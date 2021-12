Vitamin C là một trong những thành phần chăm sóc da nổi tiếng và cũng có nhiều hiểu lầm nhất. Thường thì chúng ta hay được biết tới Vitamin C với tác dụng trị thâm, làm sáng nhưng có vẻ đó là tất cả những gì chúng ta được nghe về Vitamin C. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng, Vitamin C là hoạt chất cực kỳ hiệu quả và đôi khi sự “hiệu quả" cũng đi kèm với những tác dụng phụ nếu không biết cách sử dụng, chọn lựa sản phẩm. Điều này dẫn đến những hiểu lầm và sẽ được giải thích trong bài viết dưới đây:

Hiểu lầm 1: Mọi Vitamin C đều giống nhau

Bạn chỉ có thể biết được sản phẩm chứa Vitamin C khi nhìn vào nhãn dán sản phẩm nhưng sản phẩm chứa loại dẫn xuất Vitamin C nào và nồng độ bao nhiêu thì bắt buộc sẽ phải đọc bảng thành phần hoặc tìm hiểu thêm thông tin trên Website. Nó có thể hiển thị là L-Ascorbic Acid (Vitamin C nguyên chất) hoặc một tên khác như Ascorbyl Glucoside, Magie Ascorbyl Phosphate , Ascorbyl Tetraisopalmitate, v.v.. Đây là những thành phần có nguồn gốc từ vitamin C, nhưng có chứa các chất phụ gia để làm cho thành phần ổn định hơn hoặc dễ hấp thụ hơn. Tuy nhiên, đây là điểm nổi bật: mỗi loại vitamin C có các sắc thái khác nhau và tác động lên da của bạn, cả từ góc độ kích ứng và góc độ hiệu quả, có thể rất khác nhau.

Vì vậy, nếu bạn đã thử một sản phẩm vitamin C và cảm thấy rằng nó không có tác dụng gì nhiều đối với bạn hoặc gây kích ứng, hãy xem chính xác loại Vitamin C đã được sử dụng, tỷ lệ phần trăm và mức độ pH trong công thức tổng thể là bao nhiêu. Điều đó sẽ cung cấp cho bạn về những gì làn da của bạn không thích và liệu có thể chuyển sang các loại vitamin C khác. Ví dụ, nếu bạn muốn chắc chắn về việc chọn một sản phẩm Vitamin C không dễ bị oxy hóa và ít có khả năng gây kích ứng, hãy chọn một dẫn xuất ổn định không cần có trong công thức có độ pH thấp, như Ascorbyl Tetraisopalmitate.

Hiểu lầm 2: Vitamin C có thể khiến da mẫn cảm hơn với ánh nắng mặt trời

Vitamin C ở dạng nguyên chất có tính axit, đó có thể là lý do tại sao nhiều người cho rằng chỉ nên sử dụng Vitamin C vào buổi tối. Nhưng không giống như một số axit khác, Vitamin C không được chứng minh là làm tăng độ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, các nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa mạnh mẽ này thực sự có thể giúp bảo vệ chống lại tác hại của các gốc tự do từ ánh nắng mặt trời. Điều này có nghĩa là kết hợp Vitamin C với bất kỳ kem chống nắng nào là một ý tưởng tuyệt vời.

Việc giải thích hiểu lầm này chỉ nhằm mục đích rằng, thực tế bạn có thể sử dụng Vitamin C buổi sáng hoặc buổi tối (hoặc cả 2), tùy thuộc vào những lợi ích bạn đang tìm kiếm và cảm giác của nó trong thói quen của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang tìm kiếm các lợi ích chống oxy hóa vào ban ngày, hãy áp dụng vào buổi sáng. Tuy nhiên dù bôi vào buổi nào thì tính nhất quán là điều bạn cần đảm bảo.

Hiểu lầm 3: Da nhạy cảm không nên dùng Vitamin C

Cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra Vitamin C, vì vậy cách duy nhất để hưởng lợi từ Vitamin C là thông qua những gì chúng ta ăn hoặc bôi tại chỗ. Tin tốt là Vitamin C có thể phù hợp với mọi loại da. Bí quyết là tìm đúng loại Vitamin C cho bạn. Ví dụ, L-ascorbic Acid được điều chế ở nồng độ pH thấp hơn hầu hết các dẫn xuất. Vì vậy, mặc dù nó là một trong những phiên bản mạnh nhất trong thế giới của Vitamin C (miễn là nó không bị oxy hóa), nó cũng là một trong những loại vitamin C gây khó chịu hơn cả.

Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy chọn dẫn xuất có công thức ít acid hơn. Nếu bạn muốn thấy kết quả rõ rệt và nhanh chóng, hãy chọn sản phẩm có dẫn xuất THD Ascorbate và Ascorbyl Tetraisopalmitate, đều hòa tan trong lipid. Vì vậy chúng được biết là hấp thụ vào da tốt hơn để có kết quả rõ ràng. Hãy nhớ rằng, bạn luôn có thể tìm được loại Vitamin C phù hợp dù da bạn có nhạy cảm đi chăng nữa.

Hiểu lầm 4: Càng nhiều Vitamin C càng tốt

Một công thức chứa phần trăm Vitamin C cao, nhưng không được điều chế đúng cách để duy trì tính ổn định và mang lại hiệu quả thì có thể kém ấn tượng hơn nhiều so với công thức Vitamin C có nồng độ thấp hơn. Ngoài ra, khả năng hấp thụ cũng quan trọng. Nếu một dẫn xuất được biết là có khả năng hấp thụ tốt hơn, thì nồng độ nhỏ hơn có thể mang lại kết quả rõ ràng hơn so với công thức có tỷ lệ phần trăm lớn hơn nhưng mang lại ít thẩm thấu vào da hơn. Quá nhiều Vitamin C cũng có thể gây kích ứng tùy thuộc vào dẫn xuất, vì vậy cao hơn không phải lúc nào cũng là tốt hơn.

Vì vậy, hãy luôn bắt đầu bằng cách đọc bảng thành phần sản phẩm chứa Vitamin C mà bạn sử dụng, sau đó xác định và tìm hiểu xem loại Vitamin C đó có có hấp thụ vào da tốt không. Dựa vào đó, bạn có thể xem mình thích nồng độ nào hơn. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm, bạn cũng có thể trực tiếp phản hồi cho hãng sản xuất. Bởi không phải hãng nào cũng công khai thông tin trên website của họ nhưng cũng có hãng lại rất rõ ràng trong việc này để đảm bảo tính minh bạch dành cho khách hàng. Vì vậy nếu bạn có bất cứ nghi ngờ gì, đừng ngại hỏi nhé!

Hiểu lầm 5: Vitamin C không thể kết hợp với các Acid, Retinoids hoặc Niacinamide

Trước hết, hãy cùng nói về sự kết hợp giữa Vitamin C và Niacinamide. Nguồn gốc dẫn đến hiểu lầm này xuất phát từ một nghiên cứu (có phần lỗi thời) cho thấy hai chất này có khả năng phản ứng với nhau để tạo thành Nicotinic Acid, có thể gây kích ứng. Tuy nhiên, khả năng này chỉ tồn tại khi Ascorbic Acid tinh khiết và Niacinamide được kết hợp ở nhiệt độ rất cao, điều này không đúng với ứng dụng chăm sóc da trong thực tiễn. Trên thực tế, kết hợp hai thành phần này có thể là một sự kết hợp hoàn hảo để giải quyết tình trạng tăng sắc tố. Vì hai thành phần này hoạt động theo những cách khác nhau để chống lại sự đổi màu, hoặc sự chuyển giao các sắc tố được sản xuất quá mức trong các tế bào.

Vậy nếu kết hợp Vitamin C với AHA/BHA hoặc Retinol thì sao? Những sự kết hợp này lại càng có nhiều hiểu lầm hơn nữa. Một số câu hỏi thường gặp như: liệu AHA hoặc BHA hoặc Retinol có độ pH cao hơn sẽ làm giảm hiệu quả của Vitamin C? hay những hoạt chất này có làm mất đi lợi ích của vitamin C không? Câu trả lời ngắn gọn là không.

Vitamin C có thể được sử dụng với Acid và Retinol. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là gây kích ứng cho da. Đối với hầu hết mọi người, kết hợp quá nhiều hợp chất “nặng đô" có thể là quá nhiều đối với da. Kích ứng quá mức có thể dẫn đến nhiều tổn thương và có thể mất rất nhiều thời gian để da dịu lại. Cách tốt nhất để kết hợp mà hạn chế được kích ứng đó là sử dụng Vitamin C vào buổi sáng, AHA hoặc BHA hoặc Retinol vào buổi tối.