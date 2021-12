5 lọ toner tốt nhất cho da xỉn màu: Chăm dùng da sáng thêm vài tông, lỗ chân lông se hẳn lại

So với các món skincare chủ chốt như là kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, sữa rửa mặt..., toner được coi là sản phẩm tự chọn, không bắt buộc. Dẫu vậy, nếu thêm toner vào quy trình, làn da của chị em chắc chắn sẽ hưởng lợi không ít và có thể được hack mịn đẹp vượt mong đợi. Toner cũng có nhiều công dụng khác nhau, giúp giải quyết một số các vấn đề phổ biến của làn da như là thiếu ẩm, da dầu, lỗ chân lông to, hay xỉn màu… Và trong trường hợp, chị em đang gặp phải tình trạng da kém tươi sáng, sần sùi, hãy tham khảo ngay 5 lọ toner làm sáng da dưới đây. Sắm về rồi chăm chỉ dùng một thời gian, làn da của chị em sẽ sáng căng, rạng rỡ, để kịp đẹp xinh mùa lễ hội.

1. Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner

Lọ toner của Cosrx là sản phẩm không hề xa lạ với các tín đồ skincare. "Em này" được lòng người dùng vì công thức dịu nhẹ, gần như hợp với mọi loại da. Thành phần nổi trội của lọ toner là 0.1% Betaine Salicylate và 0.1% Glycolic Acid, có khả năng loại bỏ tế bào chết, để lại cho bạn làn da nhẵn mịn hơn, và tươi sáng. Với khả năng làm sạch nhẹ nhàng, lọ toner còn hỗ trợ giảm mụn đầu đen, đầu trắng và ngừa mụn quay trở lại.

Nơi mua: Coco Shop Giá: 245k

2. The Ordinary Glycolic Acid 7% Toning Solution

Cần tìm kiếm một lọ toner làm sáng da hiệu quả, với giá thật phải chăng, chị em nên ghim ngay sản phẩm đình đám của nhà The Ordinary. Lọ toner này chứa 7% Glycolic Acid - thành phần rất được việc trong khoản loại bỏ tế bào chết, biến làn da từ xỉn màu, thô ráp thành mịn mướt và tươi tắn hơn. Bạn cũng không phải lo tình trạng da kích ứng khi kết thân với lọ toner này. Sản phẩm có chứa chiết xuất rễ nhân sâm và lô hội sẽ đem đến tác dụng xoa dịu làn da, đồng thời tăng hiệu quả làm sáng, dưỡng da hồng hào, căng tràn sức sống.

Nơi mua: Mint 07 Giá: 380k

3. The Inkey List Glycolic Acid Toner

Tiếp tục là một lựa chọn có giá cả yêu thương dành cho các chị em. Lọ toner của The Inkey List không chỉ có khả năng tẩy da chết, mà còn giúp làm mờ lỗ chân lông, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, mụn đầu đen nhờ 10% Glycolic Acid. Những nàng gặp vấn đề với làn da dầu cũng nên ghim sản phẩm này. Lọ toner có 5% nước cây phỉ nên mang đến tác dụng kiềm dầu, làm dịu da hiệu quả.

Nơi mua: Little London Giá: 309k

4. Acwell Licorice Toner

Ai mê đồ skincare Hàn Quốc thì thế nào cũng biết đến lọ toner của Acwell. Sản phẩm này bán rất chạy vì thực sự mang đến nhiều lợi ích cho làn da. Với những thành phần như chiết xuất hoa mẫu đơn, nước cam thảo, trà xanh, lọ toner giúp xoa dịu, cấp ẩm và làm sáng da. Chưa hết, lọ toner Hàn Quốc này còn giúp làm sạch nốt những tàn dư còn sót lại sau bước tẩy trang, rửa mặt. Nhờ vậy, làn da của bạn sẽ thông thoáng hơn, tránh được nguy cơ lên mụn, bít tắc lỗ chân lông.

Nơi mua: Watsons Giá: 280k

5. Some by Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner

Muốn da được nâng tông và chống lão hóa cùng lúc, chị em nên để mắt tới lọ toner nhà Some by Mi. Sản phẩm này chứa vitamin C tinh khiết - thành phần nổi tiếng với khả năng làm sáng da. Hiệu quả hack da sáng hồng, rạng rỡ còn tăng thêm nhờ 88% Galactomyces. Đây cũng là thành phần giúp xóa mờ đốm thâm tốt, chống lão hóa và tăng sức đề kháng cho làn da. Và với rất nhiều công dụng như vậy, lọ toner vitamin C này xứng đáng để chị em dùng thử ít nhất một lần.

Nơi mua: Sammi Shop Giá: 324k

