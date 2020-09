5 chai serum làm mờ thâm tài tình nhưng giá chỉ “sinh viên”, nhiều em mới toe xịn sò bạn nên tậu sớm

Biết rằng serum trị thâm, làm sáng da là cần thiết trong skincare nhưng không phải ai cũng đủ kinh phí để tậu về một "em" đắt xắt ra miếng, nhất là với những nàng học sinh - sinh viên túi tiền có hạn. Ấy thế nên những chai serum "ngon lành" sau đây sẽ là lựa chọn đáng thử cho nhiều nàng vì vừa giúp da giảm thâm, đều màu da, vừa có giá bình dân, dễ tìm mua ở các shop.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Một trong những chai serum làm mờ thâm đầu tiên mà các cô gái nên nghĩ tới chính là sản phẩm đình đám của The Ordinary. Em nó chứa Niacinamide 10% và Zinc 1% tạo nên công thức trị mụn nhẹ dịu, làm sáng da, mờ thâm dần mà không gây kích ứng. Serum được yêu thích rộng rãi bởi mức giá rẻ hều nhưng chất lượng không hề "bèo" tẹo nào cả. Điều duy nhất bạn cần lưu ý khi sắm em ấy chỉ là chọn những shop uy tín để mua vì hàng nhái tinh vi đã nhan nhãn rồi!

The Inkey List Niacinamide (giá khoảng: 280.000 VNĐ)

Đối thủ "nặng ký" của The Ordinary đã xuất hiện rồi, chính là The Inkey List nhé các chị em. Và sản phẩm "đối đầu" trực tiếp với "em" serum Niacinamide 10% + Zinc 1% không gì khác là lọ serum đen/trắng có cái tên ngắn gọn Niacinamide này. Niacinamide giúp tăng khả năng phục hồi da, giảm thâm mụn, làm sáng da "ổn áp". Serum mới ra lò của The Inkey List cũng có nồng độ Niacinamide 10% nhưng có thêm hyaluronic acid để cấp ẩm cho da nên da nhạy cảm, da khô "bon chen" dùng được. Em nó được đánh giá là kết cấu xịn sò hơn, dễ thấm, không vón cục.

Revolution Beauty 12.5% Vitamin C

Thêm một "em" serum thần thánh có thể "giải cứu" bạn khỏi những vết thâm còn có Revolution Beauty 12.5% Vitamin C. Serum này giúp tăng cường độ sáng, cải thiện thâm mụn, cho làn da đều màu và mịn màng hơn. Ngoài thành phần siêu sao là vitamin C, em ấy còn chứa mandelic acid giúp kháng khuẩn, làm dịu da, niacinamide phục hồi da và tăng sức đề kháng.

Tiam My Signature Red C Serum

Nhắc đến serum trị thâm "ok lah" nhưng giá bình dân "nhẹ ví" nhất định không thể bỏ qua Tiam My Signature Red C Serum. Em này chứa hàm lượng vitamin C cao 20% giúp mờ thâm nhanh chóng. Bên cạnh đó, serum cũng chứa Glutathione và vitamin B12 hỗ trợ dưỡng trắng, làm đều màu da hiệu quả, tăng tính đàn hồi và cực kì dịu nhẹ trên da. Nhờ đó, các nàng da nhạy cảm vẫn "cân" được dễ dàng. Kết cấu serum lỏng nhẹ, thấm nhanh và cũng không gây nhờn rít.

Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum

Không nhất thiết phải "đu" theo serum đắt tiền, vì bạn dễ là bạn có thể "tạm biệt" thâm mụn khi đến với serum chiết xuất 70% quả quýt hồng của Goodal đấy! Tuy là sản phẩm "sinh sau đẻ muộn" nhưng em ấy đã nhanh chóng gây chú ý các tín đồ và trở thành "cứu tinh" cho làn da thâm xỉn. Thành phần của em ấy cũng rất đẹp với niacinamide, arubutin nổi tiếng với khả năng dưỡng sáng da hiệu quả.

Ảnh: Internet