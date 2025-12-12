5 con giáp gặp khó khăn trong năm Ất Tỵ, năm Bính Ngọ 2026 lội ngược dòng viên mãn, tiền bạc rủng rỉnh

Năm Ất Tỵ 2025, có một số con giáp gặp khó khăn chủ yếu là tuổi Dần (Hại Thái Tuế, Kiếp Sát), tuổi Tỵ (Trực Thái Tuế, Hình Thái Tuế), tuổi Thân (Phá Thái Tuế), tuổi Dậu (Lưu Thái Tuế) và tuổi Hợi (Xung Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Phá Thái Tuế).

Tuy nhiên, khi bước sang năm Bính Ngọ 2026, 5 con giáp này được dự báo sẽ "lội ngược dòng" ngoạn mục, gặt hái thành công, ăn nên làm ra, tiền bạc rủng rỉnh. Hãy xem vận trình chi tiết của những con giáp này nhé.

1. Con giáp tuổi Dần

Tuổi Dần bị Hại Thái Tuế trong năm Ất Tỵ, gặp nhiều cản trở. Bước sang năm Bính Ngọ là năm Tam hợp, mang lại vận khí bùng nổ. Nếu biết sử dụng sự táo bạo và sắc sảo của mình một cách đúng nơi, đúng chỗ, tuổi Dần sẽ là con giáp giàu lên trông thấy trong năm mới.

- Vận trình chi tiết: Vận khí bùng nổ, Dần nằm trong bộ Tam hợp (Dần - Ngọ - Tuất), được Thái Tuế hỗ trợ mạnh mẽ. Mọi sự hanh thông, công việc thăng tiến vượt bậc, tài lộc dồi dào, là một trong những con giáp may mắn nhất năm.

- Lời khuyên để gặt hái tài lộc:

+ Hành động: Mạnh dạn nhận lãnh trách nhiệm, đầu tư lớn, mở rộng kinh doanh. Nắm bắt mọi cơ hội đến với mình.

+ Cẩn trọng: Quản lý chi tiêu để tránh lãng phí, giữ thái độ khiêm tốn.

2. Con giáp tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ vừa trải qua năm Trực Thái Tuế 2025 với khá nhiều sóng gió. Song bước sang năm Bính Ngọ, năng lượng Hỏa tương hỗ mạnh mẽ, giúp vận trình của con giáp này khởi sắc rực rỡ. Nếu biết vận dụng tài năng và sự tích cực của mình, con giáp tuổi Tỵ sẽ phát triển vô cùng thịnh vượng.

- Vận trình chi tiết: Sự nghiệp bứt phá mạnh mẽ, dễ dàng đạt được thành tựu lớn. Tài lộc dồi dào, thu nhập tăng vọt. Mọi việc đều hanh thông, quý nhân phù trợ xuất hiện.

- Lời khuyên để gặt hái tài lộc:

+ Hành động: Tận dụng tối đa năng lượng Hỏa vượng để chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng kinh doanh, đầu tư mạo hiểm (nhưng có tính toán).

+ Cẩn trọng: Giữ thái độ khiêm tốn, tránh kiêu ngạo khi thành công, quản lý chi tiêu hợp lý.

3. Con giáp tuổi Thân

Tuổi Thân gặp khó khăn do Phá Thái Tuế trong năm Ất Tỵ 2025, dễ thất thoát tài chính. Tuy nhiên, năm mới Bính Ngọ 2026 sẽ mang lại cho họ sự ổn định và cơ hội phát triển. Với trí tuệ của mình, chỉ cần cố gắng và biết nắm bắt thời cơ thì tuổi Thân không lo thiếu tiền tiêu.

- Vận trình chi tiết: Vận trình ổn định, phát triển mạnh mẽ. Tuổi Thân phát huy sự thông minh, linh hoạt để nắm bắt cơ hội làm ăn. Tài lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến.

- Lời khuyên để gặt hái tài lộc:

+ Hành động: Tận dụng khả năng giao tiếp, mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội để tìm kiếm cơ hội làm ăn.

+ Cẩn trọng: Tránh làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

4. Con giáp tuổi Dậu

Tuổi Dậu có sự hao tổn nhẹ trong năm Ất Tỵ. Sang năm Bính Ngọ, dù vẫn phạm Phá Thái Tuế nhẹ song vận trình của con giáp này sẽ khả quan hơn với nhiều cơ hội kiếm tiền, làm giàu. Với sự sắc sảo, bản lĩnh và tài quản lý tài chính của mình, tuổi Dậu có thể trở thành một trong những con giáp giàu có bậc nhất của năm Bính Ngọ.

- Vận trình chi tiết: Sự nghiệp ổn định hơn, tài chính được cải thiện. Cuộc sống viên mãn nếu biết kiểm soát chi tiêu và đề phòng rủi ro.

- Lời khuyên để gặt hái tài lộc:

+ Hành động: Cần chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc để đảm bảo sự ổn định.

+ Cẩn trọng: Đề phòng rủi ro trong đầu tư, tránh tin người thái quá và quản lý tài chính chặt chẽ.

5. Con giáp tuổi Hợi

Tuổi Hợi trải qua năm Ất Tỵ với nhiều biến động do Xung Thái Tuế. Sang năm Bính Ngọ, vận trình được giải tỏa, dù vẫn còn ảnh hưởng Hại Thái Tuế nhẹ nhưng không đáng kể. Con giáp này vẫn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, nên biết nắm bắt để gặt hái thành quả.

- Vận trình chi tiết: Cảm giác bế tắc biến mất, công việc tiến triển thuận lợi hơn. Tài chính ổn định, có cơ hội tích lũy tài sản. Cuộc sống bình an, ít thị phi hơn năm cũ.

- Lời khuyên để gặt hái tài lộc:

+ Hành động: Duy trì sự kiên nhẫn, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Tập trung vào việc tích lũy tài chính an toàn thay vì đầu tư rủi ro.

+ Cẩn trọng: Đề phòng tiểu nhân quấy phá ngầm, tránh tin người thái quá, không nên cho vay mượn tiền bạc lớn.

