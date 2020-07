5 khách sạn có bể bơi ngoài trời, bước vài bước là đến phố cổ Hội An, giá chỉ dưới 850.000VNĐ/đêm chị em nào cũng thích mê

Hội An luôn là một địa điểm du lịch rất được lòng mọi người. Có ai lại không mê mẩn khu phổ cổ xinh đẹp, những món ăn hấp dẫn và con người thân thiện ở nơi đây cơ chứ.

Đôi khi cuộc sống hối hả hàng ngày khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Vậy thì bạn hãy đến với một Hội An bình yên và nên thơ, nơi có những ngôi nhà mái ngói nhuốm màu thời gian, có dòng sông Hoài êm đềm... chắc hẳn mọi muộn phiền của bạn sẽ tan biến hết.

Khi đi du lịch Hội An thì việc chọn phòng ở gần khu phố cổ luôn là điều được mọi người quan tâm. Bởi ở gần phố cổ thì việc khám phá nơi đây sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.



Các chị em chuẩn bị đi du lịch ở Hội An cũng tìm hiểu ngay 5 khách sạn xinh xắn ngay gần khu phố cổ và có bể bơi này nhé!

ÊMM Hotel Hoi An

ÊMM Hotel Hoi An là một khách sạn 4 sao kết hợp giữa kiến trúc Việt Nam và kiến trúc của Pháp. Tone màu chủ đạo ở ÊMM Hotel Hoi An là trắng, xanh biển, vàng. Những mảng màu sắc cũng chính là một điểm nhấn về thị giác đầy ấn tượng của khách sạn này.

ÊMM Hotel Hoi An cũng có rất nhiều góc xinh đẹp dành cho các chị em thích chụp ảnh "sống ảo". Đặc biệt ngay ở khuôn viên của khách sạn có hồ bơi để bạn có thể thư giãn thoải mái.



Tất cả các phòng ở đây đều có Wi-Fi miễn phí, truyền hình cáp, minibar, phòng tắm riêng, đồ vệ sinh cá nhân.... Nhà hàng tại đây phục vụ các món ăn địa phương, món châu Á và món Âu tùy vào nhu cầu của khách. Bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn nhẹ và đồ uống tại Pool Bar.

Nhận xét của du khách người Việt đã từng ở đây: "Khách sạn cực kỳ sạch sẽ, tiện nghi và sang trọng. Các bạn nhân viên rất thân thiện. Không gian đẹp và thoáng. Bể bơi nhỏ nhưng sạch và dễ chịu. Tuy nhiên bữa sáng hơi ít món và phù hợp với người phương Tây hơn".

ÊMM Hotel Hoi An cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ 800m và biển Cửa Đại 15 phút lái xe.

ÊMM Hotel Hoi An

- Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam. - Giá phòng: Từ 800.000VNĐ/đêm. - Đánh giá trên booking.com: 8.9 điểm (dựa trên 168 đánh giá).

Vinci Villa Hoi An

Nằm ở ngay gần phố cổ Hội An, Vinci Villa Hoi An là một khách sạn có thiết kế đơn giản nhưng tinh tế. Khách sạn này có tone màu chủ đạo là trắng và điểm nhấn ở đây chính là hồ bơi ngoài trời nằm ở khuôn viên chính giữa.

Các phòng nghỉ tại đây trang bị đầy đủ điều hòa, tivi với truyền hình cáp, tủ quần áo, phòng tắm riêng với máy sấy tóc, đồ dùng cá nhân... Vinci Villa Hoi An phục vụ bữa sáng cho khách hàng ngày.

Bên cạnh đó Vinci Villa Hoi An còn cung cấp dịch vụ xe máy miễn phí để bạn có thể khám phá các địa điểm du lịch xung quanh. Ngoài ra khách sạn có cấp dịch vụ đưa đón sân bay thu phí.

Nhận xét của du khách người Việt đã từng ở đây: "Nhân viên thân thiện, giới thiệu cho khách về Hội An rất đầy đủ và chi tiết. Thủ tục check-in và check-out nhanh chóng. Khách sạn ở gần vị trí của phố cổ, phòng rộng rãi, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi."

Vinvi Villa Hoi An cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 750m.

Vinci Villa Hoi An

- Địa chỉ: 52/12 Thái Phiên, Hội An. - Giá phòng: Từ 650.000VNĐ/đêm. - Đánh giá trên booking.com: 9.6 điểm (dựa trên 960 đánh giá).

Sophie Villa Hoian

Sophie Villa Hoian là một khách sạn mới xây nằm ở ngay gần phố cổ Hội An. Khách sạn này mang đến thiết kế hiện đại pha trộn màu trắng và xanh lá cây. Sophie Villa Hoian cũng có bể bơi ngoài trời để du khách có thể thư giãn bất cứ lúc nào.

Phòng khách sạn ở đây cung cấp đầy đủ tiện nghi với bàn làm việc, TV, giá treo quần áo... và đặc biệt có ban công ngắm nhìn phố cổ Hội An. Khách sạn cũng phục vụ bữa sáng hàng ngày.



Sophie Villa Hoian cung cấp xe đạp cho khách ở đây hoặc nếu bạn muốn thuê xe máy cũng có thể liên hệ với khách sạn. Ngoài ra khách sạn cũng có dịch vụ đưa đón sân bay thu phí.



Nhận xét của du khách người Việt đã từng ở đây: "Khách sạn sạch sẽ, thoáng mát. Phòng ăn nhỏ nên không bày được nhiều đồ ăn tuy nhiên khách muốn ăn gì đều được đáp ứng đầy đủ. Đồ ăn cũng luôn tươi ngon."



Sophie Villa Hoian cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 900m, cách cửa hàng bánh mì Phượng khoảng 500m.

Sophie Villa Hoian

- Địa chỉ: Số 9 Đường Phạm Hồng Thái, Hội An. - Giá phòng: Từ 850.000VNĐ/đêm. - Đánh giá trên booking.com: 8.7 điểm (dựa trên 62 đánh giá).

Thanh Binh Central Hotel

Thanh Binh Central Hotel là một khách sạn nằm ngay ở phố cổ Hội An, rất thuận tiện cho việc đi lại của bạn nếu muốn khám phá khu phố cổ. Các phòng nghỉ tại đây pha trộn giữa phong cách trang trí truyền thống của Việt Nam và nước ngoài.

Khách sạn còn có spa và hồ bơi ngoài trời khá rộng. Các phòng nghỉ ở đây cung cấp đầy đủ tiện nghi và bạn có thể tận hưởng thư giãn tại ban công riêng với có view nhìn ra bể bơi hoặc thành phố.

Thanh Binh Central Hotel cung cấp bữa sáng tự chọn tại nhà hàng của khách sạn. Ngoài ra, khách sạn còn có dịch vụ phòng 24 giờ.

Nhận xét của du khách người Việt đã từng ở đây: "Vị trí khách sạn gần với khu phố cổ. Nhân viên khá nhiệt tình. Hồ bơi sạch sẽ và đẹp. View từ phòng ra hồ bơi đẹp."

Khách sạn Thanh Binh Central Hotel nằm cách trung tâm phố cổ Hội An chỉ 400m.

Thanh Binh Central Hotel - Địa chỉ: 98 Bà Triệu, Hội An. - Giá phòng: Từ 650.000VNĐ/đêm. - Đánh giá trên booking.com: 8.3 điểm (dựa trên 54 đánh giá).

Ha An Hotel

Chỉ cách khu Phố Cổ Hội An 5 đến 10 phút đi bộ, Ha An Hotel là một sự lựa chọn của nhiều du khách. Khách sạn có thiết kế lạ mắt nổi bật với tone màu vàng đặc trưng ở Hội An.

Ha An Hotel cũng có bể bơi ngoài trời cùng các phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi. Khu vực sân vườn ở đây là nơi giúp các chị em cho ra đời những bức ảnh check-in thật đẹp.

Tại đây có 2 nhà hàng để khách lựa chọn ăn uống. Memory Café phục vụ các món đặc sản Châu Á và Phương Tây. Quầy bar thì có cung cấp đồ ăn nhanh cùng các loại cocktail, rượu vang và nước giải khát.... Ngoài ra khách sạn cũng có spa để khách thư giãn.



Ha An Hotel phục vụ bữa sáng tự chọn hàng ngày và cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí. Quầy lễ tân làm việc 24 giờ hỗ trợ cho du khách các dịch vụ giữ hành lý, đưa đón sân bay và giặt là.

Nhận xét của du khách người Việt đã từng ở đây: "Khách sạn trang trí dễ thương, nhân viên thân thiện, nhiệt tình hướng dẫn du khách. Vị trí khách sạn gần trung tâm phố cổ, chỉ mất tầm hơn 5 phút đi bộ. Bữa sáng hơi ít món mặn."

Ha An Hotel cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 950m, cách cửa hàng bánh mì Phượng khoảng 500m. Khách sạn cách bãi biển Cửa Đại 20 phút đi bằng xe đạp.