Ngày 1/1, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, đã làm rõ nhiều thông tin liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bạo hành.

Quá trình điều tra, công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ ngày 22/12, Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) đã hành hạ đánh đập bé N.T.V.A. (SN 2003) tới khi cháu kiệt sức. Cụ thể, Trang dùng cây gỗ đánh vào nhiều phần trên cơ thể bé A. và dùng chân đạp vào vùng mông, âm hộ, ngực,…

Trang dùng dây trói chân bé A. đến khi cháu kiệt sức. Thậm chí Trang bắt cháu vừa quỳ học, vừa uống nước. Bé A. quỳ thì Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu. Chưa dừng lại, Trang bắt bé A. ngồi vào ghế rồi dùng chân đạp té ngã.

Do bé A. kiệt sức nên Trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã. Trang kéo bé A. ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước… ngã xuống nền nhà và ngất lịm.

Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, cha bé A.) khai có nhìn thấy Trang là bạn gái đánh cháu A.. Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc ông Thái đi làm nên không hay biết. Bên cạnh đó, ông Thái khai cũng đã đánh bé A. 1 vài lần do cháu không ngoan.

Về việc này, công an cho biết, đây chỉ là lời khai của ông Thái. Phía công an vẫn đang kiểm tra đánh giá so với thực tế hiện trường, vết thương của bé A và điều tra hết sức thận trọng.

https://afamily.vn/4-tieng-dia-nguc-tran-gian-truoc-khi-chet-cua-be-gai-8-tuoi-o-tphcm-bi-me-ke-bat-vua-hoc-vua-quy-bi-troi-chan-danh-dap-den-khi-kiet-suc-nga-xuong-nen-nha-ngat-lim-20220101131803175.chn