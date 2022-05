5 chiêu lên đồ hack dáng của nàng "nấm lùn" Yeri (Red Velvet)

Sở hữu chiều cao 1m57, cô nàng Yeri (Red Velvet) có phần khá thấp bé so với nhiều idol khác trong làng giải trí. Vậy nhưng, chiều cao có thể khiêm tốn nhưng tài lên đồ của Yeri lại đa dạng ra trò. Theo dõi cô nàng này, bạn sẽ phát hiện cô có ít nhất 5 chiêu lên đồ tôn dáng tài tình, giúp nữ idol luôn trông cao ráo hơn cả chục phân so với thực tế. Cùng học hỏi ngay 5 chiêu lên đồ hack dáng của Yeri để áp dụng ngay nào.



1. Chăm diện crop top

Với lợi thế vóc dáng chuẩn chỉnh, vòng eo thon thả, Yeri cực kỳ ưu ái cho những mẫu áo crop top. Thiết kế này vừa giúp tôn eo lại tạo cảm giác chân trông dài hơn, vóc dáng cao ráo hơn đáng kể. Ngoài ra, áo crop top với chiều dài lửng lơ còn khiến cô trông trẻ trung và năng động hơn hẳn. Chỉ cần mix crop top với quần jeans là cô đã có ngay set đồ trẻ trung, năng động khiến ai cũng muốn bắt chước theo.

2. Quần ống suông hack chân dài

Có thể nói quần ống suông chính là item chân ái của những cô nàng có chiều cao khiêm tốn như Yeri. Dáng quần ống suông, cạp cao vừa mang cảm giác retro hút mắt lại vừa "kéo chân" trông dài hơn đáng kể. Yeri sở hữu cả tủ đồ quần ống suông đa dạng từ quần jeans đến quần vải; quần trơn màu đến quần họa tiết để làm mới style mỗi ngày. Chỉ cần diện quần ống suông với áo thun và sơ vin là cô đã có set đồ thu hút. Nếu muốn tăng hiệu quả hack dáng thì cô có thể mix quần ống suông với áo crop top. Về khoản giày dép, quần ống suông có thể kết hợp ngon ơ với cả giày thể thao lẫn những đôi giày da, boots da cổ điển.

3. Sử dụng thắt lưng bản to tôn vòng 2

Một tuyệt chiêu thường xuyên được Yeri áp dụng khi diện các loại váy vóc đó là sử dụng thắt lưng bản to. Những mẫu thắt lưng bản to sẽ phân cách rõ ràng giữa phần thân trên và thân dưới, tạo cảm giác vóc dáng trông cao ráo hơn. Ngoài ra, thắt lưng bản to còn có khả năng hack dáng đáng kinh ngạc, khiến vòng 2 trông thon thả và mảnh mai hơn đáng kể. Nếu cũng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn như Yeri thì bạn còn chờ gì mà không tậu ngay vài em thắt lưng bản to để lên đồ hack dáng như cô nàng này.

4. Ưu ái váy ngắn trên đầu gối

Có một mẫu váy mà hễ cứ diện lên là người mặc sẽ thon thả hơn vài phần, tổng thể vóc dáng cũng cao ráo hơn đáng kể, đó chính là váy ngắn trên đầu gối. Đây cũng chính là item thường xuyên được Yeri chọn diện, kể cả trong style thường ngày lẫn khi tham dự sự kiện. Dù có vóc dáng thấp bé mi nhon đến đâu thì đảm bảo cứ diện váy ngắn trên đầu gối là bạn trông cũng cao ráo và thon thả hơn 5kg. Ngoài ra thiết kế này còn giúp chủ nhân trông trẻ trung và năng động hơn ít nhiều.

5. Diện cả cây đồ đồng màu

Diện nguyên cây đồ đồng màu là combo đơn giản nhưng có hiệu quả hack dáng đáng nể thường xuyên được hội gái Hàn áp dụng, trong đó có cả Yeri. Việc diện cả cây đồ đồng màu sẽ hướng ánh nhìn theo chiều dọc và khiến người diện trông cao ráo hơn. Chỉ cần diện nguyên set đồ đồng bộ, thiên về những tông màu cơ bản như đen, trắng, xám, be… rồi nhấn nhá thêm 1 vài item nhỏ xinh như túi xách, giày cao gót, vòng cổ… là Yeri đã có set đồ ưng mắt, lên ảnh sống ảo cũng xinh vô cùng. Khi lên cả cây đồ cùng màu giống Yeri, bạn đừng quên sơ vin hoặc chọn những mẫu áo dáng crop top để tăng hiệu quả tôn dáng, khiến body thêm phần mảnh mai, nhỏ nhắn nhé.





https://afamily.vn/5-chieu-len-do-hack-dang-cua-nang-nam-lun-yeri-red-velvet-20220509125427926.chn