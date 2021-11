5 cách pha nước chấm đồ nướng cực dễ mà ngon "hết hồn", đảm bảo ăn tại gia mà ngon y nhà hàng!

Nguyên liệu

- Me tươi

- Ớt

- Đường

- Nước mắm

Cách làm

- Rửa sạch 15 quả me, bóc lớp vỏ cứng bên ngoài.

- Dùng thìa vét lấy phần hạt và thịt me ra bát. Cho vào bát hạt me khoảng 150ml nước ấm (khoảng 60-70 độ C) và dầm nhuyễn. Có thể lọc qua rây để loại bỏ xác me.

- Ớt rửa sạch, bỏ cuống và băm nhỏ. Lượng ớt tùy theo sở thích và khả năng ăn cay của gia đình.

- Múc lấy 5 thìa canh nước me đã dầm cho vào bát. Thêm vào 5 thìa canh đường, 3 thìa canh nước mắm. Khuấy đều hỗn hợp cho tan.

- Đổ hỗn hợp trên vào chảo. Cho thêm ớt đã băm, đun ở lửa nhỏ. Vừa đun vừa đảo liên tục.

- Khi hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp.