5 cây son tông đỏ - cam đẹp “đỉnh của chóp” cho ngày lạnh

Trời miền Bắc đang ngày càng rét đậm hơn, đi ngoài đường một lát thôi là cả khuôn mặt đã tái nhợt đi cả. Lúc này những màu son nhẹ nhàng như MLBB, hồng đất, nude,... dường như đã không còn phù hợp và không đủ để làm tươi tắn khuôn mặt tái đi vì lạnh trong ngày đông. Vậy thì hãy để những màu son nổi bật, ấm áp dưới đây giúp bạn luôn rạng rỡ, sáng bừng sức sống bất chấp gió lạnh mùa đông nhé.

Đỏ nâu: Merzy The First Velvet Tint - V6 Classic Blue

Đỏ nâu vẫn luôn là một màu son đẹp rất được yêu thích trong mùa thu đông. Dù mang sắc trầm không quá tươi tắn nhưng vẫn đủ nổi bật và làm gương mặt rạng rỡ, có hồn trong mùa đông. Và khi nhắc đến màu son trendy này thì nhất định không thể bỏ qua thỏi V6 của Merzy đã nổi đình nổi đám trong giới trẻ ngay từ khi ra mắt. Đây là một màu đỏ nâu thiên đỏ, pha thêm chút ánh cam nên khi đánh rất tôn da, sang chảnh mà không hề “dừ” chút nào. Bản mới màu xanh có cải tiến ở chất son, lỏng nhẹ hơn và lên môi mỏng mịn hơn, lì và bám màu rất tốt.

Nơi mua Merzy Official store Giá: 169K

Đỏ tươi: 3CE Cloud Lip Tint - Macaron Red

Nếu đang tìm kiếm một màu đỏ thuần cổ điển, không ngả cam hay hồng thì màu Macaron Red thuộc dòng Cloud Lip Tint của 3CE chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng. Sắc đỏ tươi nổi bần bật dễ dàng làm bừng sáng ngay cả những khuôn mặt đang ủ dột nhất. Màu son cổ điển và cơ bản này cũng rất dễ dùng, phù hợp với mọi màu da và không kén men răng. Chất son mượt mà, mềm xốp, lên màu chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Độ bám cũng khá “ổn áp”, bám màu bền lâu mà không làm khô môi hay lộ vân môi.

Nơi mua 3ce Official VN Giá: 349K

Đỏ gạch: ColourPop Lux Lipstick - Foolish

Màu “best - seller” Foolish của ColourPop Lux Lipstick không hẳn là cam cháy hay cam đất như mọi người thường gọi mà thực chất đó là một sắc đỏ cam rực rỡ có pha nhẹ thêm chút sắc nâu. Gam màu đỏ cam chiếm chủ đạo mang đến cho bạn đôi môi nổi bật và tươi tắn, thêm một chút nâu trầm ấm làm dịu đi độ chóe và tạo nên vẻ “tây tây” hút hồn. Thỏi son này siêu hợp cho ngày đông lạnh không chỉ vì màu sắc mà còn vì chất son creamy matte nhiều dưỡng mượt như nhung, giúp đôi môi mềm mượt chẳng cần đến son dưỡng trong mùa đông. Thêm phần vỏ son phủ kim loại ánh vàng sang chảnh thì thực sự là quá đủ cho một thỏi son có giá bình dân như thế này.

Nơi mua Cheappiewingsshop

Ritashopvn Giá: khoảng 220K

Cam cháy: Smashbox Always On Liquid Matte – Out Loud

Smashbox Out Loud là một màu cam cháy “chuẩn mực” cực kỳ trendy đã “làm mưa làm gió” trong cộng đồng mê son bấy lâu nay. Sắc cam cháy vô cùng bắt mắt được pha thêm sắc đất trầm trầm cực Tây và thời thượng, rất lạ mắt và đặc trưng chứ không hề đại trà như những màu cam cháy khác. Chất son của em này cũng là điểm khiến các tín đồ son mê đắm. Texture mịn mượt, lướt trên môi dễ dàng và để lại lớp finish mỏng nhẹ tiệp như môi thật nhưng không làm khô môi và lộ rãnh môi. Có thể nói cây son này đã giúp phá vỡ định kiến về dòng son lì thì sẽ luôn khô. Điểm trừ nho nhỏ của em này đó là giá khá cao mà dung tích thì lại nhỏ, chỉ có 4ml mà thôi.

Nơi mua Mint07

Wings Beauty Giá: khoảng 620K

Đỏ cà chua: Giorgio Armani Lip Maestro - 405 Sultan

Tôn da đỉnh cao, thời thượng sang chảnh và tràn đầy sức sống là những gì được nhắc đến khi miêu tả về màu son này của Giorgio Armani. Sắc đỏ rực rỡ, nổi bật được pha thêm chút sắc cam và nâu tạo nên một màu son đỏ cà chua vô cùng bắt mắt và đẹp đến mê đắm lòng người. Với mọi màu da, màu son này sẽ đều giúp bạn trở nên tươi tắn và rạng rỡ vô cùng. Chất son kem dạng velvet matte mềm mịn như bơ, lên màu chuẩn và có chút bóng nhẹ làm căng mọng đôi môi.

Ảnh: Internet