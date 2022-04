5 kiểu sandal này chính là hot trend mùa mới, được hội mỹ nhân Việt diện nhiều nhất

Đến giờ mà vẫn chưa có ý định sắm cho tủ giày vài đôi sandal, chị em đang rất có lỗi với phong cách. Sự xuất hiện của một đôi sandal không chỉ giúp set trang phục trông phóng khoáng, thời thượng đúng điệu mùa hè, mà còn mang đến công dụng hack dáng, sang xịn hóa style. Tất nhiên, để xác định được đôi sandal chuẩn mốt và đáng sắm không phải là điều quá dễ dàng. Bởi vậy, chị em sẽ rất cần gợi ý từ các mỹ nhân Việt. Cụ thể, dưới đây là 5 kiểu sandal được sao Vbiz yêu thích, chị em hãy tham khảo, kiểu gì cũng muốn sắm hết về nhà.

Sandal màu be

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu tủ đồ của bạn thiếu vắng một đôi giày màu be. Sang đến mùa hè, sandal màu be là phiên bản lý tưởng nhất để diện, và sao Việt cũng dành rất nhiều sự ưu ái cho kiểu giày dép này. Vì gần với màu da, sandal màu be sẽ tạo cảm giác liền mạch, từ đó cặp chân trông dài hơn, vóc dáng được cải thiện. Sandal màu be còn ghi điểm ở sự dễ tính, chẳng những mix được với mọi kiểu trang phục, mà còn nâng tầm vẻ tinh tế.

Sandal gót thấp

Đừng chỉ sắm cho tủ đồ những đôi giày gót cao chót vót, chị em hãy bổ sung một vài đôi êm chân một chút. Sandal gót thấp là một gợi ý hoàn hảo. Kiểu sandal này đủ cao để hack dáng, nhưng vẫn đem đến sự thoải mái, tiện lợi. Thường thì, sao Việt sẽ chọn những đôi sandal gót thấp, thiết kế quai mảnh để kéo chân triệt để hơn. Khi diện sandal quai mảnh, gót cao vừa phải, tổng thể trang phục của chị em còn có được sự thanh lịch, sang trọng.

Sandal đế bệt quai mảnh

Thoải mái nhất chính là sandal đế bệt. Kiểu đồ này còn mang đến cho bạn vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Các mỹ nhân Việt tiếp tục cho thấy sự khéo léo ngay cả khi chọn sandal đế bệt. Họ ưu ái những đôi thiết kế đơn giản, gọn chân, nhờ vậy mà đôi chân trông thanh thoát hơn chứ không bị nặng nề, tù túng. Để hack dáng hiệu quả thêm nữa, chị em hãy ghim một mẹo nhỏ, đó là chọn quần/chân váy dài trên mắt cá chân.

Sandal nhựa trong

Dù đã nhiều mùa hè trôi qua, sandal nhựa trong vẫn được các mỹ nhân Việt ưa chuộng. Sandal nhựa trong tạo cảm giác đi như không đi, vì thế mà đôi chân của bạn trông dài miên man. Sandal nhựa trong cũng miễn bàn về sự dễ tính. Kiểu sandal này có thể ăn nhập với mọi kiểu trang phục, từ điệu đà như váy vóc, phóng khoáng như những set đồ đi biển, hay thanh lịch như quần âu…

Sandal dáng mule

Không quá lời khi nói rằng, sandal dáng mule chính là kiểu giày dép được sao Việt yêu thích nhất. Item này xuất hiện dày đặc trong những tấm hình street style hè của mỹ nhân Vbiz. Đây là mẫu sandal rất tiện lợi, dễ xỏ ra xỏ vào. Thiết kế thoáng chân của sandal mule cũng cực kỳ hữu ích trong khoản hack dáng. Chưa kể, sandal dáng mule giúp tăng thêm vẻ thời thượng, xịn mịn cho cả tổng thể trang phục, càng xứng đáng để chị em rinh về nhà.

