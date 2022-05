5 kiểu sandal sang xịn mịn này chính là "chân ái" của phụ nữ Pháp

Sandal là kiểu giày dép chân ái của mọi chị em khi mùa hè về. Item này rất thoáng chân, có khả năng hack dáng và nâng tầm cả set trang phục nếu lựa chọn khéo. Tất nhiên, sandal cũng có kiểu nọ kiểu kia. Một số mẫu sandal đã lỗi mốt, không có tác dụng giúp phong cách sành điệu thêm thì chị em nên tránh. Còn những kiểu sandal thời thượng, hack dáng tốt thì các nàng nên sắm đủ. Nhờ vậy, style mùa hè sẽ thêm phần đa dạng, luôn sang xịn mịn. Vậy đâu là những mẫu sandal đáng sắm nhất? Hãy tham khảo 5 lựa chọn yêu thích của phụ nữ Pháp, chị em chắc chắn sẽ muốn rinh hết về nhà.

Sandal dây mảnh

Phụ nữ Pháp rất yêu thích những gì nhẹ nhàng, tinh tế, trong đó có sandal dây mảnh. Với kiểu dáng tinh giản, sandal dây siêu mảnh hợp mix với mọi kiểu trang phục, thế nhưng lý tưởng nhất phải kể đến váy liền, muôn kiểu áo + quần jeans, hay áo blouse/sơ mi + quần short vừa trẻ trung, vừa thanh lịch. Nhờ thiết kế dây mảnh mai, kiểu sandal này cho hiệu ứng kéo chân rất tốt, giúp vóc dáng từ thấp bé hóa cao ráo trong vòng một nốt nhạc.

Sandal dây ngang

Không khó để nhận ra, những đôi sandal dây ngang xuất hiện rất nhiều trong ảnh street style của phụ nữ Pháp. Ưu điểm của kiểu sandal này là sự phóng khoáng xen lẫn nét thanh lịch. Phụ nữ Pháp không chọn những đôi sandal dây quá to bản, mà có độ mảnh mai nhất định. Lựa chọn này diện lên sẽ hack dáng tốt hơn. Thường thì, các quý cô người Pháp sẽ diện những đôi sandal dây ngang mang tông màu trung tính. Bên cạnh đó, họ còn ưu ái sandal ánh kim để tạo điểm nhấn long lanh cho outfit.

Sandal màu be

Sandal màu be là kiểu giày dép siêu lý tưởng để bổ sung cho tủ đồ. Đây là item bất bại trong khoản hack dáng vì tạo cảm giác liền mạch, giúp đôi chân thêm dài miên man. Sandal màu be cực kỳ dễ tính, có thể kết hợp cùng tất cả các kiểu trang phục với màu sắc, họa tiết đa dạng. Chưa hết, sự xuất hiện của đôi sandal màu be còn tăng vẻ tinh tế cho chị em.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule rất được lòng các quý cô nước Pháp. Họ diện kiểu sandal này từ mùa hè này qua mùa hè khác. Thiết kế của sandal mule có phần gót cao, và để lộ một khoảng lớn diện tích đôi chân. Nhờ vậy, kiểu sandal này hack dáng rất hiệu quả. Sandal dáng mule còn có sự sang trọng, yêu kiều và hoàn toàn không khó để mix đồ. Dễ diện dễ đẹp nhất chính là sandal mule mang tông màu trung tính. Tuy nhiên, chị em cũng nên để mắt đến những đôi sandal mule có tông màu tươi sáng như tím lilac, vàng chanh, xanh pastel, hồng pastel…, style sẽ rất nổi bật.

Chunky sandal

Dù không tôn dáng được như những mẫu sandal trên, chunky sandal vẫn rất được lòng phụ nữ Pháp. Chunky sandal cá tính và phong cách, giúp những outfit trông "thường thường" cũng trở nên ấn tượng. Chunky sandal thậm chí còn tăng vẻ sang xịn mịn cho trang phục thêm vài bậc, nếu chị em chọn những đôi mang tông màu đen hoặc nâu.

Ảnh: Instagram

https://afamily.vn/5-kieu-sandal-sang-xin-min-nay-chinh-la-chan-ai-cua-phu-nu-phap-20220504180036131.chn