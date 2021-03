5 kiểu áo sơ mi sang ngút ngàn của hội chị đẹp Penthouse, bạn sắm theo thì sẽ mặc chuẩn đẹp mọi lúc mọi nơi

Không có gì phải bàn cãi khi nhận định, Penthouse chính là bộ phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất ở thời điểm hiện tại với những tình tiết thú vị, gây "sốc tận óc" cho người xem. Không chỉ khiến khán giả bị cuốn vào những diễn biến kịch tính của bộ phim, nhan sắc của dàn cast hay phong cách thời trang của các chị đẹp trong Penthouse cũng khiến người ta khó lòng rời mắt. Style của cả ba nữ chính đều được công nhận ở sự sang trọng, thanh lịch nhưng cũng không khó để học theo. Và giữa tiết trời Xuân ấm áp, mùa Hè thì cũng đang đến gần, một trong những điều hữu ích nhất mà chị em nên tham khảo các chị đẹp Penthouse chính là 5 kiểu áo sơ mi/blouse "tủ" của họ.

1. Áo blouse cao cổ

Chị đẹp Lee Ji Ah hay "ác nữ" Kim Soo Yeon đều không ít lần hoàn thiện phong cách với kiểu áo blouse cổ cao. Chi tiết này tưởng như nhỏ nhặt, nhưng lại giúp điểm sang chảnh, quý tộc của người diện gia tăng mạnh mẽ. Để tăng thêm phần sang chảnh và lồng lộn cho cả tổng thể, chị em có thể ưu tiên những biến tấu như áo cổ cao xếp diềm hay buộc nút đầy kiểu cách… Sau đó, chị em chỉ đơn giản là mix với chân váy suông, quần ống rộng hay chân váy xòe là sẽ có được vẻ ngoài đầy tinh tế và đẳng cấp, áp dụng công thức này để đi làm hay đi sự kiện trang trọng cũng đều hợp.

2. Áo sơ mi/blouse trắng

Áo sơ mi/blouse trắng là những items cơ bản nên tất nhiên, các chị đẹp của Penthouse sẽ không thể bỏ qua được món thời trang này. Những chiếc áo sơ mi/blouse trắng luôn là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch và trang nhã, lại hợp để mix với hầu hết mọi item như quần âu, chân váy suông hay quần jeans… Ngoài vẻ thanh nhã, áo sơ mi/blouse trắng còn giúp diện mạo của chị em thêm tươi trẻ, sáng sủa, cực đáng để các quý cô 30+ rinh về vài chiếc. Cuối cùng, chỉ riêng áo sơ mi/blouse trắng cũng có rất nhiều biến tấu, từ cổ bẻ basic, cổ cao cho đến tay bồng… và tất cả đều được các mỹ nhân trong Penthouse vô cùng ưu ái vì độ thời trang, xịn đẹp.

3. Áo sơ mi trơn màu nhã nhặn

Các mỹ nhân trong Penthouse cũng cho chị em thấy rằng đôi khi chẳng cần lồng lộn, cầu kỳ quá, cứ chọn diện những chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản, trơn màu nhã nhặn là chị em đã dễ dàng tạo nên những set trang phục đẹp. Một công thức chị em nên ghim ngay từ hội mỹ nhân Penthouse bao gồm: áo sơ mi xanh nhạt + chân váy, áo sơ mi màu be + quần âu ống suông hay sơ mi màu đỏ rượu + chân váy đen sang chảnh.

4. Áo tay bồng

Nữ diễn viên Kim So Yeon - biểu tượng của sự sang chảnh và lồng lộn trong Penthouse cực hay diện những chiếc áo blouse tay bồng. Cũng dễ hiểu thôi, mẫu áo blouse tay bồng luôn toát lên sự nổi bật, lộng lẫy và đầy sang trọng, rất hợp với hình tượng nhân vật của Kim So Yeon. Với những kiểu áo tay bồng điệu đà, Kim So Yeon sẽ mix với chân váy/quần dài tối giản và như thế, cả tổng thể set đồ sẽ có được sự hài hòa, cân đối nhưng vẫn ghi trọn điểm sang trọng.

5. Áo blouse cổ nơ buộc

Đây là mẫu áo trải qua bao mùa vẫn hot. Chi tiết cổ nơ buộc đã giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên điệu đà và nổi bật. Dẫu vậy, thiết kế cổ áo này thường không mang lại cảm giác sến súa mà thay vào đó, rất sang chảnh, yêu kiều. Với áo blouse cổ nơ buộc thì chị em có thể diện với chân váy hay quần âu đều đẹp, cách mix nào cũng cực kỳ hợp với môi trường công sở.

Ảnh: Internet