5 hội bạn thân quy tụ dàn sao hot nhất châu Á

Làng giải trí châu Á có nhiều hội bạn thân khiến công chúng ngưỡng mộ vì quy tụ dàn sao đình đám, tài năng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng đó, không ít nhóm bạn thân quyền lực lại có những bí mật gây xôn xao dư luận. Trong đó, sốc nhất có lẽ là hội bạn thân của Seungri và dàn mỹ nhân chuyên "săn đại gia" tại showbiz Thái Lan.

Hội bạn thân Seungri: Bê bối đằng sau nhóm chat khiến cả Kbiz chấn động

Thời còn hoạt động trong showbiz, Seungri nổi tiếng với mạng lưới bạn bè rộng đáng gờm. Tuy nhiên đằng sau hội bạn thân nhất của cựu ca sĩ này lại khiến công chúng phải ngỡ ngàng vì ẩn chứa cả một vụ án, đường dây toàn nghệ sĩ suy đồi. 2 bạn thân của em út BIGBANG là Jung Joon Young và Choi Jong Hoon (F.T. Island) gây phẫn nộ khi cưỡng hiếp nạn nhân rồi quay lén clip của những cô gái này. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn phát tán những clip nhạy cảm vào phòng chat.

Lee Jong Hyun (CNBLUE), Yong Junhyung thừa nhận đã xem những video trái phép được chia sẻ trong nhóm chat. Lee Jong Hyun còn để lại nhiều bình luận tục tĩu sau khi xem chúng. Trong khi đó, "hoàng tử sơn ca" Roy Kim và Eddy Kim đã thừa nhận hành vi phát tán nội dung dâm dục. Cuối cùng, nhóm bạn này đã phải trả giá. Seungri chịu mức án 1 năm rưỡi tù giam và phạt 1,15 tỷ won (19,3 tỷ đồng), Jung Joon Young chịu 5 năm tù giam và Choi Jong Hoon 2 năm rưỡi tù giam.

Hội bạn thân của Song Joong Ki: Nhóm tài tử quyền lực nhất xứ Hàn, tận 3 người liên quan đến Song Hye Kyo

Song Joong Ki có 1 hội bạn thân toàn tài tử cực phẩm, gồm Lee Kwang Soo, Jo In Sung, Im Joo Hwan, Song Joong Ki, D.O. (EXO), Park Bo Gum, Kim Woo Bin,… Trong nhóm, Song Joong Ki, Jo In Sung và Park Bo Gum có mối liên hệ kỳ lạ với Song Hye Kyo. Ai cũng biết Song Joong Ki là chồng cũ của mỹ nhân họ Song. Còn Jo In Sung từng vướng tin đồn hẹn hò với Song Hye Kyo sau màn kết hợp ăn ý. Thật thú vị, Jo In Sung lại được xem là "ông mai" cho Song Song.

Hội bạn toàn tài tử cực phẩm của Song Joong Ki

Jo In Sung là "ông mai" của Song Song

Mối quan hệ bí ẩn giữa Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Park Bo Gum cũng khiến công chúng tò mò. Còn nhớ tại thời điểm Song Song ly dị, Park Bo Gum bỗng bị đồn là người thứ 3 xen vào mối quan hệ của cặp đôi. Đại diện các diễn viên đều phủ nhận, nhưng kể từ khi Song Song ly hôn, Song Joong Ki và Park Bo Gum không còn xuất hiện cùng nhau, khác hẳn thời dính như sam trước đây. Hàng loạt dấu hiệu nêu trên được cho là nguyên nhân khiến tình bạn giữa Song Joong Ki và Park Bo Gum rạn nứt.

Bộ tứ diễn viên đình đám trong ảnh đã tách nhau ra sau khi Song Song ly hôn

Hội bạn thân của Son Ye Jin và mối liên hệ bất ngờ với Song Hye Kyo

Bên cạnh sự nghiệp thành công và người chồng cực phẩm Hyun Bin, hội bạn thân của Son Ye Jin cũng thu hút nhiều sự chú ý từ công chúng. Hội chị em thân thiết của mỹ nhân họ Son gồm Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah và Lee Jung Hyun.

Trong nhóm, có tới 3 thành viên đã kết hôn hoặc hẹn hò với dàn tình cũ của Song Hye Kyo. Lee Min Jung kết hôn với tài tử đình đám Lee Byung Hun trong 1 đám cưới hoành tráng hồi năm 2013. Còn Son Ye Jin làm đám cưới với Hyun Bin cách đây nửa năm. Trong khi đó, Gong Hyo Jin được cho là từng hẹn hò Jo In Sung và Bi Rain. Trùng hợp thay, cả Jo In Sung và Bi Rain đều đã có giai đoạn vướng nghi án cặp kè Song Hye Kyo.

Hội chị em của Son Ye Jin có 3 người hẹn hò và kết hôn với tình cũ của Song Hye Kyo

Hội bạn thân Dương Mịch, Đường Yên và Lưu Thi Thi đấu đá ngầm

Dương Mịch, Đường Yên và Lưu Thi Thi từng là bộ 3 khuynh đảo Cbiz, nhưng rồi họ dần trở nên xa cách vì nhiều lý do. Có rất nhiều điều bí ẩn trong mối quan hệ của 3 ngôi sao đình đám. Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi dù có thân thiết đến đâu cũng không thể tránh khỏi màn cạnh tranh, đấu đá ngầm, bởi họ đều là những nữ diễn viên nổi bật trong thế hệ 8X.

Dương Mịch và Lưu Thi Thi sứt mẻ tình bạn 1 phần do cả 2 từng đóng chính trong 2 tác phẩm cung đấu có nội dung tương đồng với nhau. Về phần Dương Mịch và Đường Yên, mối quan hệ của 2 mỹ nhân đình đám cũng phải trải qua nhiều phen sóng gió. Nguyên nhân được cho là do đàn em của Dương Mịch - Địch Lệ Nhiệt Ba khi ấy chưa nổi tiếng và chỉ là nữ phụ, nhưng đã "cướp" hết ánh hào quang của Đường Yên trong 1 bộ phim.

Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Đường Yên từng là bạn thân

Sự việc nêu trên đã khiến tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên sứt mẻ. Chưa dừng lại ở đó, việc Đường Yên diễn nhiều cảnh thân mật với Lưu Khải Uy (khi ấy vẫn còn là chồng Dương Mịch) cũng góp phần đẩy 2 người bạn ra xa nhau hơn. Phải tới năm ngoái, Dương Mịch và Lưu Thi Thi mới hàn gắn tình bạn, trong khi mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đường Yên vẫn chưa cho thấy rõ dấu hiệu cải thiện.

Hội bạn thân 4 đại minh tinh ồn ào nhất Cbiz: Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn và Châu Tấn

Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn trở nên thân thiết ngay từ khi còn theo học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Hồi học đại học, Huỳnh Hiểu Minh thầm yêu Triệu Vy nhưng cô chỉ xem nam tài tử như người anh em tốt. Cô thân thiết với Trần Khôn hơn, nguyên nhân là do không muốn Huỳnh Hiểu Minh hiểu lầm, gieo hy vọng cho nam tài tử. Điều này làm cho Huỳnh Hiểu Minh có chút đố kỵ với Trần Khôn.

Sự xuất hiện của Châu Tấn khiến mối quan hệ giữa Triệu Vy - Huỳnh Hiểu Minh - Trần Khôn có nhiều biến chuyển. Châu Tấn vốn có mối quan hệ tốt đẹp với Triệu Vy song cả 2 dần nảy sinh mâu thuẫn khi hợp tác. Nhiều nguồn tin cho biết, 2 nữ minh tinh rơi vào thế đối đầu vì những tranh cãi liên quan tới thù lao, thời lượng lên hình.

Hội bạn thân thời còn học tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh

Kể từ sau khi Triệu Vy và Châu Tấn "chiến tranh lạnh", Trần Khôn chọn đứng về phía Châu Tấn, trong khi Huỳnh Hiểu Minh lại ở bên Triệu Vy. Cách đây vài năm, bộ 4 đã dần xóa bỏ ân oán, khôi phục lại tình bạn. Triệu Vy và Châu Tấn chụp hình thân thiết cùng nhau tại hôn lễ của Lâm Tâm Như. Trong 1 sự kiện, 2 mỹ nhân đình đám còn trò chuyện rôm rả với nhau.

Về phần Trần Khôn và Triệu Vy, 2 ngôi sao cũng tương tác vui vẻ trở lại trên mạng xã hội sau thời gian dài "đóng băng" mối quan hệ tình bạn. Huỳnh Hiểu Minh, Triệu Vy và Trần Khôn cũng xuất hiện trong 1 khung hình tại sự kiện Đêm hội Weibo hồi năm 2019.

Huỳnh Hiểu Minh - Triệu Vy - Trần Khôn tại sự kiện Đêm hội Weibo

Hội minh tinh Thái Lan "săn" đại gia

Làng giải trí Thái Lan có 1 hội tên Furby quy tụ 5 nữ diễn viên hạng A, gồm Taew Natapohn, Matt Peeranee, Toey Jarinporn, Mew Nittha và Mint Chalida. Cả 5 thành viên đều đua nhau cặp kè nhiều nhân vật thuộc giới thượng lưu, khiến nhóm bị netizen mỉa mai là hội bạn thân chuyên săn đại gia tại Tbiz. Chưa hết, phần lớn thành viên trong Furby vướng phốt tình ái, hết bỏ bạn trai để theo tài phiệt lại đến giật chồng đại gia của đàn chị.

Trong Furby, 2 thành viên gồm Taew Natapohn và Toey Jarinporn vướng nghi vấn "đá" người yêu cũ để cặp kè bạn trai đại gia hiện tại. Chấn động hơn cả là tin đồn Matt Peeranee phá hoại tổ ấm của nữ diễn viên Aff Taksaorn, giật chồng từ tay đàn chị. Chưa dừng lại ở đó, hội bạn thân này còn dính tin đồn "dùng chung" bạn trai. Toey Jarinporn được cho là đã hẹn hò với người thừa kế Kit. Đáng chú ý, Kit cũng từng vướng tin đồn cặp kè Mew Nittha - thành viên khác trong hội Furby.

Hội chị em tai tiếng tại showbiz Thái Lan

Nguồn: Naver, Sina, Sanook