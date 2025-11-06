Tử cung được ví như “trái tim thứ hai” của nữ giới, không chỉ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe tổng thể và tốc độ lão hóa. Tuy nhiên, cơ quan này lại rất dễ bị tổn thương, và các bệnh lý như ung thư tử cung, ung thư cổ tử cung thường diễn tiến âm thầm ở giai đoạn sớm (giai đoạn "rình rập"), khiến nhiều chị em phụ nữ bỏ qua các tín hiệu cảnh báo ban đầu.

Tiến sĩ Enge thuộc Bệnh viện Sản phụ khoa Đại học Phục Đán (Thượng Hải, Trung Quốc) nhắc nhở rằng, nếu gặp phải 4 tình trạng dưới đây, tốt nhất nên đi thăm khám, bởi đó rất có thể là tín hiệu tử cung đang bị bệnh tật đeo bám:

1. Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt kéo dài

Một chu kỳ kinh nguyệt khỏe mạnh thường kéo dài 25-32 ngày, hành kinh 3-5 ngày với lượng máu vừa phải. Bất kỳ sự sai lệch nào cũng là rối loạn kinh nguyệt.

Tiến sĩ Enge nhấn mạnh, nếu rối loạn kinh nguyệt kéo dài trên 2 tháng liên tiếp hoặc thường xuyên lặp lại, cần đi khám sớm. Đặc biệt, lượng kinh nguyệt tăng bất thường, hoặc kinh nguyệt bị chậm kéo dài có thể là do tăng sản nội mạc tử cung, u xơ tử cung, hoặc bệnh tuyến trong cơ tử cung (adenomyosis). Nghiêm trọng hơn, đây cũng là một trong những tín hiệu sớm của ung thư tử cung (ung thư nội mạc tử cung) đang "rình rập" do sự tăng sinh bất thường của niêm mạc.

2. Dịch tiết vùng kín thay đổi về mùi và màu sắc

Dịch tiết âm đạo bất thường là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tử cung và vùng kín đang gặp vấn đề. Dịch tiết bình thường có màu trắng trong hoặc hơi đục, không có mùi.

Khi tử cung không khỏe, đũng quần thường ẩm ướt, dịch tiết nhiều và có mùi khó chịu. Cần đặc biệt lưu ý nếu dịch tiết có mùi hôi tanh hay mùi mốc rõ rệt. Tiến sĩ Enge cảnh báo, nếu dịch tiết có màu xanh, vàng hoặc xanh vàng kèm mùi hôi thì nên cẩn trọng với các viêm nhiễm buồng trứng, tử cung. Đây cũng có thể là tác động từ khối u ác tính ở tử cung giai đoạn đầu, khi khối u bắt đầu hoại tử hoặc gây viêm nhiễm.

3. Xuất huyết vùng kín bất thường

Xuất huyết ngoài kỳ kinh là một trong những tín hiệu nguy hiểm nhất. Có hai kiểu xuất huyết bất thường phổ biến cần cảnh báo:

- Xuất huyết giữa kỳ kinh: Nhiều chị em dễ hiểu lầm là chu kỳ bị rút ngắn. Tình trạng này có thể là do nội mạc tử cung bong tróc bất thường. Đối với phụ nữ chưa mãn kinh, đây có thể là dấu hiệu sớm của tổn thương, khối u ác tính. Đối với phụ nữ đã mãn kinh, việc xuất hiện chảy máu âm đạo bất thường là khả năng cao cảnh báo ung thư tử cung hoặc u xơ.

- Xuất huyết khi giao hợp: Nếu triệu chứng chảy máu vùng kín sau khi giao hợp trở nên nặng hơn hoặc kéo dài trong nhiều lần, đây rất có thể là dấu hiệu khối u ác tính ở niêm mạc hoặc cổ tử cung đang tiến triển.

4. Đau bụng dưới bất thường

Mặc dù đau bụng dưới có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác, nhưng những cơn đau bất thường về tính chất hoặc thời điểm rất cần được quan tâm.

- Đau bụng kinh đột ngột tăng mức độ: Cơn đau bụng kinh dữ dội dù trước đây không có, hoặc đột ngột tăng mức độ nặng, thường liên quan tới bệnh lạc nội mạc tử cung hoặc u xơ.

- Đau bụng dưới âm ỉ ngoài kỳ kinh: Cảm giác đau âm ỉ, không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt có thể là tín hiệu tử cung bị bệnh tật đeo bám.

- Đau lan ra thắt lưng, vùng chậu: Cơn đau này thường gặp ở người bị ung thư cổ tử cung ở giai đoạn phát triển hơn. Ngoài ra, đau bụng dưới khó hiểu mỗi khi giao hợp cũng là dấu hiệu quan trọng của viêm nhiễm hoặc khối u tử cung đã có kích thước lớn.