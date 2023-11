5 cách hạn chế tác hại của ánh sáng xanh với làn da

Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy tính bảng và màn hình máy tính đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, ánh sáng xanh có thể gây tổn thương cho làn da của chúng ta. Đặc biệt là với nàng công sở thường xuyên dùng máy tính, ánh sáng xanh sẽ khiến da bạn sần sùi, khô và nhanh lão hóa. Đây là 5 cách hạn chế tác hại của ánh sáng xanh và bảo vệ làn da mà bạn nên lưu tâm.

1. Bôi kem chống nắng chống ánh sáng xanh

Ánh sáng xanh có khả năng xâm nhập sâu vào da và gây hại cho tế bào da. Việc sử dụng kem chống nắng chuyên biệt chống ánh sáng xanh có thể giúp bảo vệ da khỏi tác động của ánh sáng này. Chọn kem chống nắng có thành phần chống ánh sáng xanh hoặc có khả năng chống oxi hóa để bảo vệ da khỏi tác động của ánh sáng xanh.

2. Xịt khoáng để cấp ẩm cho da

Ánh sáng xanh có thể làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da và gây ra tình trạng da khô, mất nước. Để khắc phục điều này, bạn có thể sử dụng xịt khoáng thường xuyên để cấp ẩm và làm dịu da. Xịt khoáng không chỉ giúp khôi phục độ ẩm mà còn giúp làm dịu da bị kích ứng bởi ánh sáng xanh.

3. Đắp mặt nạ thanh lọc da hàng tuần

Đắp mặt nạ thanh lọc da hàng tuần là một cách hiệu quả để loại bỏ các chất độc hại và tạp chất từ da. Bạn nên chọn mặt nạ có thành phần chống oxi hóa, như vitamin E, vitamin C, hoặc chiết xuất từ cây trà xanh, để giúp làm sạch da và bảo vệ da khỏi tác động của ánh sáng xanh.

4. Tẩy da chết để đào thải tế bào chết dư thừa

Ánh sáng xanh có thể làm cho da trở nên tối màu và mờ sạm do tích tụ tế bào chết trên bề mặt da. Việc tẩy da chết định kỳ giúp loại bỏ lớp tế bào chết dư thừa và làm sáng da. Bạn nên sử dụng một loại tẩy da chết nhẹ nhàng và không gây kích ứng để làm sạch da một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

5. Sử dụng serum vitamin C có khả năng chống oxy hóa

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và có khả năng bảo vệ da khỏi tác động của ánh sáng xanh. Sử dụng serum vitamin C hàng ngày giúp cung cấp dưỡng chất cho da và tăng cường khả năng chống oxi hóa tự nhiên của da. Serum vitamin C cũng giúp giảm thiểu sự xuất hiện của nám da, tăng cường sự đàn hồi và làm sáng da.

Tóm lại, ánh sáng xanh có thể gây hại cho làn da của chúng ta, nhưng chúng ta có thể hạn chế tác động này thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo vệ da như kem chống nắng, xịt khoáng, đắp mặt nạ, tẩy da chết và serum vitamin C. Bằng cách thực hiện các biện pháp này một cách đều đặn, chúng ta có thể duy trì làn da khỏe mạnh và giảm thiểu tác động tiêu cực của ánh sáng xanh. Dưới đây là 1 số sản phẩm mà bạn có thể tham khảo.

Xịt khoáng cấp ẩm và làm dịu da evian Facial Spray

Nơi mua: evian

Mặt nạ thải độc Caudalie Vinergetic C+ Instant Detox Mask

Nơi mua: Beauty Box

Mặt nạ, tẩy tế bào chết cho da dầu, da mụn Uriage HYSÉAC MASQUE GOMMANT

Nơi mua: Uriage

Tinh chất dưỡng sáng da & cải thiện vết thâm 48% INNISFREE Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum

Nơi mua: INNISFREE

Tẩy da chết mặt cà phê Đắk Lắk Cocoon cho làn da mềm mại & rạng rỡ

Nơi mua: Cocoon

Kem chống nắng Cancer Council Face Day Moisturizer

Nơi mua: Watsons