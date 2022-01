5 điều cần làm trước thềm năm mới 2022 để đón may mắn về nhà

Dọn dẹp nhà cửa, tống cựu nghênh tân



Theo quan niệm của người xưa, Thần Tài sẽ mang may mắn, phúc lộc đến những căn nhà sạch sẽ, tươm tất trong ngày đầu năm. Đây là lý do truyền thống dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trước Tết luôn được các gia đình Việt gìn giữ. Hơn thế nữa, nhà cửa sạch đẹp cũng giúp mọi người tự tin đón khách đến chúc Tết hay xông đất đầu năm.

Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp phòng riêng, loại bỏ các đồ vật không sử dụng nữa, hút bụi và lau chùi sạch sẽ mọi thứ. Sau đó lên danh sách những thứ cần thiết để trang hoàng đón năm mới, lướt Shopee và đặt hàng là xong.

Chăm sóc, làm mới bản thân toàn diện

Luật hấp dẫn cho rằng bản thân mỗi người là nhân tố quyết định trong việc thu hút những điều tích cực hoặc tiêu cực. Muốn năm mới may mắn, chính bạn phải luôn khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Ngoài ra, cuối năm cũng là thời điểm cơ thể dễ mẫn cảm hơn với các dấu hiệu chuyển mùa của thời tiết, tâm hồn cũng dễ bí bách giữa những lo toan, bộn bề.

Đây là tín hiệu cho thấy đã đến lúc cần thanh lọc mọi thứ để đón một khởi đầu trọn vẹn hơn. Bạn có thể thư giãn bằng một bản nhạc yêu thích trong khi ăn tối hoặc đốt nến thơm trong lúc skincare như một cách nuông chiều bản thân đơn giản mà hiệu quả.

Cho đi để cảm thấy hạnh phúc

Sau một năm với quá nhiều biến động, việc bạn vẫn còn tài chính ổn định để duy trì cuộc sống cũng đã là một điều may mắn. Do đó, hãy cân nhắc việc sẻ chia đến những mảnh đời khó khăn, những người đang không dám mơ về một cái Tết đủ đầy năm nay. Không cần phải quá to tát, bạn có thể gửi một chút kinh phí đến các tổ chức thiện nguyện như một cách "mừng tuổi" gián tiếp cho những người thiếu thốn.

Ngoài ra, việc góp sức để tổ chức các chương trình gây quỹ của địa phương hoặc công ty cũng là một cách làm đầy thiết thực. Việc cho đi sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc và thu hút thêm những điều may mắn trong năm tới.

Thực hiện những cuộc hẹn dang dở

Không phải ngẫu nhiên mà câu nói "Hôm nào rảnh đi cà phê nhé!" được xem là lời mời ít tính tin cậy nhất hiện nay. Có thể là vô tình quên, cũng có thể vì bận bịu quá nên chưa đi được. Dù vì lý do gì, cuối năm cũng là thời điểm thích hợp để "trả" những cái hẹn này.

Lên lịch gặp bạn thân hoặc đồng nghiệp sau một thời gian dài vừa là cách hâm nóng tình cảm, cập nhật tin tức của nhau, đồng thời cũng giúp mở ra nhiều cơ hội trong năm tới. Dành một buổi tối cuối tuần tại quán cà phê hoặc tiệm ăn yêu thích cùng bạn bè chính là cách để những mối nhân duyên tốt tiếp tục phát triển trong năm 2022 này.

Trả nợ, thanh toán hoá đơn

Nhiều người tin rằng, cuối năm mà chưa thanh toán hết nợ nần thì cái nghèo, cái khó sẽ tiếp tục đeo đuổi sang cả năm sau. Do đó dù bận đến mấy, hãy dành thời gian kiểm tra lại các hoá đơn và khoản nợ cần phải chi trả trước khi đồng hồ điểm 00:00 kết thúc năm 2021.

Yên tâm là với sự trợ giúp của các công cụ thanh toán phi tiền mặt như ShopeePay, ai cũng có thể ung dung ngồi nhà và chi trả tất thảy hoá đơn chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Từ hoá đơn điện, nước, Internet đến phí chung cư, truyền hình, vay tiêu dùng… đều có thể thanh toán dễ dàng tại mục "Nạp Thẻ, Hoá Đơn và E-voucher" trên ứng dụng Shopee quen thuộc.

Đặc biệt, thanh toán hoá đơn trên Shopee, bạn còn được nhận về không ít "lộc lá" ưu đãi, để ngày xuân thêm may mắn. Người dùng lần đầu tiên liên kết thẻ ngân hàng với ví ShopeePay trên ứng dụng Shopee còn nhận ngay gói ưu đãi thanh toán hoá đơn lên đến 150.000 đồng, bao gồm 3 voucher 30.000 đồng cho nạp điện thoại, hoá đơn điện, hoá đơn vay tài chính và 3 voucher 20.000 đồng cho mua data, thanh toán hoá đơn nước và Internet.

Chưa hết, vô số voucher giảm 5%, 10% và 20% cho đa dạng ngành hàng đang chờ đón cả người dùng mới lẫn khách hàng thân thiết của ShopeePay. Thông tin chi tiết bạn có thể "lội" vào xem tại đây.

Chỉ với một vài mẹo đơn giản kể trên, bạn sẽ dễ dàng bắt đầu năm mới 2022 theo cách suôn sẻ và nhiều cảm hứng nhất. Chính khởi đầu tích cực này sẽ thu hút thêm nhiều điều may mắn, để bạn tự tin bắt tay vào bất cứ kế hoạch nào đã đặt ra trước đó.

