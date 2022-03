5 lọ tẩy trang "đánh tan" cặn kem chống nắng, làm thoáng sạch từng lỗ chân lông

Vào mùa hè, làn da của chị em thường có xu hướng dễ bít tắc, bám bẩn hơn so với mùa đông do da tiết thêm nhiều dầu, đổ mồ hôi. Bên cạnh đó, tàn dư kem chống nắng, cặn makeup cũng là thứ cần được loại bỏ sạch sẽ, thì làn da mới được thông thoáng, bớt dầu mụn. Đây chính là những lý do, chị em nên thêm vào quy trình một lọ tẩy trang đủ mạnh mẽ, nhưng vẫn đảm bảo làn da khỏe mạnh, ẩm mềm sau khi dùng. Dưới đây chính là 5 lọ tẩy trang giúp làm sạch sâu, rất xứng đáng để chị em bổ sung vào quy trình skincare mùa hè.

1. Bioderma Sensibio H2O Micellar Water

Lọ nước tẩy trang của Bioderma đã quá nổi tiếng, được cả sao showbiz lẫn giới biên tập viên làm đẹp ưa chuộng. Sản phẩm này giúp loại bỏ lớp makeup, cặn kem chống nắng mà không gây kích ứng da. Em này thậm chí còn giúp xoa dịu, thư giãn làn da sau một ngày stress vì phải tiếp xúc với rất nhiều yếu tố có hại từ môi trường. Mọi loại da đều có thể kết thân với lọ tẩy trang đến từ nước Pháp này, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

Nơi mua: The Guardian Giá: 371k

2. Garnier SkinActive Micellar Cleansing Water

Nổi tiếng không thua kém nước tẩy trang của Bioderma là sản phẩm nhà Garnier. Em này có giá rẻ hơn, nhưng hiệu quả làm sạch da thì "không phải dạng vừa". Lọ nước tẩy trang sẽ giải phóng làn da khỏi muôn kiểu cặn bẩn, từ bụi bặm, tàn dư kem chống nắng cho đến lớp makeup lâu trôi. Dù nhiều lọ nước tẩy trang không đòi hỏi bạn phải rửa mặt sau đó, như sản phẩm nhà Garnier là một ví dụ. Tuy nhiên, để làn da được sạch sâu đến từng lỗ chân lông, sữa rửa mặt vẫn là món skincare không thể thiếu trong quy trình.

Nơi mua: Beauty Garden Giá: 180k

3. La Roche-Posay Effaclar Micellar Cleansing Water

Lọ nước tẩy trang vỏ xanh biển của La Roche-Posay là sản phẩm thiết kế cho da dầu. Thành phần nổi trội của lọ micellar water là kẽm, có tác dụng kiểm soát dầu nhờn, trị mụn và không gây bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, lọ tẩy trang còn chứa nước khoáng đặc trưng của hãng, glycerin để xoa dịu và giữ cho bạn làn da ẩm mềm sau khi được làm sạch.

Nơi mua: The Guardian Giá: 465k

4. The Inkey List Oat Cleansing Balm

Sáp tẩy trang cũng rất được ưa chuộng vì có khả năng làm "tan chảy" cặn makeup và cả tàn dư kem chống nắng. Lọ sáp tẩy trang của The Inkey List là sản phẩm đáng tham khảo. Em này có dầu yến mạch giúp làm sạch da mà không gây tình trạng căng rít. Bột yến mạch dạng keo với tỷ lệ 1% còn giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ, biến lọ tẩy trang trở thành sản phẩm lý tưởng cho làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Little London Giá: 429k

5. Banila Co Clean It Zero Cleansing Balm Original

Lọ sáp tẩy trang Hàn Quốc này cực kỳ đa nhiệm. Em nó cùng lúc đảm nhận 3 chức năng là tẩy da chết, tẩy trang và cấp ẩm. Sản phẩm làm sạch sâu, giúp quét dọn bụi bẩn, cặn makeup và dầu thừa. Với những thành phần như chiết xuất hoa, rễ cây, trái cây…, sản phẩm còn đem đến hiệu quả xoa dịu, đồng thời bảo toàn hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 749k

Ảnh: Internet

https://afamily.vn/5-lo-tay-trang-danh-tan-can-kem-chong-nang-lam-thoang-sach-tung-lo-chan-long-20220330180327561.chn