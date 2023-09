5 lọ kem dưỡng trắng da giúp xóa sạch khuyết điểm, nâng tông sáng hồng

Một làn da sáng rạng rỡ là mong muốn của rất nhiều chị em. Và các nàng có thể nâng tông da với nhiều cách, như là bôi kem chống nắng mỗi ngày, dùng serum vitamin C… Bên cạnh đó, bổ sung kem dưỡng làm sáng da vào quy trình cũng là một bí kíp hay. Không chỉ cung cấp độ ẩm dồi dào cho mùa hanh khô sắp tới, 5 lọ kem dưỡng dưới đây còn có thể xóa sạch khuyết điểm, cải thiện độ tươi sáng, rạng rỡ của làn da.

Medik8 C-Tetra Cream

Lọ kem dưỡng của Medik8 ứng dụng công nghệ C-Tetra vào trong công thức. Đây là sự kết hợp giữa vitamin C và vitamin E giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố gây lão hóa sớm từ môi trường. Lọ kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, nhưng vẫn cấp ẩm dồi dào và giúp da căng mọng từ bên trong. Sản phẩm không chứa cồn hay paraben, nên lành tính với làn da. Vừa cho hiệu quả nâng tông da tươi sáng, vừa chống lão hóa tốt, lọ kem dưỡng đa nhiệm của Medik8 là lựa chọn lý tưởng để bạn bổ sung cho quy trình chăm sóc da mùa lạnh năm nay.

Nơi mua: Pharma Cosmetics Giá: 1.750k

Dermalogica BioLumin-C Gel Moisturiser

Sắc tố có thể khiến làn da trở nên tối màu hơn, nên cần được xử lý ở nhiều góc cạnh khác nhau để tổng thể da mặt thêm tươi sáng, rạng rỡ. Lọ kem dưỡng của Dermalogica rất được việc trong khoản bảo vệ làn da khỏi những tác nhân tiêu cực từ môi trường, đây là nguyên nhân dẫn đến lão hóa sớm và tình trạng tăng sắc tố. Các thành phần nổi bật của lọ kem dưỡng là phức hợp vitamin C tăng sinh collagen, squalane và hyaluronic acid cung cấp độ ẩm cho da thêm căng mọng. Lọ kem dưỡng có kết cấu nhẹ tênh, tạo cảm giác dễ chịu khi dùng.

Nơi mua: Dermalogica Giá: 2.500k

Murad Environmental Shield City-Skin Overnight Detox Moisturiser

Lọ kem dưỡng của Murad đảm nhận nhiều nhiệm vụ, đó là làm sáng da, xóa khuyết điểm, đồng thời thanh lọc làn da trong khi bạn ngủ. Sản phẩm cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, từ đó giảm thiểu những tác động khiến làn da lão hóa sớm. Lọ kem dưỡng ban đêm này khôi phục làn da khỏi các tổn thương, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên thêm khỏe mạnh.

Nơi mua: Beauty Box Giá: 2.365k

Laneige Radian C Cream

Thành phần chủ chốt của lọ kem dưỡng nhà Laneige chính là vitamin C. Hoạt chất này sẽ tăng cường collagen, làm sáng da. Vitamin C còn có khả năng ức chế sự sản sinh của melanin, và nhẹ nhàng xóa mờ các đốm nâu sẵn tồn tại trên da. Bên cạnh vitamin C, lọ kem dưỡng còn chứa vitamin E giúp hồi phục làn da. Chăm chỉ dùng lọ kem dưỡng mỗi ngày, bạn sẽ thấy làn da trở nên mịn màng, săn chắc và tươi sáng hơn.

Nơi mua: Hasaki Giá: 840k

Paula's Choice C5 Super Boost Moisturiser

Với hàm lượng vitamin C khá cao, lọ kem dưỡng của Paula's Choice sẽ giúp làn da xỉn màu trở nên rạng rỡ, tràn đầy sức sống trong thời gian ngắn. Về lâu dài, sản phẩm còn loại bỏ khuyết điểm và giúp da càng thêm tươi sáng hơn. Các thành phần như peptide và polyglutamic acid mang đến hiệu quả cải thiện độ săn chắc, đàn hồi cho làn da, đồng thời giúp hàng rào bảo vệ tự nhiên thêm khỏe mạnh.

Nơi mua: Chiaki Giá: 987k

