm, nhà vệ sinh, xe ô tô, xe du lịch,... Đồng thời, sản phẩm cũng có vạch số báo mực nước trên thân hộp giúp bạn dễ dàng quan sát và nhận biết thời điểm cần thay mới.

2. Hộp hút ẩm hương hoa Hando: 35.000 đồng/hộp

- Tính năng nổi trội: Hàng Việt, độ thấm hút tốt, giá thành rẻ

Hộp hút ẩm hương hoa Hando là sản phẩm nội địa, hàng Việt Nam chất lượng cao đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tiêu dùng nhờ vào hiệu quả khá ổn tương ứng với giá thành.

Sản phẩm có thể thấm hút được lượng nước tối đa 450ml, hạn chế tình trạng ẩm mốc, khử mùi hôi khó chịu và mang đến hương thơm nhẹ nhàng, không quá nồng của hoa hồng và lavender, cho bạn thêm lựa chọn tùy vào sở thích và nhu cầu.

3. Hộp hút ẩm than hoạt tính: 40.000 đồng/hộp

- Tính năng nổi trội: Tăng cường hiệu quả khử mùi với 2 loại than.

Ngoài thành phần hút ẩm chủ đạo là canxi clorua, hộp hút ẩm than hoạt tính này còn được tăng cường hiệu quả khử mùi bằng cách kết hợp cùng than hoạt tính và than trắng. Mỗi gram than trắng tương đương 100m2 diện tích bề mặt với vô số những lỗ nhỏ li ti, có tác dụng hấp thụ các thành phần gây mùi và chất độc hại, giữ cho không khí trong lành.

Đồng thời, sản phẩm cũng có khả năng kháng nấm mốc, thích hợp đặt tại nhiều vị trí như tủ quần áo, tủ giày hay dưới bồn rửa chén. Thời gian sử dụng sẽ dao động từ 3 - 6 tháng trong môi trường có nhiệt độ 25 độ C và độ ẩm ở mức 80%.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý khi đổ dung dịch tích tụ, cần lưu ý cẩn thận để than không chảy xuống ống thoát nước, gây tắc nghẽn.

4. Hộp hút ẩm Nhật Bản



- Tính năng nổi trội: Ngăn ngừa nấm mốc, tạo hương thơm tươi mát

Hộp hút ẩm Kiyou Jochugiku sử dụng 3 loại hạt khác nhau: hạt canxi clorua thấm hút độ ẩm, hạt chống nấm mốc và hạt tạo hương, giúp không gian luôn khô thoáng và thơm mát. Lượng nước thấm hút tối đa là 450ml với thiết kế miệng hộp bọc bằng vải không dệt chống thấm, giúp giữ kín hơi nước và ngăn khí ẩm thoát ra ngoài.

Thời hạn sử dụng hộp hút ẩm có thể dao động từ 1.5 - 4 tháng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, vì sản phẩm có hương thơm nên thích hợp để trong tủ quần áo, tủ sách, tủ giày dép.

5. Hộp hút ẩm Mr Fresh: 42.000 đồng/hộp



- Tính năng nổi trội: Nâng cao khả năng thấm hút với than củi, thích hợp đặt ở các vị trí có độ ẩm cao

Sản phẩm được làm từ thành phần không còn quá xa lạ với các loại hộp hút ẩm, canxi clorua sở hữu các công năng như hút hơi ẩm, chống nấm mốc trong phòng, tủ hoặc bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy cần thiết.

Than củi trong hộp hút ẩm Mr.Fresh giúp khử đi những mùi hôi khó chịu, giữ cho không khí được thoáng mát, thích hợp đặt tại các vị trí có độ ẩm cao và thường có mùi hôi khó chịu như tủ giày, tủ quần áo hoặc các vị trí cất giữ đồ điện tử.

