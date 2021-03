42 năm mất tích không để lại dấu vết, người phụ nữ bất ngờ xuất hiện ở nơi không ai ngờ, thốt lên vài từ khiến mọi người sững sờ

Cách đây 46 năm, vào ngày 3 tháng 8 năm 1975, người phụ nữ tên Flora Stevens, 36 tuổi, được người chồng là anh Robert Stevens đưa đến một bệnh viện nhỏ ở Monticello, cách New York khoảng 110 cây số. Flora khi ấy là một nhân viên phục vụ phòng với lương 2,25 USD một giờ tại khách sạn lớn nhất ở ngoại ô New York Catskills.

Robert thả vợ ở sảnh bệnh viện để đi đâu đó, 2 tiếng sau anh quay lại thì vợ đã biến mất không dấu vết. Anh vội vàng đi báo cảnh sát về sự mất tích đột ngột và vô cùng kỳ lạ của vợ.

Theo Daily Mail, các nhà chức trách nói rằng họ không thể tiết lộ lý do tại sao Flora lại đến bệnh viện vào tối hôm đó vì luật bảo vệ quyền riêng tư và cũng không ai biết Flora đã làm gì sau khi cô rời khỏi bệnh viện.

“Hôm đó là buổi tối ngày Chủ nhật. Cô ấy vừa được trả lương, có lẽ cô ấy đã có một ngày cuối tuần với đầy ắp tiền boa trong túi”, Thám tử Rich Morgan của cảnh sát trưởng hạt Sullivan cho biết và ám chỉ việc Flora bị cướp tiền.

Hình ảnh Flora Stevens khi còn trẻ.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần theo mọi manh mối có được nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Không ai biết Flora đi đâu, cô còn sống hay đã chết, thậm chí trong trường hợp xấu nhất là cô đã bị giết hại thì cũng phải tìm thấy xác chứ!?

Thời gian cứ thế trôi đi, người ta dần quên sự hiện diện của người phụ nữ ấy, đồng thời vụ mất tích cũng gần như chìm vào quên lãng khi cảnh sát có quá nhiều vụ án cần phá. Nhưng điều bất ngờ đã đến vào tháng 9 năm 2017, người ta phát hiện ra một bộ hài cốt ở phía Đông thành phố Monticello phù hợp với các đặc điểm của Flora Stevens.

Sau đó người ta xác nhận đó không phải là hài cốt của Flora. Tuy nhiên, sự việc này đã khiến Morgan và Thám tử Sgt. Ed Clouse để tâm và họ quyết định kiểm tra lại các cơ sở dữ liệu có sẵn cho thấy một người nào đó ở Lowell, Massachusetts, có số An sinh xã hội của Flora Stevens và một cái tên tương tự là Flora Harris.

Bệnh viện Monticello nay đã bị bỏ hoang.

Bà Flora Harris đã ở viện dưỡng lão CareOne ở Lowell từ năm 2001. Bà có một người giám hộ do tòa án chỉ định từ bang New York, người này chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí của bà trong viện dưỡng lão. Hồ sơ về người phụ nữ này vẫn rất mơ hồ, các nhà chức trách cho biết trước đó, từ khoảng năm 1987, bà đã có người giám hộ và từng ở trong các cơ sở chăm sóc ở thành phố New York và New Hampshire.

Bức ảnh "đánh thức" ký ức của bà Flora Stevens.

Mbuva, người đã từng chăm sóc bà Flora Harris khi còn làm việc ở viện dưỡng lão CareOne, cho biết người phụ nữ hiếm khi nói về gia đình của mình ngoài việc nói rằng bà ấy từng có một cuộc hôn nhân tồi tệ và chồng của bà đã bạo hành bà. Qua nhiều năm, Mbuva thu thập được một vài thông tin khác: Flora Harris lớn lên ở Yonkers, từng là một nhà tạo mẫu tóc và đã đến dự buổi hòa nhạc Woodstock năm 1969.

Nhưng Mbuva nhấn mạnh rằng, bà Flora Harris không bao giờ chịu tiết lộ nhiều về bản thân. "Câu nói yêu thích của bà ấy là 'không phải việc của các người'".

Tháng 10 năm 2017, các thám tử Morgan và Clouse đã đến Lowell. Họ không thể tìm thấy bất kỳ người thân nào của bà Flora Harris còn sống. Nhưng họ đã chuẩn bị sẵn những bức ảnh mà họ hy vọng sẽ kích hoạt ký ức của bà.

Khi vừa nhìn thấy bức ảnh chụp Flora Stevens thời còn trẻ, bà Flora Harris đã nói: "Tôi", "tôi đấy".

Bà nhận ra bức ảnh của chính mình và chồng, Robert Stevens - bà thốt lên từ "Robert".

Bà Flora Stevens đã đã mắc phải chứng sa sút trí tuệ, cũng chính vì vậy, mọi chi tiết về cuộc đời bà trước đó, vì sao bà mất tích, chuyện gì đã xảy ra... hoàn toàn là con số 0.

Vậy là chính bà Flora Stevens đã giúp cảnh sát hóa giải vụ mất tích của chính mình sau 42 năm "bặt vô âm tín".

Ông Robert Stevens qua đời vào năm 1985. Bệnh viện nơi Flora Stevens mất tích cũng đã bị bỏ hoang. Bên cạnh sự xác nhận thông qua một tấm ảnh, bà Flora Harris cũng không thể cung cấp thêm bất cứ thông tin nào để làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh sự biến mất của mình vào 42 năm trước đó. Bà Flora đã mắc phải chứng sa sút trí tuệ, cũng chính vì vậy, mọi chi tiết về cuộc đời bà trước đó, vì sao bà mất tích, chuyện gì đã xảy ra... hoàn toàn là con số 0.

Nguồn: Daily Mail