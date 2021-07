4 tips dưỡng da sáng bật tông, không khuyết điểm: Quá lý tưởng để thực hiện trong những ngày nghỉ ở nhà

Hầu hết nàng nào cũng muốn có được làn da tươi sáng, bất chấp cả mùa hè khắc nghiệt. Tuy nhiên trước kia, khi phải ra ngoài đường quá nhiều, "hành trình" làm sáng da của chị em dễ bị gián đoạn, chưa thể thành công. Giờ đây, vì có nhiều thời gian ở nhà hơn, chị em rất nên tận dụng để thực hiện quy trình nâng tông da. Lộ trình này cũng không quá phức tạp, bạn cứ tập trung thực hiện 4 bước sau đây, bên cạnh các thao tác skincare cơ bản, chắc chắn sẽ có được làn da tươi sáng rạng ngời, và mềm mịn như cánh hoa.

1. Tips dưỡng da sáng bật tông: Tẩy da chết

Tế bào chết tích tụ cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến làn da của bạn trở nên xỉn màu và sần sùi. Với lý do này, tẩy da chết chính là bước skincare hợp lý để thêm vào quy trình làm sáng da. Thao tác này sẽ giúp loại bỏ những tế bào già cỗi, giải phóng lỗ chân lông để làn da của bạn được "biến hình", trở nên mịn màng, rạng rỡ hơn. Có nhiều sản phẩm sẽ giúp bạn loại bỏ da chết, bao gồm sản phẩm dạng hạt, tẩy da chết hóa học hay dạng gel. Lựa chọn là tùy ở bạn nhưng đối với những nàng da nhạy cảm, hãy ưu tiên sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ, làn da của bạn sẽ không bị xước xát, tổn thương.

2. Tips dưỡng da sáng bật tông: Dùng serum chứa chất chống oxy hóa

Những chất chống oxy hóa, chẳng hạn như vitamin C và ferulic acid rất cần thiết cho quy trình hack da sáng mịn. Các thành phần này sẽ giúp làm sáng và bảo vệ da, những khuyết điểm như đốm nâu, sẹo mụn cũng dần được xóa mờ. Bạn có thể bôi serum vitamin C vào hai buổi trong ngày như lý tưởng nhất, hãy thêm sản phẩm này vào quy trình buổi sáng, trước kem chống nắng để làn da vừa được làm sáng, vừa được bảo vệ khỏi các gốc tự do gây lão hóa sớm.

3. Tips dưỡng da sáng bật tông: Chống nắng

Ngay cả khi ở nhà, tia UV cũng có thể xuyên qua cửa kính và tấn công làn da của bạn. Do đó, thói quen bôi kem chống nắng mỗi ngày vẫn cần phải duy trì, để cải tổ làn da sáng khỏe, mịn màng hơn. Chưa hết, vì hay phải tiếp xúc với các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh, làn da của bạn phải đối mặt thêm với một nguy cơ gây lão hóa sớm nữa. Vì thế, sẽ tốt hơn nếu bạn sắm cho mình một lọ kem chống nắng ngăn được ánh sáng xanh, làn da sẽ được bảo vệ tối ưu hơn.

4. Tips dưỡng da sáng bật tông: Dùng retinol

Nghỉ ở nhà nhiều ngày chính là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn dùng retinol. Thành phần này góp phần tăng hiệu quả làm sáng, tái tạo da và còn giúp kích thích sản sinh collagen, nói chung là vô cùng toàn năng. Nếu mới tập tành làm quen với retinol, bạn nên bắt đầu với nồng độ thấp, tần suất dùng khoảng 1 lần/tuần rồi tăng dần lên khi đã quen hơn. Chăm chỉ dùng retinol thì da bạn sẽ được "cải tổ" ngoạn mục, vừa mịn đẹp, vừa trẻ lâu. Cách dùng retinol tại đây.

