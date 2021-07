5 lọ serum vitamin C chất lượng đến nỗi hội chị em da sáng mịn, căng bóng không thể sống thiếu

Serum vitamin C là sản phẩm đáng để chị em thêm vào quy trình. Món skincare này mang đến vô vàn lợi ích cho làn da, trong đó quan trọng nhất là khả năng vô hiệu các gốc tự do gây lão hóa, làm sáng da, xóa mờ đốm nâu và kích thích sản sinh collagen cho da thêm căng mọng. Đây chính là lý do, rất nhiều nàng có được làn da đẹp vượt bậc nhờ thêm serum vào quy trình và cũng không thể sống thiếu sản phẩm này. Có điều, giữa bạt ngàn các món skincare, không dễ để chọn được lọ serum vitamin C ưng ý. Vậy thì bạn hãy nghía qua danh sách 5 lọ serum được hội da đẹp yêu thích sau đây, dễ là sẽ tìm thấy "chân ái" đổi đời cho làn da.

1. Drunk Elephant C-Firma Day Serum (Khoảng 1.791.000 VNĐ)

Vỏ ngoài của lọ serum này trông đáng yêu và ngọt ngào, nhưng em ý rất mạnh mẽ trong việc cải tạo làn da của bạn. Sản phẩm chứa ascorbic acid tinh khiết, đồng hành với hyaluronic acid và một phức hợp các chất chống oxy hóa để giúp làn da tươi sáng dần theo thời gian, và bảo vệ da khỏi những yếu tố gây lão hóa từ môi trường bên ngoài. Nếu có thể, bạn hãy giữ lọ serum này trong tủ lạnh để đem đến hiệu ứng mát lạnh khi bôi, đồng thời bảo quản sản phẩm được tốt lâu hơn.

2. The Ordinary Ascorbic Acid 8% + Alpha Arbutin 2% (Khoảng 320.000 VNĐ)

Nếu muốn tìm một lọ serum vitamin C vừa tiền mà vẫn cho hiệu quả cải thiện làn da, đừng bỏ lỡ sản phẩm nhà The Ordinary. Lọ serum vitamin C này có hiệu lực tốt, công thức của em nó còn chứa một thành phần làm sáng da đầy quyền lực khác là alpha arbutin. Sản phẩm được cho là lọ serum phải có của nhiều BTV làm đẹp và các KOL mảng skincare.

3. Summer Fridays CC Me Serum (Khoảng 1.249.000 VNĐ)

Lọ serum có thiết kế xinh xẻo này chứa 2 dạng vitamin C đầy quyền năng. Do đó, sản phẩm sẽ giúp làm sáng da tức thì, cùng lúc đó là giúp giữ ẩm, giảm thiểu đốm nâu và tình trạng tăng sắc tố da. Lọ serum này có kết cấu khá lỏng nhưng đừng lo, sản phẩm thẩm thấu nhanh hơn rất nhiều so với các loại serum khác và không khiến da bạn cảm thấy dính nhớp sau khi bôi.

4. iS Clinical Super Serum Advance Plus (Khoảng 3.390.000 VNĐ)

Lọ serum của iS Clinical được yêu thích bởi nhiều người nổi tiếng và các tín đồ chăm da. Sản phẩm chứa 15% L-ascorbic acid có khả năng làm mờ cả những nốt sẹo mụn cứng đầu nhất, giúp người dùng có được làn da sáng mịn, đẹp mãn nhãn. Biên tập viên Mica Ricketts của Who What Wear đánh giá cao chất lượng của lọ serum này đến nỗi cô không nghĩ là bản thân có thể sống thiếu em nó.

5. Glossier Super Glow (Khoảng 643.000 VNĐ)

Lọ serum của Glossier là một sản phẩm dịu nhẹ, dễ dùng. Công thức của lọ serum chứa vitamin C và magie. Sự kết hợp của hai thành phần này sẽ giúp bạn có được làn da sáng khỏe. Kết cấu dạng sữa của lọ serum thẩm thấu hiệu quả, nhanh chóng và cho bạn làn da căng bóng, lấp lánh. Ngoài vitamin C, lọ serum còn có dầu jojoba, bơ hạt mỡ, dầu hạt hoa hướng dương… có tác dụng cân bằng và nuôi dưỡng da thêm khỏe mạnh, mịn màng.

