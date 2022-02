5 lọ toner chuẩn chỉnh cho da dầu: Nên dùng vào mùa nồm để da luôn ráo mịn, lỗ chân lông "mờ tịt"

Mùa nồm và cả mùa hè sắp tới đều không phải là khoảng thời gian dễ chịu đối với những nàng sở hữu làn da dầu. Độ ẩm trong không khí cao sẽ khiến làn da bóng nhờn hơn, thường xuyên ở trong trạng thái bức bí, nặng nề. May mắn là, tình trạng da bóng nhờn hoàn toàn có thể khắc phục được, nếu chị em skincare đúng cách. Và một trong những bí kíp tuyệt hay cho các nàng da dầu, đó là thêm lọ toner thích hợp vào quy trình. Sản phẩm này sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn, để lại làn da ráo mượt, đặc biệt nếu bạn lựa chọn 1 trong 5 lọ toner sau đây.

1. Mamonde Pore Clean Toner

Lọ toner của Mamonde chứa những thành phần cực tốt cho nàng da dầu, trong đó nổi bật là rau diếp cá và bùn khoáng có khả năng thanh lọc da, hấp thụ dầu thừa. Chăm chỉ dùng lọ toner này, làn da của bạn sẽ luôn tươi tắn, rạng ngời. Và nhờ khả năng kiểm soát bã nhờn tốt, lọ toner cũng duy trì được cho bạn làn da "ráo dầu", ngay cả trong những ngày nồm ẩm. Theo thời gian, lọ toner sẽ giúp giảm thiểu tình trạng mụn đầu đen, và khiến lỗ chân lông lu mờ đi hẳn.

Nơi mua: Beauty Garden Giá: 240k

2. Klairs Supple Preparation Facial Toner

Lọ toner của Klairs là sản phẩm đa chức năng và hợp nhiều loại da. Nàng da dầu sẽ nhận được nhiều lợi ích từ sản phẩm vì em nó có một số thành phần nổi bật như betaine kiềm dầu, chiết xuất rau má xoa dịu da, kháng khuẩn và ngừa mụn. Dù kiểm soát bã nhờn tốt nhưng em này sẽ không khiến da bị khô, trái lại còn bổ sung thêm độ ẩm, làm mềm da nhờ thành phần sodium hyaluronate, chiết xuất nha đam. Sản phẩm còn được việc trong khoản làm sáng da nên nếu thêm em này vào quy trình, làn da dầu sẽ được cải thiện toàn diện.

Nơi mua: Watsons Giá: 308k

3. Some By Mi Super Matcha Pore Tightening Toner

Thành phần "ngôi sao" của lọ toner nhà Some By Mi chính là matcha, rất được việc trong khoản hấp thụ bã nhờn. Chưa kể, sản phẩm còn có BHA giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch lỗ chân lông. Với những ưu điểm nổi trội như vậy, lọ toner nhà Some By Mi xứng đáng để những nàng sở hữu làn da dầu thêm vào quy trình. Không chỉ đẩy lùi tình trạng da bóng nhẫy, kém xinh, nhưng vấn đề như lỗ chân lông to, mụn đầu đen, da sần sùi, xỉn màu cũng sẽ được em toner này "xử đẹp".

Nơi mua: Mint07 Giá: 350k

4. By Wishtrend Mandelic Acid 5% Skin Prep Water

Lọ toner tẩy da chết nhà By Wishtrend hoàn hảo cho nàng da dầu, da hỗn hợp. Em này chứa 5% mandelic acid - thành phần tẩy da chết dịu nhẹ hơn nhiều so với các loại AHA khác, nên giúp loại bỏ tế bào già cỗi hiệu quả, nhưng không gây kích ứng. Bên cạnh đó, những thành phần như panthenol, chiết xuất rau má, beta glucan sẽ đóng vai trò cung cấp độ ẩm, xoa dịu da. Kết quả, làn da dầu mụn, sần sùi của bạn không chỉ được "cà mịn", mà còn có độ mềm mại, căng sáng với sản phẩm này.

Nơi mua: Sammi Shop Giá: 401k

5. Simple Soothing Facial Toner

Nàng nào sở hữu làn da dầu, có thiên hướng nhạy cảm sẽ rất cần đến lọ toner này. Sản phẩm có các thành phần như pro vitamin B5, chiết xuất hoa cúc, cây phỉ giúp làm sạch những cặn bẩn còn sót lại, mà bước tẩy trang + rửa mặt chưa xử lý hết. Không chỉ giúp da thoáng sạch, em này còn có công dụng xoa dịu, hack làn da tươi mới và khỏe khoắn hơn.

Nơi mua: The Guardian Giá: 160k

