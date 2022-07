Làn da xỉn màu khô xác và già nua là một trong những vấn đề khiến nhiều chị em phải bồn chồn lo lắng. Lý do khiến da bị xỉn màu có thể do thiếu ẩm dẫn đến tình trạng xám xịt kém sức sống hoặc do sự tích tụ của các tế bào chết trên bề mặt da. Để cải thiện tình trạng này, bên cạnh đảm bảo các bước dưỡng da cơ bản thông thường, chị em cũng nên đầu tư cho mình các sản phẩm chăm sóc nâng cao với công dụng chuyên biệt hơn. Dưới đây là 5 sản phẩm hỗ trợ dưỡng sáng da được nhiều tín đồ làm đẹp ưa chuộng.



Cosrx AHA/BHA Clarifying Treatment Toner

Càng có nhiều tế bào chết thì làn da của bạn sẽ càng tối màu và khô ráp. Chính vì vậy, tẩy da chết là bước chăm da quan trọng mà nàng không thể bỏ qua nếu muốn sở hữu làn da ít khuyết điểm nhất có thể. Em tẩy da chết đến từ nhà Cosrx có chứa thành phần AHA tự nhiên và Glycolic Acid sẽ có tác dụng tẩy sạch các tế bào chết, giúp làm sạch sâu lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Ngoài ra, thành phần Hyaluronic Acid sẽ cung cấp độ ẩm giúp da của bạn ngày một mềm mượt và sáng khoẻ hơn trông thấy. Trong khoảng 2 tuần sử dụng sản phẩm, chị em sẽ cảm nhận được những thay đổi trên làn da của mình.

Paula's Choice Pore-Refining Treatment 2% BHA

Thêm một em toner mà chị em có thể đầu tư vào chu trình dưỡng sáng da của mình, đó chính là em Paula's Choice Pore-Refining Treatment 2% BHA. Chai toner này hoạt động với cơ chế làm sạch nhẹ nhàng nhưng hiệu quả nhờ thành phần BHA. Đây là sản phẩm lý tưởng cho các chị em đang vật lộn với các tổn thương trên bề mặt da như: lão hoá, da sần sùi, đen sạm, lỗ chân lông to. So với nhiều sản phẩm trên thị trường, em toner này có giá nhỉnh hơn nhiều nhưng đảm bảo chất lượng sẽ khiến nàng cực kỳ hài lòng.

3CE White Milk Cream

Sản phẩm không thể thiếu để hoàn thiện chu trình dưỡng sáng chính mà một em kem dưỡng mềm mịn. Sản phẩm kem dưỡng 3CE White Milk Cream được nhiều chị em Hàn Quốc ưa chuộng nhờ bảng thành phần tự nhiên có công dụng dưỡng sáng da hiệu quả. Protein từ sữa sẽ giúp làm sáng da và làm mềm mịn ngay từ bên trong. Vitamin E có tác dụng cải thiện các sắc tố trên làn da, loại bỏ các vết thâm, nám và cả sẹo mụn. Bên cạnh đó, em kem dưỡng này còn có hiệu quả dưỡng ẩm ấn tượng nhờ sự xuất hiện của Glycerin. Giá bán hiện tại của lọ kem dưỡng này rơi vào khoảng 500k.

Dear Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop

Nếu làn da của bạn cũng đang gặp các vấn đề về mụn thâm hoặc không đều màu thì bạn nên lựa chọn các sản phẩm có chứa thành phần thần thánh Vitamin C. Tinh chất làm sáng da Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop chiết xuất từ vitamin C tinh khiết có công dụng làm sáng, loạt bỏ các vết thâm và làm đều màu làn da của chị em. Đặc biệt, Ascorbic Acid – một loại dẫn xuất từ Vitamin C với hàm lượng 5% sẽ giúp ức chế hình thành sắc tố melanin trên da, đồng thời kích thích làm tăng collagen để phục hồi và tăng cường độ đàn hồi cho da. Chai serum này có giá cực kỳ bình dân nên chị em hoàn toàn có thể tham khảo để bổ sung vào chu trình skincare của mình.

Garnier Light Complete Speed Vitamin C Booster Serum

Em serum Light Complete Speed Vitamin C Booster của nhà Garnier cũng là một sản phẩm dưỡng sáng, làm đều màu da bình dân mà nàng có thể lựa chọn. Sản phẩm có chứa công thức nồng độ Vitamin C đậm đặc gấp 30 lần từ Vitamin C và tinh chất quả Yuzu sẽ giúp da sáng và mờ thâm chỉ từ sau 3 ngày sử dụng. Bên cạnh đó, em serum này còn chứa 1 thành phần dưỡng trắng da nữa là Niacinamide. Sự xuất hiện của thành phần này sẽ có công dụng chống lão hoá và củng cố lớp màng bảo vệ da. Bạn có thể tìm mua chai serum nổi tiếng của nhà Garnier với giá bán chỉ khoảng 200k thôi nha.

