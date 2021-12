5 cuộc tranh luận mà bố mẹ nên để trẻ chiến thắng, nhà cửa yên ấm và hạnh phúc, con cái hưởng lợi đủ đường

Trẻ em có thể cảm thấy như mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng đều nằm ngoài tầm tay mình. Nếu bố mẹ giúp con lựa chọn quần áo, đưa ra quyết định về những hoạt động ngoại khóa mà con tham gia những lại không cho phép trẻ có bất kỳ tiếng nói nào, chắc chắn quá trình này sẽ ít nhiều xảy ra xung đột.

Theo Father League of New York, khi trẻ không có cảm giác kiểm soát cá nhân đối với cuộc sống của mình, phản ứng căng thẳng sẽ xảy ra và có thể dẫn đến các hành động phản kháng. Ngược lại, khi trẻ có cảm giác kiểm soát vấn đề ở thực tế hoặc chỉ trong nhận thức, trẻ em có thể suy nghĩ "một cách hợp lý và thoải mái hơn".

Chính vì vậy, khi bố mẹ cho phép trẻ kiểm soát những thứ được coi là an toàn và mang tính tôn trọng, các cuộc tranh cãi giữa bố mẹ - con cái có thể được giữ ở mức tối thiểu, tránh được rất nhiều tình huống dẫn đến mâu thuẫn và căng thẳng trong gia đình không cần thiết.

Lựa chọn kiểu tóc

Kiểu tóc là một cách an toàn để trẻ thể hiện bản thân. Một số kiểu tóc mà trẻ muốn có thể khác xa với điều cha mẹ thích nhưng trẻ có quyền được lựa chọn kiểu tóc cho riêng mình. Việc của bố mẹ là xem xét đến nguyên nhân vì sao có cuộc tranh luận về kiểu tóc với con.

Nếu là một thiếu niên đang muốn tìm công việc đầu tiên nhưng nhất định để kiểu tóc bù xù nhếch nhác. Điều này nhất định sẽ ảnh hưởng đến khả năng được nhận công việc của con, lúc này con cần được tư vấn để hiểu rõ hơn vấn đề.

Tuy nhiên, nếu đó là một đứa trẻ muốn để tóc dài, cắt tóc ngắn, hoặc thậm chí thử nghiệm cùng màu sắc, thì phụ huynh không cần phải "tranh giành quyền lực" mà hãy cho trẻ quyền tự do quyết định. Đây là quá trình trẻ học hỏi và nhận thức về bản thân, về hình ảnh của bản thân và cũng là một quá trình rất quan trọng đối với sự phát triển chung của một người.

Lựa chọn phong cách ăn mặc

Thời trang là một trong những công cụ dễ dàng nhất để trẻ xác định phong cách cá nhân. Miễn là quần áo đó phù hợp với mục tiêu của trẻ, thì thời trang là một cuộc chiến mà cha mẹ nên để con mình giành chiến thắng.

Theo Bright Horizons, cuộc tranh giành quyền lực về vấn đề quần áo có thể bắt đầu sớm từ khi trẻ mới biết đi. Đột nhiên trẻ không còn thấy ổn với việc bố mẹ chọn trang phục cho chúng nữa.

Trẻ mới biết đi muốn chọn quần áo của riêng mình và hầu như lần nào những lựa chọn này đều là thảm họa. Tuy nhiên, khi điều này xảy ra, trẻ đang thể hiện sự độc lập của mình. Và đây là một đặc điểm cần được bồi dưỡng.

Từ chối thức ăn trẻ không thích

Theo Newsweek, việc ép trẻ ăn những món chúng không thích, không chỉ dẫn đến hàng loạt "drama" trong mỗi bữa ăn mà cuộc tranh luận có thể khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trở nên xấu đi. Hơn nữa, theo ấn phẩm, hành động này cũng có thể dẫn đến việc trẻ em phát triển thói quen chỉ ăn uống một số thứ nhất định và kết quả là chúng trở thành những đứa trẻ kén ăn.

Yêu cầu ngủ cùng bố mẹ

Giờ đi ngủ có thể là một cuộc đấu tranh đối với các bậc cha mẹ vì trẻ em sẽ làm bất cứ điều gì có thể để không phải đi ngủ. Một trong những điều đó là yêu cầu bố mẹ nằm ngủ cùng. Và bởi vì đây chắc chắn không phải là một vấn đề kéo dài suốt đời, nên cha mẹ nên để con cái được giành chiến thắng trong cuộc tranh luận này.

Theo Today Parent, bố mẹ đáp ứng yêu cầu nằm ngủ cùng con vào mỗi tối sẽ giúp cho gia đình càng tăng cường được sự kết nối và có tình cảm sâu sắc hơn. Bằng cách này, nghiên cứu đã cho thấy trẻ em có mức độ lo lắng và căng thẳng ít hơn, bố mẹ cũng có cuộc sống hạnh phúc và ít xung đột hơn.

Được chơi với người bạn mà bố mẹ không thích

Vì rất nhiều lý do, không phải người bạn nào của con cũng có thể khiến bố mẹ hài lòng. Tuy nhiên quá trình nhận biết về con người, tìm hiểu được thế nào là một người bạn tốt cũng rất quan trọng đối với trẻ. Vậy nên trong cuộc chiến "chơi hay không chơi", trẻ nên là người được quyền lựa chọn, bố mẹ chỉ nên ở bên cạnh để hướng dẫn và an ủi con cái nếu có vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ. Trong trường hợp người bạn có khả năng gây nguy hiểm hoặc gây ra ảnh hưởng quá tiêu cực đến con, bố mẹ mới bắt đầu có sự can thiệp hợp lý.

(Nguồn: Moms)