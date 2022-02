5 lọ kem chống nắng chứa chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da đỉnh hơn nữa, chị em muốn già đi cũng khó

Làn da của chúng ta không chỉ bị tấn công bởi ánh nắng, mà còn phải đối mặt với sự tàn phá đến từ các gốc tự do. Theo bác sĩ Mona Gohara tại Connecticut: "Các gốc tự do đến từ những yếu tố như không khí ô nhiễm, khói thuốc lá, các chất hóa học… Chúng về cơ bản sẽ khiến làn da già đi". Kem chống nắng thông thường chỉ giúp chống lại tia UVA và UVB, còn các gốc tự do thì cần chất chống oxy hóa để ngăn chặn. Thật may là trên thị trường có không ít những lọ kem chống nắng với công thức cải tiến, vượt trội, được bổ sung thêm chất chống oxy hóa để làn da được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Tham khảo 5 lọ kem chống nắng chứa chất chống oxy hóa sau đây, bạn chắc chắn sẽ tìm thấy "vũ khí" giúp làn da trẻ mãi khó già.

1. EltaMD UV Clear Facial Sunscreen Broad-Spectrum SPF 46

Đây là lọ kem chống nắng bác sĩ khuyên dùng cho làn da dễ lên mụn. Sản phẩm chứa niacinamide (vitamin B3) - thành phần chống oxy hóa có khả năng làm đều màu da, loại bỏ hắc tố. Lọ kem chống nắng của EltaMD còn có tác dụng xoa dịu tình trạng kích ứng và mẩn đỏ. Kết cấu mỏng nhẹ của sản phẩm sẽ đảm bảo làn da không bị nặng nề. Bên cạnh đó, lactic acid có trong lọ kem chống nắng còn giúp làm sạch lỗ chân lông, giảm bóng nhờn và kiểm soát dầu thừa.

Nơi mua: EltaMD Việt Nam Giá: 830k

2. La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen Milk SPF 60

Lọ kem chống nắng này có màng lọc UV cải tiến, chống được cả tia UVA lẫn UVB. Em này còn chứa vitamin E - một chất chống oxy hóa giúp xoa dịu, bổ sung độ ẩm và để lại cho bạn làn da mềm mịn như nhung. Sản phẩm thấm cực nhanh vào da, không hề khiến bạn cảm thấy nặng nề, bức bí. Vào mùa hè, lọ kem chống nắng này càng trở nên hữu ích khi có khả năng chịu nước lên tới 80 phút, chị em có thể dùng khi đi bơi, đi biển…

Nơi mua: Saigon Scent Giá: 405k

3. Supergoop! Mattescreen Sunscreen SPF 40

Đây là lọ kem chống nắng rất lý tưởng cho làn da dầu. Sản phẩm này mỏng nhẹ, giúp da ráo mịn và còn đem đến tác dụng làm mờ lỗ chân lông, che phủ khuyết điểm. Điểm mấu chốt của sản phẩm chính là các chất chống oxy hóa như resveratrol và chiết xuất dâu tằm trắng. Thành phần như hoa cúc, chiết xuất thảo mộc thì có tác dụng xoa dịu, tăng độ tươi sáng cho làn da.

Nơi mua: Mỹ Phẩm Mora Giá: 990k

4. Obagi Professional-C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Với 10% L-ascorbic acid (dạng tinh khiết và hiệu quả nhất của vitamin C), lọ kem chống nắng này giúp mang đến khả năng chống oxy hóa đầy quyền năng, kết hợp với màng lọc ngăn chặn tia UV để bảo vệ làn da của bạn khỏi các yếu tố gây hại từ ngoại cảnh.

Nơi mua: Obagi Việt Nam Giá: 1.750k

5. Dermalogica Prisma Protect SPF 30

Đây là sản phẩm dưỡng ẩm kiêm chống nắng, giúp chị em rút ngắn được thời gian skincare mỗi sáng. Sản phẩm có vitamin E giúp chống lại sự tấn công của các gốc tự do. Với công nghệ vượt trội, lọ kem chống nắng tích hợp dưỡng ẩm này sẽ giúp làn da của bạn trông căng mọng, có độ glow cực kỳ tự nhiên.

Nơi mua: Dermalogica Việt Nam Giá: 2.238k

Ảnh: Internet

https://afamily.vn/5-lo-kem-chong-nang-chua-chat-chong-oxy-hoa-giup-bao-ve-da-dinh-hon-nua-chi-em-muon-gia-di-cung-kho-20220224133828416.chn