5 kiểu tóc ngắn đẹp mãn nhãn của sao Hàn sẽ khiến chị em muốn "xén" tóc ngay trước thềm mùa hè

Sao Hàn có khả năng tạo xu hướng không chỉ trong mảng thời trang mà còn cả khoản tóc tai nữa. Đây cũng chính là lý do mà khi theo dõi các sao nữ Hàn, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều điều giúp bản thân ngày càng trở nên sành điệu hơn. Chẳng hạn, nếu bạn đang cần chọn một kiểu tóc ngắn lý tưởng để lột xác trong mùa mới, hãy tham khảo 5 kiểu mà các sao Hàn đang kết thân dưới đây.

1. Tóc ngắn layer

Mới đây kiểu tóc ngắn của SeolA - thành viên nhóm WJSN đã gây một cơn sốt nhẹ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây chính là động lực để họ "xén" mái tóc dài và chuyển phỏm sang tóc ngắn. Kiểu tóc tỉa layer này giúp tôn lên những đường nét gương mặt thanh tú của SeolA, cộng thêm phần mái lưa thưa trẻ trung, nhan sắc của SeolA toát lên vẻ ngọt ngào xen lẫn nét thanh lịch, tao nhã. Phải nói rằng, cô nàng đã chạm đến đỉnh cao sắc đẹp khi kết thân với kiểu tóc này, giúp visual đẹp siêu thực chẳng khác nào nhân vật truyện tranh.

2. Tóc bob mái bằng

Nhờ công lăng xê của Lisa, kiểu tóc bob mái bằng đã gây một cơn sốt cực mạnh tại các salon tóc Hàn Quốc. Kiểu tóc của Lisa vừa có sự ngọt ngào, trẻ trung, vừa cá tính lại phảng phất nét cổ điển cực thú vị. Đây chính là lý do mà khi kết thân với kiểu tóc này, gương mặt của người diện sẽ càng thêm ấn tượng, nhan sắc được nâng tầm mạnh mẽ. Thậm chí, nếu chinh phục thành công, kiểu tóc này có thể giúp bạn có được visual xinh như búp bê. Với kiểu tóc bob mái bằng, Lisa có nhiều cách biến tấu để chị em học hỏi, chẳng hạn như ép thẳng tưng, uốn cụp chỉn chu hay uốn sóng cổ điển.

3. Tóc pixie

Mỹ nhân Lee Se Young của "Hoa Du Ký" cũng có màn lột xác ngoạn mục từ tóc dài nữ tính sang tóc pixie siêu cá tính. Phiên bản tóc pixie của Lee Se Young khá dễ chinh phục, rất trẻ trung, "ăn chơi" nhưng vẫn đủ độ nữ tính, cuốn hút và ngọt ngào. Kiểu tóc ngắn của Lee Se Young có phần mái mưa xòa nhẹ, tóc được tạo phồng đẹp mắt và điều này giúp gương mặt của chủ nhân càng thêm thanh thoát, nhỏ gọn.

4. Tóc bob đuôi bằng

Từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á với mái tóc pixie, lại có công đưa vòng choker lội ngược dòng thành hot trend nhưng ở thời điểm hiện tại, Go Jun Hee của phim "She Was Pretty" đã không còn để tóc pixie nữa mà kết thân với kiểu tóc khác đó là bob đuôi bằng. Kiểu tóc này mang đến sự trưởng thành, chững chạc hơn cho Go Jun Hee nhưng cũng sành điệu và thời thượng chẳng kém gì thời cô để tóc tomboy. Đặc biệt là với phần đuôi tóc được cắt bằng, lại nhuộm tóc nâu thời thượng, vẻ ngoài của Go Jun Hee càng ghi điểm chất chơi, sang chảnh.

5. Tóc tỉa mái bằng

Kiểu tóc ngắn tỉa layer, mái bằng của Taeyeon cũng là một trong những hot trend được nhiều cô nàng theo đuổi. Đây là kiểu tóc hack tuổi tuyệt diệu, rất ngọt ngào mà vẫn có được sự cá tính, hiện đại. Để vẻ ngoài càng thêm chất chơi hơn nữa, chị em có thể nhuộm highlight phần tóc gần vành tai như Taeyeon.

Ảnh: Sưu tầm