5 lọ kem dưỡng mắt đáng để đầu tư cho các nàng ở độ tuổi ngoài 25

Khi chúng ta ngày một già đi, thành phần elastin và collagen trong da sẽ bắt đầu giảm. Điều này dẫn đến độ chắc khỏe trong da mất dần, khiến cho nếp nhăn dần xuất hiện ở vùng da dưới mắt hay khóe miệng Bên cạnh những giải pháp cơ bản như uống nước đầy đủ, kem chống nắng và chế độ sinh hoạt điều độ, thì thói quen chăm sóc hàng ngày cũng đóng vai trò cực kì quan trọng trong việc giúp cải thiện vùng da này.

Các nàng ở độ tuổi ngoài 25, việc đầu tư vào các sản phẩm chống lão hóa là điều cần thiết, bên cạnh những sản phẩm kem dưỡng hay serum cho da mặt thì sản phẩm dành riêng cho vùng mắt cũng nên đều tư vì đây là vùng da dễ tố cáo tuổi tác nhất. Cùng tham khảo 5 sản phẩm kem mắt được đánh giá cao về hiệu quả giúp chống lão hóa và cải thiện quầng thâm.

Kem Dưỡng Placentor Vegetal Repairing Cream Eye And Lip dành cho môi và mắt (Giá 690.000 VNĐ)

Kem dưỡng dành riêng cho mắt và môi giúp ngăn ngừa và làm giảm nếp nhăn quanh mắt và môi đồng thời làm sáng vùng da quanh mắt và tăng sắc tố cho môi hồng hào hơn. Thành phần gồm nhau thai thực vật kích thích tái tạo tế bào và phục hồi làn da. Cùng với đó là dầu quả mơ giúp làm mềm và dưỡng ẩm hiệu quả.

Không chỉ có tác dụng chống lão hóa cho vùng mắt sản phẩm này còn hiệu quả chống nếp nhăn ở vùng khóe miêng (quanh môi). Khi sử dụng, bạn lấy một lượng sản phẩm bằng hạt đậu nhỏ, làm tan sản phẩm trên ngón áp út, thoa nhẹ nhàng lên vùng bọng mắt, phía trên bầu mắt và viền môi, tốt nhất nên sử dụng 2 lần/ ngay để đạt được hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm có mùi thơm nhẹ, thẩm thấu nhanh sau khi bôi.

Các nàng sẽ thấy sản phẩm kem Dưỡng Placentor Vegetal Repairing Cream Eye And Lip mang lại sự thay đổi cho vùng da mắt và quanh miệng chỉ sau 2 ngày sử dụng.

JM Solution Roll On Eye Cream (Giá khoảng 200.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm kem mắt tích hợp thanh lăn tiện lợi rất được yêu thích. Sản phẩm gồm có 3 dòng chính: Honey Liminousroyal Propolis Eye Cream All Face (Black) dưỡng ẩm; Marine Luminouspearl Deep Moisture Roll On Eye Cream (Pearl) giảm quầng thâm, chống lão hóa và Marine Luminous Flower Firming Roll On Eye Cream (Rose) làm sáng vùng da quanh mắt. Tùy từng tình trạng da mà các nàng có thể chọn cho mình sản phẩm phù hợp.

Meishoku Place White Medicated Whitening Eye Cream (Giá khoảng 250.000 VNĐ)

Cần nhắc đến em kem dưỡng mắt Nhật này vì nó thỏa mãn tiêu chí rẻ và cực tốt. Về khả năng dưỡng ẩm vùng da quanh mắt thì sản phẩm chưa phải thuộc dạng khủng nhưng Meishoku Place White Medicated Whitening Eye Cream trị thâm rất tốt. Tuy nhiên sau khi bôi sẽ cảm giác hơi dính và phải đợi khá lâu để thẩm thấu.



Fresh Black Tea Age-Delay Eye Concentrate (Giá khoảng 1.800.000VNĐ)

Từ lâu chúng mình đã biết cách dùng trà túi lọc đắp lên mắt để giảm quầng thâm. Giờ đây Fresh cũng sử dụng chiết xuất trà đen để tạo nên sản phẩm kem mắt đình đám. Sản phẩm có mùi thơm thảo mộc rất dễ chịu và được đánh giá là một trong những sản phẩm trị thâm mắt hiệu quả.



Kiehl’s Creamy Eye Treatment With Avocado (Giá 880.000 VNĐ)

Nếu chưa bị những vấn đề lão hóa vùng da quanh mắt nặng nề thì các nàng có thể rinh cho mình một hũ Kiehl’s Creamy Eye Treatment With Avocado để xóa tan những dấu hiệu mệt mỏi. Với chiết xuất trái bơ, nhiệm vụ chính của sản phẩm này là cấp ẩm, ngăn chặn tình trạng thâm sạm do dùng máy tính, điện thoại quá nhiều.