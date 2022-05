5 cặp serum vitamin C + kem chống nắng bác sĩ dùng mỗi sáng để không bao giờ lo lão hóa sớm

Kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UVA và UVB - những tác nhân khiến da lão hóa, sạm nám, thậm chí là bị ung thư. Tuy nhiên hàng ngày, làn da của bạn không chỉ bị tấn công bởi mỗi ánh nắng, mà một số các tác nhân như: ô nhiễm không khí, khói thuốc lá, chế độ ăn uống thiếu lành mạnh cũng sẽ sản sinh gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Đáng tiếc là, không phải lọ kem chống nắng nào cũng vô hiệu được các gốc tự do. Và chị em sẽ rất cần đến serum chứa chất chống oxy hóa, mà phổ biến nhất là serum vitamin C để làn da được bảo vệ tối ưu.

Cặp đôi serum vitamin C và kem chống nắng là combo sản phẩm skincare đầy quyền năng trong khoản làm sáng da, chống lão hóa. Chăm chỉ dùng mỗi sáng, bạn sẽ có làn da sáng mịn và trẻ thật lâu. Có điều, giữa vô vàn sản phẩm, không phải ai cũng chọn được cặp đôi serum vitamin C + kem chống nắng hoàn hảo. Vì vậy, hãy tham khảo 5 combo được chính các bác sĩ tin dùng mỗi sáng nhé!

Serum: L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum

Kem chống nắng: Neutrogena Healthy Defense Moisturizer SPF 50

Serum vitamin C luôn có mặt trong quy trình skincare sáng của bác sĩ Joshua Zeichner tại New York. Sản phẩm này giúp ngăn không cho da bị tổn thương bởi các gốc tự do trong suốt ngày dài. Lựa chọn bác sĩ yêu thích đến từ L'Oreal. Lọ serum chứa 10% vitamin C tinh khiết cùng hyaluronic acid để không khiến da bạn bị kích ứng, mà vẫn nhận được đầy đủ lợi ích từ chất chống oxy hóa.

Bác sĩ Joshua Zeichner bỏ qua kem dưỡng, thay vào đó là chuyển luôn qua kem chống nắng tích hợp khả năng dưỡng ẩm của Neutrogena. Bác sĩ cho hay: "Tôi yêu thích sản phẩm này là vì nó dưỡng ẩm và bảo vệ da cùng lúc".

L'Oreal Revitalift Derm Intensive 10% Pure Vitamin C Serum

Neutrogena Healthy Defense Moisturizer SPF 50

Serum: SkinBetter Science Alto Defense Serum

Kem chống nắng: EltaMD UV Physical Broad-Spectrum SPF 41 Sunscreen

Bác sĩ Lina Kennedy tại California rất tín nhiệm lọ serum chống oxy hóa mạnh mẽ của SkinBetter. Sản phẩm chứa vitamin C dịu nhẹ (tetrahexyldecyl ascorbate), vitamin E và 17 chất chống oxy hóa khác giúp ngăn chặn những tổn thương, cải thiện độ tươi sáng, rạng rỡ cho da.

Sau serum vitamin C, kem chống nắng là sản phẩm không thể thiếu. Lựa chọn của bác sĩ Lina Kennedy là lọ kem chống nắng vật lý của EltaMD. Sản phẩm này sẽ bảo vệ làn da khỏi cả tia UVA lẫn UVB, và các loại tia có hại khác, như tia hồng ngoại chẳng hạn. Bác sĩ thích dùng kem chống nắng bản có màu (tinted) để che phủ nhẹ các khuyết điểm trên da.

SkinBetter Science Alto Defense Serum

EltaMD UV Physical Broad-Spectrum SPF 41 Sunscreen

Serum: iS Clinical Brightening Complex

Kem chống nắng: ISDIN Eryfotona Ageless Tinted Mineral Sunscreen SPF 50+ Zinc Oxide

Bác sĩ Flora Kim tại Texas dùng lọ serum rất xịn của iS Clinical. Bác sĩ bôi sản phẩm cho toàn mặt và cổ để chống lão hóa toàn diện hơn. Vitamin C có trong sản phẩm sẽ giúp xóa bỏ các đốm nâu sẵn tồn tại, và ngăn ngừa chúng quay lại. Khả năng chống lão hóa, làm sáng da của lọ serum còn được củng cố hơn nữa nhờ các thành phần như tảo mâu, arbutin hay chiết xuất nấm.

Sau lọ serum chống oxy hóa này là kem chống nắng của ISDIN. Đây là kem chống nắng thuần vật lý có thể chống được cả ánh sáng xanh, giúp che phủ nhẹ cho làn da. Sản phẩm không khiến da bị nặng nề hay bóng nhẫy trong ngày hè nóng nực. Bên cạnh việc bảo vệ làn da bằng serum vitamin C và kem chống nắng, bác sĩ không quên đội mũ, đeo kính râm rồi mới ra khỏi nhà.

iS Clinical Brightening Complex

ISDIN Eryfotona Ageless Tinted Mineral Sunscreen SPF 50+ Zinc Oxide

Serum: Vichy LiftActiv Peptide-C Ampoule Anti-Aging Concentrate

Kem chống nắng: Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40

Bác sĩ Joyce Park tại California thể hiện sự yêu thích dành cho lọ ampoule của Vichy: "Sản phẩm chứa L-ascorbic acid (một dạng vitamin C cực chất lượng) và có kết cấu mỏng nhẹ như nước". Kem chống nắng "chân ái" của bác sĩ Joyce Park là sản phẩm nhà Supergoop. Lọ kem chống nắng hóa học này cho cảm giác bôi như không bôi, tiệp vào da nhanh chóng mà không hề để lại chút tỳ vết nào. Đối với bác sĩ Joyce Park, đây là một lọ kem chống nắng rất dễ dùng.

Vichy LiftActiv Peptide-C Ampoule Anti-Aging Concentrate

Supergoop Unseen Sunscreen SPF 40

Serum: SkinCeuticals Phloretin CF

Kem chống nắng: CeraVe Ultra-Light Moisturizing Lotion SPF 30

Lọ serum xịn sò của SkinCeuticals có chứa đầy các chất chống oxy hóa quyền lực, đó là 2% phloretin, 10% vitamin C tinh khiết và 0.5% ferulic acid. Bác sĩ Marnie Nussbaum tại New York còn rất yêu thích lọ serum này vì sản phẩm có công thức không gây bít tắc lỗ chân lông, và dịu nhẹ với làn da dễ lên mụn. Kem chống nắng của CeraVe thì được bác sĩ khen ngợi bởi kết cấu mỏng nhẹ, không gây cảm giác bức bí. Lọ kem chống nắng còn dưỡng ẩm, góp phần củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên vì có hyaluronic acid và ceramide.

SkinCeuticals Phloretin CF

CeraVe Ultra-Light Moisturizing Lotion SPF 30

