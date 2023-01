5 chế độ ăn kiêng giảm cân hàng đầu cho năm 2023 đã được xếp hạng

Bước sang năm mới cũng là lúc chúng ta loại bỏ cái cũ để đón cái mới tiến bộ, lành mạnh hơn. Liên quan đến sức khỏe cũng vậy.



Chắc chắn, khi nhắc đến chuyện cải thiện sức khỏe, nhiều người nghĩ ngay đến việc làm sao để giảm cân hoặc vừa giữ cân nặng ở mức vừa phải vừa khỏe mạnh. Nếu như các cố gắng giảm cân trước đây của bạn không có hiệu quả thì sang năm 2023, hãy thử áp dụng theo các chế độ ăn kiêng giảm cân được US News & World Report (US News) xếp hạng nhé.

US News đã xếp hạng 24 chế độ ăn kiêng có hiệu quả trong việc giảm cân dựa trên thông tin đầu vào từ một nhóm chuyên gia y tế.

Hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia sức khỏe hàng đầu về dinh dưỡng và bác sĩ chuyên về bệnh tiểu đường, sức khỏe tim mạch, giảm cân... Họ đã xem xét từng chế độ ăn kiêng và đánh giá chúng rất kĩ càng về mặt giảm cân an toàn và hiệu quả.

Giảm cân không phải là một quá trình mệt mỏi mà quan trọng là phải phù hợp với mình. Tham khảo 5 chế độ ăn kiêng hàng đầu theo danh sách bình chọn này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Quan trọng là chúng đều rất dễ thực hiện, hãy sẵn sàng để "giảm cân an toàn và hiệu quả" nhé.

1. Weight Watchers - Chế độ ăn kiêng dành cho người theo dõi cân nặng

Mặc dù vẫn quen với việc giảm cân, nhưng WeightWatchers cũng tập trung vào việc truyền cảm hứng sống lành mạnh và cải thiện sức khỏe tổng thể, bao gồm ăn uống lành mạnh hơn và vận động nhiều hơn.

Vào tháng 11 năm 2021, WW đã cập nhật hệ thống Points® của mình để tính lượng đường bổ sung, chất béo không bão hòa và chất xơ bên cạnh các chất dinh dưỡng khác.

Đây là chế độ giảm cân tính điểm linh hoạt, có kiểm soát lượng calo bằng cách tính điểm tương ứng với từng loại thức ăn. Mỗi người có cân nặng và chiều cao khác nhau sẽ có số điểm mục tiêu khác nhau. Dựa theo điểm mục tiêu mà có chế độ thực đơn giảm cân phù hợp. Chế độ giảm cân Weight Watchers không hạn chế các loại thực phẩm cụ thể. Mặc dù không được vượt quá số lượng calo tối đa cho phép nhưng bạn lại được thoải mái lựa chọn đồ ăn mình yêu thích. Tất nhiên vẫn phải hạn chế các loại đồ ăn chiên xào, đồ ăn nhanh, đồ uống có gas, chất kích thích. Nhờ vào tính khoa học đó mà chế độ ăn kiêng weight watchers rất dễ làm theo mà vẫn mang lại kết quả giảm cân hiệu quả.

Chế độ ăn kiêng giảm cân Weight Watchers là chế độ ăn tính điểm có nguyên tắc. Với mỗi loại thức ăn, số điểm sẽ dựa vào lượng calo có trong thực phẩm. Số điểm cũng tỉ lệ thuận với lượng calo, tức là lượng calo càng nhiều thì điểm càng cao. Dựa trên bảng BMI, số điểm sẽ tương ứng với số đo của cơ thể. Lượng năng lượng nạp vào cơ thể của bạn không được vượt qua giới hạn cho phép.

2. Chế độ ăn kiêng DASH

Chế độ ăn kiêng DASH đứng ở vị trí thứ hai, tự hào với thứ hạng 4,4/5 về giảm cân tổng thể. Chế độ ăn kiêng DASH, viết tắt của phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp, là một kế hoạch ăn uống linh hoạt, cân bằng và tốt cho tim. Thử nghiệm đa trung tâm đầu tiên, được công bố trên Tạp chí Y học New Englandvào năm 1997, đã chứng minh tác động tích cực của chế độ ăn uống lành mạnh đối với huyết áp của mọi người.

Chế độ ăn kiêng DASH nhấn mạnh vào trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt , protein nạc và sữa ít béo, chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp hạ huyết áp , như kali, canxi, magie và chất xơ.

Chế độ ăn kiêng DASH cân bằng và có thể áp dụng lâu dài. DASH hạn chế thực phẩm giàu chất béo bão hòa – chẳng hạn như thịt mỡ, thực phẩm từ sữa nguyên chất béo và đồ uống có đường. Nó cũng giới hạn natri ở mức 2.300 miligam mỗi ngày, mức mà những người theo dõi thường giảm xuống còn khoảng 1.500 miligam.

3. Chế độ ăn kiêng Mayo Clinic

Tiếp theo là chế độ ăn kiêng Mayo Clinic, nhận được xếp hạng 4,3/5 về giảm cân tổng thể. Chế độ ăn kiêng này cũng được US News & World Report bình chọn là chương trình ăn kiêng tốt nhất số 1 năm 2022.

Cho dù bạn đang chuẩn bị gì đó trong bếp hay đi chơi bên ngoài, chế độ ăn kiêng Mayo Clinic sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn thông minh mà không làm mất đi cảm giác ngon miệng.

Bám sát kim tự tháp thực phẩm của Mayo Clinic, chú trọng vào ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây. Chương trình ăn kiêng Mai Clinic thường kéo dài 12 tuần này có đầy đủ các loại thực phẩm ít carb, ít chất béo và các công thức nấu ăn có thể được điều chỉnh liền mạch để phù hợp với người ăn chay hoặc thân thiện với người ăn chay, không chứa gluten và thân thiện với người ăn kiêng.

4. Chế độ ăn kiêng TLC

Chế độ ăn kiêng TLC (Thay đổi lối sống trị liệu) xếp ở vị trí thứ 4. Theo US News & World Report, chương trình này được quản lý bởi Chương trình Giáo dục Quốc gia về Cholesterol của Viện Y tế Quốc gia với mục tiêu cắt giảm cholesterol và thúc đẩy một trái tim khỏe mạnh thông qua thực phẩm. Chế độ ăn kiêng bao gồm thịt nạc, trái cây, rau, mì ống, bánh mì và thậm chí cả ngũ cốc.

Khi nói đến việc giảm cân bằng chế độ ăn kiêng TLC, US News & World Report cho biết nam giới nên đặt mục tiêu tiêu thụ từ 1.200-1.600 calo/ngày và phụ nữ nên đặt mục tiêu từ 1.000-1.200 calo/ngày. Bước tiếp theo là cắt giảm hàm lượng chất béo bão hòa của bạn xuống dưới 7% lượng calo/ngày. Ngoài ra, bạn không nên vượt quá 200 miligam cholesterol trong chế độ ăn uống vào bất kỳ ngày nào.

"TLC là một chiến lược không dùng thuốc để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạchvà do đó hầu hết mọi người không cần phải phụ thuộc vào thuốc theo toa, cũng như không yêu cầu phải nấu các bữa ăn riêng cho bạn và những người khác trong gia đình bạn. Việc tuân thủ chế độ ăn kiêng TLC cũng không yêu cầu phải mua các loại thực phẩm đặc biệt hoặc loại bỏ các loại thực phẩm bạn thích. Trọng tâm là so sánh sản phẩm bằng cách đọc nhãn thực phẩm và chọn phiên bản lành mạnh hơn của thực phẩm bạn thích", Luis Rustveld, chuyên gia dinh dưỡng và trợ lý giáo sư tại khoa y học gia đình và cộng đồng tại Baylor cho biết.

5. Chế độ ăn kiêng linh hoạt

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chế độ ăn kiêng Linh hoạt lọt vào top 5 chế độ ăn kiêng giảm cân tốt nhất năm 2023 với xếp hạng 4,2/5. Nếu bạn không quen thuộc với thuật ngữ này, thì "linh hoạt" và "ăn chay" kết hợp với nhau để tạo nên Chế độ ăn uống linh hoạt (còn gọi là chế độ ăn bán chay).

Ở ranh giới của việc chuyển sang cuộc sống ăn chay, chế độ ăn kiêng này có thể là một điểm khởi đầu thực sự tuyệt vời, vì bạn sẽ không phải cắt bỏ hoàn toàn thịt khỏi bữa ăn của mình. Chủ yếu ăn thực phẩm chay, nhưng thỉnh thoảng thưởng thức một số loại thịt, là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được trong chế độ ăn kiêng Linh hoạt. Theo thời gian, bạn thậm chí có thể cân nhắc thay đổi thịt động vật bằng thịt thực vật! Trong chế độ ăn kiêng này, bạn sẽ tập trung vào các nguồn protein không phải thịt như trứng, đậu Hà Lan, tempeh, đậu lăng, các loại đậu, cùng với rau, trái cây, sữa và ngũ cốc nguyên hạt.

Theo US News, Eat This Not That!