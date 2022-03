4 tính toán sai lầm đang khiến cựu Công chúa Nhật Bản "vỡ mộng" khi sang Mỹ, cuộc sống hiện tại không như mơ

Vào ngày 10/3, truyền thông Nhật Bản đưa tin, sự xuất hiện của Kei Komuro trong kỳ thi luật sư ở bang New York vào cuối tháng 2 vừa qua đã chứa đựng nhiều dấu hiệu bất thường. Các chuyên gia đã chỉ ra ý nghĩa đằng sau sự bất thường ấy.

Cụ thể, trong 2 ngày tham gia kỳ thi luật sư, Kei Komuro xuất hiện với diện mạo thay đổi nhanh chóng đến kinh ngạc: Mái tóc dài rối rắm, quần áo xuề xòa và mặc liên tục trong 2 ngày. Trước đây, phò mã hoàng gia luôn mặc vest lịch sự hoặc diện những trang phục gọn gàng, chỉn chu.

Atsuko Okano, một nhà nghiên cứu về các vấn đề hôn nhân, nói về ngoại hình của phò mã hoàng gia: "Từ nét mặt cho đến diện mạo bên ngoài, tôi biết rằng Kei Komuro đang rất mệt mỏi và căng thẳng. Trông anh ta không giống với người mới lập gia đình. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa Komuro với Mako đang không được tốt đẹp".

Kei Komuro trong 2 ngày tham gia kỳ thi luật sư.

Cặp đôi đã kết hôn được 4 tháng và đã ở Mỹ được 3 tháng. Tuy nhiên nhiều người cảm thấy rằng, Kei Komuro trông không được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Trang phục của phò mã hoàng gia không được phẳng phiu, tươm tất, mặc nguyên lại bộ quần áo của ngày hôm trước để đi thi, là những dấu hiệu khiến Yuko Ishihara, một nhà phê bình thời trang quen thuộc tin rằng, cặp đôi này đang có vấn đề trục trặc.

Cả Mako và Kei Komuro chắc chắn thừa hiểu rằng, truyền thông sẽ theo sát họ từng bước chân nên việc chú trọng ngoại hình là điều tất yếu. Tuy nhiên, sự xuất hiện mới nhất của phò mã hoàng gia đã ẩn chứa nhiều điều bất thường. Một nhà báo Nhật Bản cho hay, điều này chứng tỏ rằng Mako đang vỡ mộng về cuộc sống mới tự do ở Mỹ với đầy rẫy "những tính toán sai lầm".

Nhà báo này cho hay: "Tính toán sai lầm đầu tiên là truyền thông nước ngoài vô cùng nhanh nhạy. Mako không thể ngờ rằng chỗ ở của họ đã bị phát hiện ra nhanh chóng. Sai lầm thứ hai là không chỉ truyền thông nước ngoài mà ngay cả những người dân sống ở gần đó, biết về vợ chồng Mako cũng đi theo chụp ảnh và quay clip của họ.

Tính toán sai lầm thứ 3 là vấn đề an ninh ở New York. Việc kỳ thị và tấn công những người gốc Á đang ngày càng gia tăng ở Mỹ. Thật khó để có thể nói rằng nơi vợ chồng Mako sống là an toàn tuyệt đối.

Mako trong những ngày đầu ở Mỹ.

Và sai lầm cuối cùng là năng lực thực sự của Komuro khiến Mako mất dần niềm tin. Việc Kei Komuro chật vật để lấy bằng luật sư chắc chắn sẽ khiến những đánh giá của Mako về chồng không còn được lạc quan như trước".

Phải 2 tháng nữa, Kei Komuro mới biết kết quả của kỳ thi luật sư, một trong những điều kiện quan trọng để anh có thể tiếp tục sinh sống và làm việc tại Mỹ. Cho đến nay, cựu Công chúa Mako vẫn chưa hề lộ diện công khai kể từ đầu năm 2022 đến nay.

Nguồn: Nifty News

https://afamily.vn/4-tinh-toan-sai-lam-dang-khien-cuu-cong-chua-nhat-ban-vo-mong-khi-sang-my-cuoc-song-hien-tai-khong-nhu-mo-20220310150743595.chn