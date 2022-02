5 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng để cả 365 ngày bình an và may mắn

Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, cũng chính là ngày lễ Thượng Nguyên, là ngày Rằm đầu tiên của năm mới. Khí xuân phơi phới, vạn vật sinh sôi là thời điểm thích hợp nhất để cầu bình an, xin tốt lành cho cả năm.

Tết Nguyên Tiêu bắt nguồn từ Trung Quốc, qua du nhập văn hóa và được thời gian mài mòn, ngày lễ này đã hòa mình vào dòng chảy văn hóa của người Việt và lưu truyền những ý nghĩa tốt đẹp cho đến ngày nay.

Ngày lễ Thượng Nguyên đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, mang đậm tính nhân văn trong việc mừng một năm mới bắt đầu bình an, may mắn. Bởi vậy, vào ngày này, người dân cũng nô nức chuẩn bị sắm lễ vật để cảm tạ trời đất, dâng cúng Gia tiên và cầu an của đông đảo giới Phật tử.

Để lễ cúng Rằm tháng Giêng được diễn ra trọn vẹn, như ý, được bình an, may mắn thì cũng có những điều cần lưu ý. Lễ vật có thể giản dị, mộc mạc nhưng tâm thành thì không thể sơ sài. Điều này được thể hiện qua việc tránh được những kiêng kỵ sau.

5 kiêng kỵ khi cúng Rằm tháng Giêng

1. Không được để bàn thờ bụi bẩn

Trước khi tiến hành cúng Rằm tháng Giêng, người dân cần thực hiện lau chùi, dọn dẹp hương án cho thơm tho, khang thái. Các vật phẩm cúng được bày biện gọn gàng, đúng thứ tự. Trước khi lau dọn, nên thắp 1 nén nhang khẩn xin Gia thần, Gia tiên về việc lau dọn để tránh thiếu sót trong quá trình lau chùi.

Đồng thời, không được xê dịch bát hương trong quá trình lau dọn bàn thờ.

2. Không nên dùng hoa, trái cây giả để dâng cúng

Nhiều người cho rằng, hoa quả giả có thể bày được lâu và dễ làm sạch nên đặt trên bàn thờ cúng Rằm tháng Giêng. Ngoài thị trường hiện nay đa dạng mẫu mã bắt mắt, đủ các loại cành vàng lá ngọc trang trí ban thờ.

Tuy nhiên, lễ vật dâng cúng hoa, quả giả lên Gia thần, Gia tiên được coi là hành động "bất kính", không thành tâm. Hoa thật có hương thơm, quả thật có mùi vị, đó là ý nghĩa của việc dâng cúng hoa quả thật để chư vị có thể hâm hưởng lòng thành của cháu con.

3. Không nên dùng đồ chay giả thịt mặn

Vào ngày lễ Thượng Nguyên, trùng ngày Rằm, nhiều người kiêng không sát sinh nên chọn mâm lễ chay để dâng cúng. Đây là một việc làm tốt, tuy nhiên, khi làm cỗ cúng, không nên dùng các loại thực phẩm chay giả thịt. Bởi vì, chọn đồ giả chay để làm mâm cúng chay là sai ý nghĩa. Mâm cỗ chay chỉ cần thuần chay, giản dị, mộc mạc là được.

4. Không nên cúng thủ lợn hoặc cả con heo quay

Có nhiều gia đình trong ngày lễ trọng đại này thường muốn dâng cúng lên những lễ vật tươm tất nhất. Tuy nhiên, đầu xuân năm mới, mâm cúng không nên dùng thủ lợn hoặc nguyên cả con lợn sữa quay. Cỗ mặn ngày Rằm tháng Giêng cũng khá giống với mâm cúng trong ngày Tết có những món truyền thống như gà, giò chả, canh bóng, rau luộc, xào thập cẩm,...

5. Không nên đốt nhiều vàng mã

Ý nghĩa chủ đạo của Rằm tháng Giêng, hay Tết Nguyên Tiêu là cầu bình an, may mắn, sự đủ đầy và thịnh vượng. Tiền vàng mã chỉ cần một lượng vừa phải. Không nên theo trào lưu mua các vật dụng hiện đại làm bằng vàng mã như máy bay, ô tô,... Tất cả những thứ đó đều không đúng với ý nghĩa thụ hưởng của người đã khuất.

Ngoài ra, đốt quá nhiều vàng mã vừa phí phạm, vừa ô nhiễm môi trường. Đã có nhiều trường hợp, đốt vàng mã tại chung cư gây hỏa hoạn không đáng có. Bởi vậy, mọi thứ trong mâm cúng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ là được.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)

