5 kiểu người dễ bị đột quỵ âm thầm tấn công, cần biết để phòng tránh trước khi quá muộn

Đột quỵ là nguyên nhân tử vong đứng thứ 5 tại Mỹ. Theo CDC, cứ 6 ca tử vong do bệnh tim mạch vào năm 2018 thì có một ca là do đột quỵ. Có hai nguyên nhân chính dẫn đến đột quỵ: đột quỵ do thiếu máu cục bộ và đột quỵ xuất huyết do vỡ mạch máu.



GS thần kinh học Brett Cucchiara (làm việc tại Penn Medicine) cho biết, mặc dù là tình trạng khá phổ biến nhưng nhận thức về các yếu tố nguy cơ đột quỵ của người dân vẫn ở mức độ thấp. Dưới đây là 5 kiểu người dễ bị đột quỵ tìm đến.

5 kiểu người dễ bị đột quỵ tấn công trong âm thầm

1. Người bị cao huyết áp

Cao huyết áp hay còn gọi là tăng huyết áp, là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở Hoa Kỳ. "Bạn không thể cảm thấy nó. Nó không gây đau đớn. Vì vậy, mọi người cần phải kiểm tra huyết áp thường xuyên. Điều này rất quan trọng", chuyên gia nhấn mạnh.

2. Người bị béo phì

Các nghiên cứu chỉ ra rằng thừa cân hoặc béo phì có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị đột quỵ. TS Tobias Kurth (làm việc tại Bệnh viện BWH cho biết, béo phì làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Điều này cũng có nghĩa là làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Do đó, muốn phòng tránh đột quỵ thì bạn cần duy trì cân nặng ổn định, kiểm soát hợp lý, tránh thừa cân, béo phì.

3. Người uống nhiều rượu

Có rất nhiều bằng chứng liên quan đến việc uống nhiều rượu với nguy cơ đột quỵ. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Stroke, "nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra nguy cơ đột quỵ do xuất huyết và thiếu máu cục bộ tăng lên có liên quan đến việc uống nhiều rượu".

4. Người có cholesterol cao

Quá nhiều cholesterol trong máu có thể gây ra các chất béo tích tụ trong động mạch. Điều này có thể khiến động mạch cứng lại và hình thành cục máu đông.

TS Cucchiara nói: "Bạn không thể cảm nhận được liệu mình có bị cholesterol cao hay không, vì vậy bạn cũng cần phải kiểm tra thường xuyên để phòng tránh đột quỵ".

5. Người sử dụng chất kích thích bất hợp pháp

Các loại thuốc bất hợp pháp như cocaine có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ đột quỵ cao hơn. Theo một bài báo đăng trên tạp chí Nature Clinical Practice Neurology, cocaine được biết đến là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với đột quỵ do thiếu máu cục bộ và xuất huyết ở những người trẻ tuổi.

Nói về nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ, việc sử dụng ma túy bất hợp pháp đã được báo cáo ở 12–33% bệnh nhân bị đột quỵ và thường được coi là nguyên nhân ngay lập tức gây ra đột quỵ.

5 thói quen ăn uống giúp phòng tránh đột quỵ

1. Ăn chất béo lành mạnh và bổ sung axit béo omega-3

Bạn có thể kết hợp nhiều chất béo lành mạnh hơn bằng cách lựa chọn có chủ đích những gì mình đem nấu nướng. Ví dụ như thay dầu thực vật bằng dầu ôliu hoặc dầu hạt cải. Điều này rất tốt để phòng tránh đột quỵ.

2. Ăn chế độ ít muối

Việc hấp thụ nhiều natri có liên quan đến tăng huyết áp, góp phần dẫn đến đột quỵ. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng sử dụng lượng natri vừa phải có tác dụng bảo vệ bạn tránh khỏi nguy cơ này.

3. Ăn nhiều chất xơ

CDC liệt kê các hướng dẫn cụ thể về lối sống có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Danh sách bao gồm duy trì tập thể dục thường xuyên, hạn chế uống rượu và có một chế độ ăn uống lành mạnh.

Khi nói đến "chế độ ăn uống lành mạnh", CDC đề nghị ăn thực phẩm ít chất béo bão hòa, ăn nhiều trái cây, rau quả và cung cấp đủ chất xơ cho cơ thể mỗi ngày.

4. Hạn chế ăn thịt đỏ

Một thói quen ăn uống quan trọng khác để ngăn ngừa đột quỵ là hạn chế tiêu thụ thịt đỏ vì chúng có hàm lượng chất béo bão hòa cao.

5. Ăn uống lành mạnh

Các chuyên gia cho rằng, một điều thực sự hữu ích cho sức khỏe tổng thể của bạn là bớt tập trung vào việc giảm cân. Thay vào đó, bạn nên duy trì một chế độ ăn cân bằng, lành mạnh.

Hãy cân nhắc việc hàn gắn mối quan hệ của bạn với thực phẩm và loại bỏ áp lực chỉ tập trung vào việc giảm cân. Thay đổi lối sống lành mạnh bất kể cân nặng có giảm đi hay không, điều này giúp bạn cải thiện những vấn đề về huyết áp, lipid máu. Từ đó phòng tránh đột quỵ tốt hơn.

https://afamily.vn/5-kieu-nguoi-de-bi-dot-quy-am-tham-tan-cong-can-biet-de-phong-tranh-truoc-khi-qua-muon-20220806182654994.chn