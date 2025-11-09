5 item mùa đông hack tuổi đỉnh nhất, chị em không có hết là thiệt

Mùa đông đến là lúc tủ đồ được "lên đời" với những item vừa ấm áp vừa phong cách. Và nếu bạn đang muốn diện đồ sao cho trông tươi tắn, trẻ trung hơn, thì chỉ cần khéo chọn vài món đơn giản thôi là đủ. Dưới đây là 5 món thời trang mùa đông vừa dễ mặc, vừa giúp bạn "hack tuổi" cực đỉnh mà không cần cầu kỳ.

Áo khoác da

Nhắc đến áo khoác da, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh mạnh mẽ, bụi bặm. Nhưng thực ra, đây chính là item giúp "ăn gian" tuổi cực hiệu quả nếu biết phối hợp khéo léo. Một chiếc áo khoác da dáng ngắn mix cùng áo phông trắng và quần jeans cạp cao sẽ mang lại vibe năng động, trẻ trung.

Năm nay, xu hướng áo khoác da oversized hoặc da lộn mềm cũng lên ngôi, vừa giúp tạo cảm giác thoải mái vừa "hạ tuổi" nhẹ nhàng. Nếu muốn outfit trông bớt "bụi bặm", bạn có thể chọn khoác da màu nâu sáng hoặc xám nhạt thay vì đen tuyền, các phiên bản này vẫn chất, nhưng mềm mại và thân thiện hơn hẳn.

Áo khoác màu be

Nếu áo khoác da mang lại sự trẻ trung kiểu cá tính, thì áo khoác màu be lại hack tuổi theo phong cách "sang mà vẫn tươi". Màu be vốn là tông trung tính, không kén da, dễ phối với hầu hết mọi màu áo và phụ kiện.

Chỉ cần một chiếc áo khoác màu be dáng dài hoặc ngang hông, mix với áo len trắng hoặc pastel, bạn đã có ngay set đồ vừa thanh thoát vừa sáng bừng khuôn mặt. Điều đặc biệt là gam màu be không hề khiến người mặc "già đi" như màu nâu đậm hay xám lông chuột, ngược lại còn khiến bạn trông "hiền" và nhẹ nhàng hơn.

Tip nhỏ là hãy chọn áo khoác be có thắt lưng nhẹ ở eo, item này vừa tôn dáng, vừa tạo cảm giác "mi nhon" và trẻ trung hơn.

Áo len màu đậm

Đừng nghĩ áo len màu đậm khó mặc! Những gam đỏ đậm, xanh navy, hay tím than khi được xử lý khéo léo lại cực kỳ "nịnh" da và giúp tổng thể trông sang chảnh hơn.

Hãy thử phối áo len đỏ đậm với chân váy ngắn hoặc quần jeans sáng màu, sự tương phản sẽ khiến bạn nổi bật mà vẫn trẻ trung. Nếu thích nhẹ nhàng hơn, combo áo len xanh đậm với quần be hoặc xám sáng cũng là lựa chọn tinh tế.

Điều quan trọng là chọn dáng áo vừa vặn, có thể là áo cổ tròn hoặc cổ tim, tránh áo len cổ lọ quá dày khiến tổng thể nặng nề. Khi đó, màu đậm sẽ phát huy hiệu quả làm sáng da và "hack tuổi" bất ngờ.

Áo len màu pastel

Không cần cầu kỳ, chỉ cần diện một chiếc áo len pastel là bạn đã trẻ ra vài tuổi. Màu pastel như hồng phấn, xanh mint, vàng bơ hay tím lavender luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào và cực kỳ hợp với mùa lạnh.

Những tông này giúp da trông sáng hơn, đồng thời "giảm tuổi" tức thì nhờ hiệu ứng trong trẻo, tươi tắn. Bạn có thể mix áo len pastel với quần ống rộng, chân váy midi hoặc thậm chí là quần jeans đơn giản, outfit nào cũng rất nữ tính và sành điệu.

Mẹo nhỏ là nên chọn áo có chất len mềm, hơi phồng ở tay hoặc dáng ngắn ngang hông. Những chi tiết nhỏ này giúp tổng thể thêm trẻ trung và ngọt ngào hơn mà vẫn tinh tế.

Quần ống rộng

Mùa đông này mà thiếu quần ống rộng thì thật sự là một thiếu sót lớn. Item "quốc dân" này không chỉ tôn dáng mà còn giúp bạn trông cao hơn, thon gọn hơn và tất nhiên là trẻ hơn!

Quần ống rộng có thể phối với hầu hết các kiểu áo: từ áo len, áo khoác da, cho đến áo trench coat màu be cổ điển. Khi chọn, bạn nên ưu tiên quần có phần cạp cao, chất liệu dày dặn vừa phải để giữ dáng mà vẫn thoải mái.

Một set đồ đơn giản như áo len pastel đóng thùng cùng quần ống rộng màu kem, thêm đôi sneaker trắng là bạn đã có outfit "hack tuổi" siêu đỉnh, vừa năng động, vừa tinh tế.

Ảnh: Sưu tầm