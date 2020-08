5 kịch bản giải cứu bé trai bị bắt cóc ở Bắc Ninh qua lời kể cảnh sát hình sự

Thu là nghi phạm bắt cóc cháu Nguyễn Ngọc Gia Bảo vào chiều ngày 22/8, tại công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Tuyên Quang - là một trong những đơn vị quan trọng trực tiếp bắt giữ nghi phạm khi đang có mặt trên địa bàn tỉnh.

Truy vết từ những hình ảnh mờ nhạt

Một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vào khoảng 17h30 chiều 22/5, công an Tuyên Quang nhận được thông tin từ công an tỉnh Bắc Ninh về một đối tượng nghi vấn đi trên chiếc xe máy hiện Honda Vision mang biển kiểm soát Tuyên Quang, kèm theo đó là hình ảnh đối tượng qua camera giám sát.

Gia đình bé Gia Bảo gặp lại lực lượng công an Tuyên Quang

Ngay lập tức đơn vị triển khai các công tác xác minh, tuy nhiên do chất lượng hình ảnh kém nên quá trình tác nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an tỉnh Tuyên Quang qua quá trình đối chiếu các phương tiện trên địa bàn, đã tìm ra 3 chiếc xe nghi vấn giống trong hình ảnh được công an Bắc Ninh cung cấp.

Qua xác minh địa điểm và chủ sở hữu chiếc xe, xác định có một chiếc xe hiệu Vision do Đặng Văn Bằng là chủ sở mữu. Bằng mới trở về địa phương, có một đứa trẻ đi cùng.

“Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng Bằng và Thu cưới nhau (chưa đăng ký kết hôn) đã vài năm thì có con nhỏ đi cùng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, để chắc chắn chúng tôi vẫn phải kiểm tra kỹ lưỡng để không bị lọt thông tin. Vì thế, tôi đã cử trinh sát về tận gia đình Bằng để xác minh”, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ.

Vì tính chất nhạy cảm, có liên quan tới trẻ em, một trinh sát nữ được lựa chọn để tới nhà Bằng xác minh. Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự chia sẻ, nếu kẻ tình nghi thực sự là kẻ bắt cóc trẻ em, thì sự nhạy cảm của một người mẹ sẽ nhìn thấu những điểm bất thường.

“Khi vào gia đình, nữ trinh sát của chúng tôi phải làm sao để mọi người không nghi ngờ, phải đưa ra lý do phải khách quan, đủ độ tin tưởng với gia đình. Sau nữ khi trinh sát báo cáo lại sự việc có nghi vấn, chúng tôi tiếp tục đưa một trinh sát khác vào để xác minh lần nữa. Khi đối chiếu mọi thông tin, xác định chính xác cháu bé chúng tôi tiến hành kế hoạch hành động”, lãnh đạo phòng CSHS kể lại.

"Tôi như sinh con thêm lần nữa", anh Hưng chia sẻ

Để thực hiện việc giải cứu cháu bé được an toàn và khống chế đối tượng nhanh nhất, cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang phải đặt ra nhiều giả thiết dù là nhỏ nhất.

5 kịch bản giải cứu bé trai Bắc Ninh

Trước khi thực hiện kế hoạch giải cứu cháu bé, lực lượng phải tìm hiểu trước thông tin về đối tượng để có phương án xử lý hợp lý nhất, cũng như đặt ra các tình huống có thể xảy ra. Lãnh đạo Phòng CSHS cho biết, có 5 tình huống được đặt ra.

- Tình huống 1: Khi bắt đầu triển khai, lực lượng công an chưa biết Đặng Văn Bằng có vai trò như thế nào trong vụ bắt cóc này, vì thế kế hoạch đề ra lúc đó là có 2 đối tượng cần khống chế.



- Tình huống 2: Khi lực lượng ập vào không loại trừ đối tượng sẽ cầm hung khí khống chế cháu bé. Nếu tình huống này xảy ra thì mọi thứ sẽ rất phức tạp.

- Tình huống 3: Địa hình nơi ở của đối tượng rừng núi nhiều, trong trường hợp đối tượng ôm cháu bé chạy lên rừng thì việc giải cứu cháu bé sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đặc biệt lại là thời điểm buổi tối.

- Tình huống 4: Thu là thành phần bất hảo, từng phải đi giáo dưỡng, sống kiểu giang hồ, ra ngoài xã hội nhiều nên có thể đã có kinh nghiệm trong việc đối phó, vì thế khi ập vào vừa phải đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ.

- Tình huống 5: Gia đình nơi cháu đối tượng đang ở là người dân tộc, trong trường hợp người thân trong nhà nghĩ rằng cháu bé là con cháu mình thật thì họ sẽ phản ứng, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an Tuyên Quang đón nhận món quà từ gia đình cháu bé

Lãnh đạo phòng CSHS công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, do khu vực đối tượng ở cách xa trung tâm xã 16 km, hơn nữa không thể đi thẳng xe hay triển khai lực lượng dồn dập vì sợ đánh động đến đối tượng.



Vì thế, bằng cách biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an triển khai nhiệm vụ một cách khẩn trương và bí mật nhất, với mục tiêu và yêu cầu tiên quyết: “Cứu cháu bé an toàn đặt lên trên tất cả”.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết, việc triển khai giải cứu lúc tối muộn là do thời điểm đó người dân ít ra đường nên việc triển khai lực lượng ít người biết, hơn nữa Bằng và Thu mới di chuyển quãng đường xa về nên có thể sẽ đi nghỉ sớm hơn bình thường nên việc giải cứu và bắt giữ có thể thuận tiện và không gây nguy hiểm cho cháu bé.

“Phương án, kế hoạch của chúng tôi đó là, việc cứu cháu bé phải đặt lên hàng đầu, còn đối tượng nếu chạy thì bắt sau cũng được. Vì thế khi ập vào phòng chiến sĩ của chúng tôi lập tức ôm ngay lấy cháu bé, tách khỏi đối tượng. Thời điểm đó Bằng và Thu đang "làm chuyện tế nhị" không kịp phản ứng, thấy lực lượng ập vào còn lấy chăn che cơ thể. Như vậy có thể thấy rằng việc chọn thời điểm để thực hiện kế hoạch là vô cùng quan trọng”, lãnh đạo phòng CSHS chia sẻ.

Từ khi nhận được thông tin đến khi giải cứu thành công cháu bé công an tỉnh Tuyên Quang trải qua 4 tiếng điều tra, xác minh thần tốc, bất ngờ và quyết đoán. Cuối cùng cháu bé đã an toàn tuyệt đối đúng như kế hoạch ban đầu đề ra, đối tượng bị bắt giữ không có bất kỳ sự phản kháng nào.

"Cụ thể để có được thành công này thì tôi đánh giá cao sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các đơn vị. Đây là thành công chung của các đơn vị và toàn lực lượng chứ không riêng gì của ai. Điều quan trọng nhất là cháu bé được an toàn, khống chế được đối tượng", lãnh đạo phòng CSHS công an tỉnh Tuyên Quang nói.

Người mẹ sẽ không bao giờ quên những giây phút này

Được biết, trưa này 25/8 gia đình bé Nguyễn Cao Gia Bảo đã trực tiếp tới trụ sở công an tỉnh Tuyên Quang cảm ơn các chiến sĩ công an đã trực tiếp giải cứu cháu bé an toàn.

Tại buổi gặp mặt, gia đình bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã huy động mọi nguồn lực, phương tiện, nỗ lực, tận tuỵ, hết lòng hết sức, sử dụng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm và giải cứu an toàn bé Gia Bảo chỉ trong vòng 28 giờ đồng hồ.

Trước đó, chiều ngày 21/8 Thu đã bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi) khi đang chơi ở công viên TP Bắc Ninh. Sau đó 1 ngày Thu đã bị cơ quan công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khi đang ở tại khu 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Để bắt giữ được nghi phạm này, lực lượng công an đã phải vào cuộc một cách khẩn trương, quyết đoán và thần tốc.